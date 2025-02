H&E termina el acuerdo con United Rentals para aceptar la oferta de Herc.

H&E Equipment Services ha finalizado su acuerdo previo con United Rentals Inc. para aceptar una oferta más alta de Herc Holdings Inc., confirmó un comunicado de Herc el martes.

La propuesta de Herc de un acuerdo en efectivo y acciones valorado en $104.89 por acción representa un 14% de prima sobre el acuerdo anterior con United Rentals, según el comunicado. United Rentals había planeado comprar H&E por $92 por acción en efectivo.

United Rentals, después de que H&E le notificara una oferta más alta, abandonó su plan de adquirir al rival proveedor de equipos de construcción, negándose a aumentar su oferta original, según un comunicado separado el martes. United Rentals dijo que H&E está obligado a pagar una tarifa de $63.5 millones si termina el acuerdo.

Las acciones de Herc cayeron un 7.7% el martes. Las acciones de H&E subieron un 15%, mientras que las acciones de United Rentals cayeron un 2.8%.

H&E alquila y vende equipos para fines como trabajo aéreo, movimiento de tierras y manejo de materiales. Herc ofrece equipos similares para alquilar. Herc dijo que la adquisición ampliará su presencia en regiones clave.

Financial Times informó anteriormente que H&E había aceptado una oferta de Herc que valoraba a la empresa en casi $5.3 mil millones, incluyendo $1.4 mil millones de deuda neta. Esa oferta en efectivo y acciones valora a H&E en aproximadamente $500 millones más que el acuerdo con United Rentals.

