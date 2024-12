Hegseth asume un tono desafiante mientras Trump considera varias opciones para reemplazarlo.

Washington – La elección de Pete Hegseth para liderar el Pentágono, elegido por el presidente electo Donald Trump, muestra desafío en medio de denuncias de mala conducta, ya que el apoyo para su confirmación parecía estar en duda. Ahora hay varios candidatos bajo consideración para reemplazarlo como nominado previsto de Trump, fuentes familiarizadas con la transición le dijeron a CBS News, entre ellos, el gobernador de Florida Ron DeSantis y la senadora de Iowa Joni Ernst.

El pasado presentador de Fox News, en medio de la controversia, el miércoles desafió los informes de que Trump está considerando otros candidatos para secretario de defensa. En el Capitolio el miércoles por la mañana, mientras continuaba visitando a miembros republicanos del Congreso, Hegseth le dijo a CBS News que no tiene la intención de retirar su nombre de consideración. También dijo que habló con Trump el miércoles por la mañana, y el presidente electo lo animó a seguir luchando.

“Hablé con el presidente electo esta mañana. Dijo, ‘Sigue adelante, sigue luchando. Estoy detrás de ti todo el camino'”, dijo Hegseth. “¿Por qué me echaría atrás? Siempre he sido un luchador. Estoy aquí por los luchadores. Esto es personal y apasionado para mí.

En una entrevista con el show de Megyn Kelly de SiriusXM el miércoles, Hegseth dijo que había hablado con Trump más temprano en el día y que el presidente entrante le había dicho: ‘Te respaldo’. Sobre los informes de la posibilidad de que DeSantis pueda reemplazarlo como nominado a jefe de defensa, le dijo a Kelly: “Es elección del presidente. Hablé con el presidente esta mañana. Dijo que soy su chico”.

A pesar de la acrimonia entre DeSantis y Trump durante la campaña primaria, el gobernador de Florida está interesado en el trabajo, según dos fuentes familiarizadas con el pensamiento de DeSantis. Su segundo y último mandato como gobernador termina en enero de 2027. Trump ya ha anunciado una serie de nominados para el gabinete que provienen de Florida, incluido el senador Marco Rubio, para secretario de estado. Aunque servir como secretario de defensa podría suponer cierto riesgo político, DeSantis cree que lo posicionará bien para una carrera presidencial en 2028, dijo la fuente.

Hegseth, ex presentador de fin de semana de “Fox & Friends” y veterano del Ejército, ha estado reuniéndose con republicanos del Senado en las últimas semanas para construir apoyo para su confirmación. Pero los informes de los últimos días que detallaban presuntas mala conducta sexual, mala gestión financiera en organizaciones benéficas para veteranos, recurrente embriaguez e infidelidad parecían estar suavizando su apoyo. Algunos senadores republicanos han calificado las acusaciones de “alarmantes” y dijeron que fueron una sorpresa.

Sin embargo, Hegseth dijo el miércoles a los reporteros en el Capitolio que sus reuniones con los senadores republicanos han sido “un proceso maravilloso”. En su entrevista con Kelly, Hegseth dijo: “Nadie me ha mirado a los ojos y me ha dicho, ‘Tengo preocupaciones y no puedo votar por ti’. De hecho, la mayoría ha dicho, ‘Hagamos una foto y estoy detrás de ti todo el camino'”.

Hegseth también se defendió en un artículo de opinión en el Wall Street Journal el miércoles. En medio de informes sobre su destitución como jefe de una organización benéfica de veteranos por acusaciones de mala gestión financiera, embriaguez, mala conducta sexual y fomento de un clima laboral tóxico, Hegseth escribió sobre su trabajo para esa organización, Concerned Veterans for America.

“Luchamos contra los intereses arraigados y movilizamos a veteranos y estadounidenses patrióticos en todo el país”, dijo, negando informes de mala conducta y culpando a los medios de comunicación de publicar falsedades.

“Teníamos cientos de empleados y miles de voluntarios, sin embargo, basándose en las acusaciones anónimas de unos pocos empleados descontentos, los medios tradicionales han hecho parecer que dirigimos una fraternidad universitaria”, escribió. “Eso es simplemente falso.”

Hegseth también dijo que dejó CVA por “una diferencia de opinión interna sobre su futuro. Yo quería participar en la política exterior; nuestros donantes no lo hicieron.” Y agregó que el liderazgo del grupo “me escribió una carta elogiosa cuando me fui”.

