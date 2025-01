Helen Flanagan prohibida de conducir a pesar de alegar dificultades

La mujer de 34 años dijo que su novio Robbie Talbot estaba conduciendo su Audi cuando fue atrapado en exceso de velocidad dos veces en Merseyside en junio del año pasado.

Helen, una exalumna de la escuela Westholme, compareció ante el Tribunal de Magistrados de Wirral el miércoles acusada de dos cargos de no proporcionar información relacionada con la identificación de un conductor.

Los magistrados dijeron que no estaban satisfechos de que una prohibición causara un “dificultad excepcional” a Flanagan, que ya tenía seis puntos en su licencia, y también le ordenaron que pagara una multa de £2,000, una sobretasa de víctima de £800 y costos de procesamiento de £110.

La antigua actriz de Coronation Street de Bury dijo que la ubicación remota de su casa en Bolton significaba que “realmente lucharía sin un coche”.

La madre de tres hijos dijo que estaba “luchando” financieramente y no podría permitirse taxis para llevar a su hijo menor, Charlie, al jardín de infantes.

Ella dijo: “Mi trabajo realmente es ser madre en casa. Su papá trabaja fuera de casa. Es realmente difícil en este momento para mí estar ganando dinero. Gano dinero en las redes sociales pero varía lo que gano”.

Agregó: “Creo que puede haber una percepción de que podría permitirme fácilmente un conductor pero eso está bastante lejos del caso.”

“Tengo suficiente dinero en mi cuenta para pagar mis impuestos y mi IVA y básicamente eso es todo”.

Cuando se le preguntó, dijo que un Uber al jardín de infantes costaba alrededor de £10.

Agregó: “Si hiciera eso todo el tiempo sería muy, muy caro para mí”.

Dijo que necesitaría comunicarse con su contador para obtener detalles sobre exactamente cuánto ganaba pero dijo que el año pasado ganó “alrededor de 70”.

También dijo que necesitaba el coche para llevar a sus dos hijos mayores a actividades extracurriculares, ir a su terapeuta en Birmingham y encontrarse con su ex pareja, el futbolista Scott Sinclair, en una estación de servicio en Birmingham cuando los niños iban a quedarse con él.

Cuando se le preguntó si había hablado con Sinclair sobre si podrían hacerse otros arreglos cuando el viera a sus hijos, Flanagan dijo: “No, no lo he hecho. Tengo una relación muy difícil con mi ex pareja. Es muy, muy agotador”.

La actriz dijo que sufría de ansiedad y TDAH.

Ella dijo: “Realmente tengo problemas con la ansiedad y tengo un TDAH terrible. Realmente me afecta mucho en mi vida en general”.

Dijo que le había dicho a Mr. Talbot, quien se sentó en la parte de atrás de la corte durante la audiencia, que debía responder a la policía cuando ella recibió las multas por exceso de velocidad.

Dijo: “De manera muy estúpida y ingenua pensé que era aceptable que mi novio respondiera en mi nombre para explicar a la policía que era él quien conducía, no yo”.

El presidente del tribunal de magistrados, David Holley, le preguntó a Flanagan si Mr. Talbot podría conducir su coche si le prohibieran hacerlo.

Ella dijo: “Me sentiría realmente, realmente enojada si mi novio me lo quitara y luego él condujera mi coche. No creo que eso me sentara bien”.

Patrick Boyers, en defensa, dijo: “Ella es una madre soltera de tres hijos y está haciendo todo lo posible.

“Te invito a ver más allá de la neblina del branding de influenciadora de las redes sociales. Te invito a ver este caso en base a los hechos concretos de quienes están frente a ti y te invito a considerar que una dificultad excepcional es una posibilidad real”.

Flanagan asintió cuando fue sentenciada y se ofreció a pagar la multa en cuotas mensuales de £1,000.

Se le dieron seis puntos de penalización por cada delito.