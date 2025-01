Heartland Express registra su sexto trimestre consecutivo en números rojos.

La empresa de transporte de carga Heartland Express registró una sexta pérdida neta trimestral consecutiva (excluyendo ganancias únicas), pero señaló cierta mejora en los fundamentos hasta ahora en el nuevo año.

Con sede en North Liberty, Iowa, Heartland (NASDAQ: HTLD) informó una pérdida neta de $1.9 millones, o 2 centavos por acción, para el cuarto trimestre de 2024 (solo una pérdida de 1 centavo al excluir los gastos de amortización relacionados con acuerdos). El resultado fue mejor que la expectativa de consenso de una pérdida de 4 centavos para el período.

La empresa informó ganancias por acción de 6 centavos en el período del año anterior. Sin embargo, ese trimestre incluyó ganancias no recurrentes de $25.6 millones por la venta de tres terminales.

En un comunicado de prensa del martes, el CEO Mike Gerdin señaló con cautela las tendencias favorables hasta ahora en el primer trimestre, con la expectativa de que el impulso se construya a lo largo del año.

“Aunque es temprano en el trimestre y las condiciones climáticas extremadamente invernales hasta ahora en 2025 dificultan la comparación, estamos viendo un cambio positivo en las negociaciones de tarifas y volúmenes con los clientes que esperamos se fortalezcan a medida que avance el año,” dijo Gerdin.

La cuarta trimestre incluyó $6 millones en ganancias por la venta de equipos usados, que son vistos por los analistas como parte de las operaciones normales y un contrapeso recurrente a los gastos operativos. Sin embargo, las ganancias por la venta de equipos de Heartland en 2024 estuvieron fuertemente ponderadas en el cuarto trimestre (80% del total anual) y beneficiaron al período en aproximadamente 6 centavos al usar una tasa impositiva normalizada.

Los ingresos del cuarto trimestre de $242.6 millones fueron un 11.9% más bajos en comparación con el año anterior y un 8.9% más bajos cuando se excluye el impacto de los recargos por combustible. Los ingresos, excluyendo el combustible, fueron un 5.5% más bajos que en el tercer trimestre.

Heartland no proporciona métricas operativas para la utilización y fijación de precios.

La empresa registró un índice operativo ajustado del 98.9% (gastos operativos expresados como un porcentaje de los ingresos), que fue 400 puntos básicos peor que en el cuarto trimestre de 2023 (incluyendo las ganancias inmobiliarias), pero una mejora respecto al OR del 105.8% que excluyó las ganancias.

Los salarios, las remuneraciones y los beneficios (como porcentaje de los ingresos) disminuyeron 60 puntos básicos respecto al año anterior, y los gastos de arrendamientos y transporte de compras disminuyeron 220 puntos básicos. Los gastos de operaciones y mantenimiento aumentaron 190 puntos básicos a medida que la edad promedio de los tractores aumentó a 2.5 años en el trimestre desde 2.2 años en el período anterior al año.

La edad promedio de los tractores de la empresa para el ciclo actual alcanzó su punto máximo en 2.7 años en el tercer trimestre.

Heartland ha experimentado un prolongado período de resultados difíciles en parte debido a la gravedad de la recesión de carga, pero también debido a la adquisición de dos flotas (Smith Transport y Contract Freighters) en el verano de 2022, en los primeros días de la desaceleración.

Sus operaciones heredadas, que incluyen la adquisición de Millis Transport en 2019, generaron un OR del 96.3% en el cuarto trimestre. Heartland no proporcionó una comparación interanual, optando en su lugar por comparar los resultados con el primer trimestre, que es estacionalmente más débil. Las operaciones heredadas generaron un OR del 99.9% en el primer trimestre de 2024.

Las flotas adquiridas en 2022 operaron con un OR del 102.6% en el cuarto trimestre, en comparación con un OR del 109.7% en el primer trimestre.

El informe del cuarto trimestre de 2023 de la empresa mostró ORs anuales completos del 86.9% para el negocio heredado y del 103.8% para las flotas adquiridas (incluyendo las ganancias inmobiliarias).

“Estamos haciendo progresos y tenemos un importante margen de mejora adicional a través de la autosuperación y el aumento del mercado cuando ocurra,” dijo Gerdin. “Esperamos continuar nuestro enfoque en mejoras de costos, integraciones de sistemas operativos y estrategias de utilización de activos antes de un esperado aumento favorable en la demanda general de carga.”

Dijo que el objetivo es volver a un OR bajo a medio-80, ampliar la base de ingresos rentables (incluyendo a través de futuras adquisiciones) y volver a una hoja de balance libre de deudas.

La empresa pagó $100 millones en deuda durante 2024 (y casi $300 millones en total desde las adquisiciones de 2022). Finalizó el año con $187.9 millones en deuda neta (incluyendo obligaciones de arrendamiento financiero) sin saldo en una línea de crédito revolvente que tiene $88.3 millones disponibles.

Las acciones de HTLD cayeron un 2.6% a la 1:07 p.m. EST del martes en comparación con el S&P 500, que subió un 0.9%.

