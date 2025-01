Heinrich se opone a audiencia rápida para el nominado de Energía de Trump, diciendo que los Demócratas no han recibido divulgación financiera.

El principal Demócrata en el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado se opone al momento de una audiencia para la selección del Secretario de Energía de Trump, Chris Wright, diciendo que los Republicanos están avanzando con la nominación incluso si aún no se han recibido algunos papeles, incluida la divulgación financiera de Wright. Es la segunda queja de este tipo que el Senador Martin Heinrich (D-N.M.) ha presentado en los últimos días, diciendo que los Demócratas también están faltando documentación relacionada con el nominado a secretario del Interior, Doug Burgum. En una nueva carta al presidente Mike Lee (R-Utah), Heinrich dijo que no consentiría a la audiencia para Wright porque no había recibido la divulgación financiera del nominado. Un portavoz dijo que los Demócratas tampoco habían recibido otros formularios éticos. “El pueblo Americano merece transparencia sobre las personas nominadas para servirles en la próxima administración”, escribió Heinrich. Lee, sin embargo, ha fijado la audiencia para el miércoles. En una declaración escrita compartida con The Hill, el presidente dijo que su comité, en pleno cumplimiento de sus reglas y precedentes, ha notificado oficialmente una audiencia de confirmación. Dijo que los Republicanos están enfocados en “reducir los costos, liberar la energía Americana y poner a las familias primero” y acusaron a los Demócratas de querer “hacer política”. “No hay retrasos, y la documentación se está enviando rápidamente para garantizar que el proceso de confirmación sea fluido y que el Presidente Trump pueda implementar su agenda ordenada por el pueblo Americano desde el primer día”, dijo Taylor Rogers, un portavoz de la Transición Trump-Vance, a The Hill. El equipo de Trump no respondió de inmediato a una pregunta de seguimiento de The Hill sobre si su declaración significaba que la documentación ya se había presentado. Actualizado a las 6:21 p.m. EST. Enlace de fuente.