He probado más de 15 auriculares de realidad virtual, pero solo uno recomendaría comprar este Prime Day.

No estoy del todo seguro de si es fashion admitirlo, pero me encanta la realidad virtual. Desde que Palmer Luckey reavivó la escena con el lanzamiento de Oculus (ahora parte de Meta) y el auricular Oculus DK1, he estado en las trincheras de la escena de RV, probando todos los hardware de RV que puedo conseguir.

Ya sea trabajando en RV o jugando en RV, soy un evangelista del formato y trato de convertir tantos escépticos a la causa como pueda, dondequiera que vaya. Aquí están mis credenciales: en una lista no exhaustiva, he probado lo siguiente:

Oculus DK1 Oculus DK 2 Oculus Quest Oculus/Meta Quest 2 Meta Quest 3 Oculus Go Oculus Rift Oculus Rift S HP Reverb G2 PlayStation VR PlayStation VR 2 Google Cardboard Samsung Gear Apple Vision Pro Microsoft HoloLens HTC Vive HTC Vive Pro Valve Index

Esto es solo de memoria, y no incluye conceptos y prototipos aleatorios de ferias comerciales, los auriculares que se utilizan en las numerosas salas de juegos públicas de RV que he visitado a lo largo de los años, ni los intentos curiosos y peculiares de realidad virtual como el extraño kit de RV de Nintendo Switch.

De todos los auriculares de la lista, el Quest 2 es con el que más tiempo he pasado, pero es su sucesor, el Meta Quest 3, el que recomendaría a cualquiera que quiera probar la RV.

Ofrece más por tu dinero que cualquier otro auricular de RV en el mercado y, gracias a la venta del Amazon Prime Day, ahora tiene un precio excelente: el modelo de 128 GB cuesta solo $429.99, un ahorro considerable sobre su precio habitual de $499.99.

El Meta Quest 3 es ligero y cómodo para sesiones de juego prolongadas, y es tan fácil de usar como puede ser la RV. Al ser un dispositivo independiente, no requiere una computadora para funcionar, en su lugar funciona con el chip Snapdragon XR2 Gen 2. Esto le ofrece el doble de potencia gráfica que el ya impresionante Meta Quest 2, y le permite ofrecer experiencias de más de 4K en sus pantallas duales, un 30% más nítidas que su predecesor.

Lo que diferencia al Meta Quest 3 de la competencia es su biblioteca de aplicaciones. No solo tienes acceso a más de 500 experiencias y juegos inmersivos creados especialmente para Meta Quest (incluidos los impresionantes Asgard’s Wrath 2, Assassin’s Creed Nexus VR y Beat Sabre), sino que también puedes usarlo para acceder a muchos otros títulos de RV para PC, transmitidos de forma inalámbrica al auricular, lo que amplía considerablemente el software disponible para el sistema. Esto sin mencionar las opciones de productividad que ofrece el Meta Quest 3, con un impresionante pase de color completo que te permite tener una buena percepción de tu entorno mientras trabajas.

Ahora, espero poder agregar otro auricular de RV a esta lista para finales de este año: el Apple Vision Pro (¡aunque no le digan a Apple que llamé a su auricular de ‘Computación Espacial’ un dispositivo de RV!). Sin duda, es el componente de RV más avanzado que he probado, con una pantalla que hay que ver para creer, y la tecnología de pase de color y seguimiento de manos más asombrosa que he usado. ¡Pero! Por $3,499, podrías comprar un Meta Quest 3 varias veces por el precio de un Vision Pro, y en este momento, la selección de aplicaciones de Vision Pro no es del todo adecuada. Con más tiempo, más usuarios siguiendo el lanzamiento internacional y Vision OS 2 en camino, espero que los desarrolladores equilibren esa situación. Pero por ahora, el ecosistema de Vision Pro de Apple tiene que ponerse al día.

Mientras tanto, el Meta Quest 3 es un dispositivo notable. Y, a su precio de venta actual, ofrece un valor notable por tu dinero también.

