Hermana de hombre estadounidense excluido de intercambio de prisioneros sintió ‘traición’

La hermana de Marc Fogel, un profesor estadounidense encarcelado en Rusia por posesión ilegal de cannabis, le dijo a la BBC que desea que su hermano hubiera sido uno de los liberados durante el histórico intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Rusia a principios de esta semana. El Sr. Fogel, de 63 años, fue arrestado en un aeropuerto en agosto de 2021 y acusado de llevar una pequeña cantidad de marihuana medicinal, la cual le había sido recetada en Estados Unidos. Nativo de Pittsburgh, Pensilvania, era profesor en la Escuela Angloamericana de Moscú. Mientras cumplía su condena de 14 años, el Sr. Fogel ha estado enseñando inglés a sus compañeros de celda. Anne Fogel dijo que habló por última vez con su hermano el miércoles, cuando su familia realizó un “gran esfuerzo” para que abordara el avión con los otros prisioneros estadounidenses liberados. El reportero Evan Gershkovich, el ex marine estadounidense Paul Wheelan y la periodista Alsu Kurmasheva fueron llevados a Estados Unidos después de ser liberados en el mayor intercambio de prisioneros entre Rusia y Occidente desde la Guerra Fría. Anne Fogel detalló los esfuerzos de la familia en una entrevista con la BBC: “Llamábamos frenéticamente a senadores y congresistas y nuestros embajadores, ex embajadores rusos que sirvieron allí, y no tenía noticias para él, aunque sabía que algo estaba sucediendo.” Anne dijo que su hermano puede haber sido consciente de que se estaba llevando a cabo un intercambio de prisioneros porque “reproducen constantemente las noticias en las colonias penales rusas”. “Sabía que algo estaba ocurriendo, porque… Paul Whelan había sido trasladado y Evan (Gershkovich) había sido trasladado.” Después de enterarse de que su hermano no fue parte del intercambio, dijo que sintió “traición”. El asesor de seguridad nacional de EE.UU., Jake Sullivan, dijo el jueves, el día del intercambio de prisioneros, que EE.UU. todavía estaba “trabajando activamente para conseguir su liberación (la de Mark Fogel)”. Cuando se le preguntó sobre el caso del estadounidense al día siguiente, el presidente Biden dijo que “no nos rendimos en eso”. Al preguntarle si eso le daba esperanzas, Anne dijo: “Estoy aferrándome a cualquier esperanza que pueda, así que sí, hasta cierto punto.” “La administración logró un intercambio magistral e increíble y deberían ser felicitados… y estoy muy feliz por el regreso de Paul, Evan y Alsu. “Solo deseaba que mi hermano estuviera entre ellos.” Anne dijo que su mensaje a la Casa Blanca fue: “Por favor, por favor, hagan todo lo posible para sacarlo. Es el más mayor allí y el más enfermo. Por favor, ayúdenos.” El asesor adjunto del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jonathan Finer, dijo en Face the Nation de CBS el domingo que “trabajamos para tratar de incluir a Marc en el acuerdo que se consumó la semana pasada”. “Y estamos volviendo a intentarlo para traer a Marc de vuelta a Estados Unidos y reunirlo con su familia.” Dijo que los funcionarios trabajan en el caso del Sr. Fogel “todos los días”. El Sr. Finer se negó a predecir si el estadounidense podría ser devuelto antes de que termine la administración Biden en enero.