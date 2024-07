‘¡Hemos aprendido a hacer cirugías sin electricidad!’: Los cortes de energía en Ucrania empeoran.

El suministro de energía es una cuestión de vida o muerte para el hijo de Tetiana.

Nació con discapacidades y necesita equipos que funcionen con electricidad para poder respirar, comer y recibir medicación.

“Somos muy dependientes de la electricidad. Si no fuera por esta maldita guerra, la vida sería difícil, pero podríamos sobrellevarlo”, dice Tetiana a la BBC.

Los ucranianos están aprendiendo a vivir con cortes de energía prolongados mientras Rusia continúa bombardeando sus instalaciones energéticas en todo el país.

Los persistentes ataques aéreos rusos significan que incluso partes de Ucrania que antes no estaban afectadas tienen que pasar horas sin electricidad, prácticamente todos los días.

Tetiana, que vive en la ciudad portuaria sureña de Odesa, dice que los cortes de energía interminables hacen la vida extremadamente difícil porque necesita asegurarse de que el suministro de electricidad sea constante.

Tiene un generador que funciona con gasolina y que necesita ser reabastecido constantemente, pero debe detenerse cada seis horas para enfriarse.

Los cortes de energía también afectan a la cobertura de teléfonos móviles, por lo que comunicarse con el servicio de ambulancia para su hijo también puede ser un problema.

“A veces tarda media hora, a veces una hora antes de que llegue la ambulancia cuando mi hijo entra en convulsiones y se pone azul”, dice. “Mi hijo puede morir si no recibe oxígeno. Estoy sin palabras.”

Los apagones recientes han durado hasta 12 horas al día en el vecindario de Tetiana.

Para millones de ucranianos, la falta de energía puede significar no tener agua corriente, aire acondicionado, ascensores o acceso a equipos salvavidas.

En los últimos tres meses, Ucrania ha perdido nueve gigavatios de capacidad generadora, según la empresa nacional de energía Ukrenergo. Esto es más de un tercio de la capacidad que Ucrania tenía antes de la invasión a gran escala en febrero de 2022. Es suficiente para abastecer de energía a todo de los Países Bajos durante las horas pico de consumo, o a Eslovaquia, Letonia, Lituania y Estonia combinados, dice Ukrenergo.

“Todas las centrales termoeléctricas estatales están destruidas. Todas las centrales hidroeléctricas de nuestro país están dañadas por misiles o drones rusos”, dice la portavoz de Ukrenergo, Maria Tsaturian, a la BBC.

La falta de electricidad generada se agrava por el aumento de las temperaturas en verano, cuando los ucranianos encienden sistemas de aire acondicionado que consumen mucha energía.

Para hacer frente al déficit, Ukrenergo ha tenido que implementar una política de cortes de electricidad generalizados en todo el país, que duran muchas horas al día.

Como resultado, millones de ucranianos se han vuelto cada vez más dependientes de generadores o grandes bancos de energía alimentados por combustible.

Los generadores son una vista cada vez más común en Ucrania [Getty Images]

La capital de Ucrania, Kyiv, ha estado experimentando largos cortes de energía.

Roksolana fue elegida por los residentes de su edificio de apartamentos de 24 pisos para ayudar a administrar las instalaciones del edificio.

Dice que vivir en edificios de gran altura no es fácil porque los cortes de energía también significan no tener agua corriente en los pisos superiores.

“Los ascensores tampoco funcionan, por lo que las madres con niños y las personas discapacitadas tienen que esperar. Planifican sus salidas al exterior dependiendo de cuándo hay electricidad”, agrega. “Tienen que quedarse dentro de casa durante seis horas seguidas, nuestras ancianas no pueden salir a la tienda a comprar su pan.”

Estos residentes en edificios altos están atrapados dentro de sus calurosos apartamentos porque el aire acondicionado no está funcionando.

También están más expuestos a los ataques aéreos rusos porque no pueden ir a refugiarse en los refugios antiaéreos, que suelen estar ubicados debajo del suelo.

En Zaporizhzhia, el dentista Volodymyr Stefaniv dice que las citas deben reprogramarse en el último momento, y ha habido ocasiones en las que la electricidad desapareció durante cirugías complicadas.

“Si eso sucede, ponemos en marcha nuestros generadores para poder terminar lo que hemos comenzado. No hay otra opción, no podemos decirle al paciente que vuelva mañana”, dice. “Literalmente hace un par de semanas los cortes de energía se volvieron particularmente frecuentes. Por supuesto que son muy disruptivos.”

El dentista Volodymyr Stefaniv tiene que lidiar con cortes de energía durante la cirugía [Volovymyr Stefaniv]

Para llevar a cabo operaciones urgentes o menos complicadas durante los cortes de energía, el Sr. Stefaniv utiliza una linterna en la cabeza. Esta es una habilidad que adquirió y perfeccionó mientras trataba a soldados en la línea del frente, y su empresa sigue proporcionando servicios gratuitos o con grandes descuentos para miembros del ejército ucraniano.

María Tsaturian de Ukrenergo es consciente de que mucha de la ira se dirige hacia su empresa por cortar la electricidad tan a menudo, durante tanto tiempo y para tantos clientes. Pero, dice, no hay otra opción.

“Estamos en guerra. El sector energético es uno de los objetivos de los terroristas rusos. Y es obvio por qué: toda nuestra vida, toda nuestra civilización, está construida sobre la electricidad. Solo tienes que destruir la red eléctrica de tu enemigo, y no tendrán economía, y no tendrán vida”, dice.

“Este es el precio que pagamos por la libertad.”