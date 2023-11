Heirloom abre su primera planta de captura directa de aire en Estados Unidos.

En una revista de noticias

La empresa Heirloom Carbon Technologies ha construido la primera planta comercial en los Estados Unidos en utilizar la captura directa de dióxido de carbono, una técnica que implica aspirar los gases de efecto invernadero de la atmósfera. Con sede en el Valle Central de California, en un almacén al aire libre, la planta ya está en funcionamiento y se espera que sea efectiva en la lucha contra el cambio climático.

La planta de Heirloom en California se encargará de sellar el carbono capturado en concreto, y la empresa ya ha firmado un acuerdo con Microsoft para retirar 315,000 toneladas de dióxido de carbono de la atmósfera. A pesar de su tamaño relativamente pequeño, se espera que la empresa aumente rápidamente, con planes de expandir sus operaciones a millones de toneladas por año.

Algunos críticos hacen hincapié en que muchas de estas técnicas son extremadamente caras y podrían desviar la atención de los esfuerzos para reducir las emisiones. Sin embargo, la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, plantea que la captura directa de aire es una herramienta que puede marcar una diferencia en la lucha contra el cambio climático.

El enfoque técnico de Heirloom se basa en una simple reacción química que busca imitar la formación natural de rocas calizas absorbentes de carbono. Y aunque la tecnología de captura directa de aire sigue siendo cara, empresas como Microsoft están dispuestas a pagar un precio alto para lograr reducciones de carbono sustanciales.

A pesar de la crisis en curso, el problema medioambiental todavía no cuenta con suficientes compradores dispuestos a pagar por la eliminación de carbono desarrollada. Sin embargo, esta tendencia podría comenzar a cambiar si más empresas deciden invertir en tecnologías como la de Heirloom Technologies en un esfuerzo por cumplir con sus compromisos de mitigación del cambio climático.