En su entrevista con Kelly, Hegseth abordó la acusación de agresión sexual que surgió a finales de noviembre. Respondió “absolutamente no” cuando le preguntaron si había violado a una mujer en un hotel de Monterey, California, en 2017. Admitió que una vez habría sido una caracterización justa llamarlo un “tramposo en serie”, pero dijo que ha cambiado. “Puede que haya estado bebiendo, pero estaba lo suficientemente consciente como para recordar cada detalle. Y no estoy aquí para decir que mi conducta fue buena”, dijo. “Estar en una habitación de hotel con alguien que no es la persona con la que estás no está bien. Reconozco eso, y he tenido que reconocerlo, y eso ha sido difícil.”

Dijo que pagó a su acusadora “porque tuve que, o al menos así lo pensé en ese momento.” Explicó que estaba recién casado, estaba siendo considerado para un cargo en la primera administración Trump y quería proteger a su familia y su trabajo en Fox News.

También respondió a informes de NBC News que citaban a empleados actuales y anteriores de Fox News que dijeron que “en más de una docena de ocasiones”, mientras Hegseth era presentador de “Fox & Friends Weekend”, “olían alcohol en él antes de salir al aire”, y aparecía en televisión “después de haberlo escuchado hablar sobre haber tenido resaca mientras se preparaba o en el set.” El informe decía que “tres empleados actuales dijeron que su consumo de alcohol seguía siendo motivo de preocupación hasta que Trump lo anunció como su elección para dirigir el Pentágono, momento en el que Hegseth dejó Fox.”

Pero en el artículo de opinión, Hegseth no abordó directamente las acusaciones sobre su consumo de alcohol. “He estado en Fox News, donde vi mi trabajo como una continuación de mi misión de luchar por Estados Unidos. Nuevamente, la prensa tradicional ha utilizado fuentes anónimas para intentar desacreditar incluso eso”, y remitió a los lectores a su feed de X para declaraciones de apoyo de colegas profesionales. Sí le dijo a Kelly, “Nunca he tenido un problema con la bebida.”

El senador republicano de Dakota del Norte Kevin Cramer está programado para reunirse con Hegseth el miércoles por la tarde y le dijo a los reporteros a primeras horas del día: “Las acusaciones son muy, muy serias. No pueden ser trivializadas. Y solo quiero saber que, que se ha redimido y que en el futuro, va a ser mejor.”

Cramer también añadió: “Creo que el ánimo de la conferencia es bastante serio, realmente, muy serio al respecto, y serio en cómo estas cosas afectan su capacidad para hacer el trabajo, la capacidad de los soldados de mirar hacia él.”

Sugirió que la conferencia republicana estaba atenta a señales del equipo de transición de Trump sobre Hegseth.

“Está el ánimo de la conferencia, y luego está el ánimo del equipo de transición de Trump en sí”, dijo. “Por lo tanto, veremos qué tipo de mensajes y señales escuchamos a lo largo del día. Como pueden ver, estas cosas han estado sucediendo bastante rápido y furioso.”

Cramer dijo de Ernst que sería “fácil de confirmar, y creo que sería genial”, y de hecho, “si ella lo quisiera, sería mi primera opción.”

“Nunca me he echado atrás de una pelea y no me echaré atrás de esta,” escribió Hegseth, añadiendo: “Espero con ansias una audiencia de confirmación honesta con nuestros distinguidos senadores, no un juicio mediático.”

Hegseth ha continuado reuniéndose con los senadores republicanos que evaluarán su nominación. Pero un destacado republicano, el senador Josh Hawley, dijo a los reporteros el miércoles por la tarde que Hegseth canceló su próxima reunión.

“Se suponía que me iba a sentar con él mañana, pero cancelaron esa reunión,” dijo Hawley.

“No sé cómo están las cosas en este momento”, dijo sobre la nominación esperada de Hegseth y agregó: “No está del todo claro para mí quién [Trump] quiere como secretario de defensa en este momento.”

Hegseth le dijo a Kelly que planeaba seguir reuniéndose con los senadores para ganar su apoyo, pero reconoció que existe la posibilidad de que no sea confirmado. “Esa es la decisión del presidente”, dijo cuando le preguntaron si se retiraría del proceso.

Jim Defede, Cristina Corujo contribuyeron a este reporte.

Caitlin Yilek

Caitlin Yilek es una reportera de política en CBSNews.com, con sede en Washington D.C. Trabajó anteriormente para el Washington Examiner y The Hill, y fue miembro de la Beca de Reportaje de Washington Paul Miller 2022 con la Fundación Nacional de Prensa.