¡Hazte a un lado, ChatGPT! ¡Hay un nuevo campeón de la App Store y es de inteligencia artificial de China!

Más a menudo de lo que se piensa en Occidente, es ChatGPT la inteligencia artificial a la que la gente recurre, y no a otra plataforma o modelo de IA.

AI es la palabra de moda en estos días. Naturalmente, la aplicación ChatGPT es extremadamente popular tanto en la App Store de Apple como en la Play Store de Google. Ahora, sin embargo, DeepSeek – un asistente de IA de China – lidera la App Store en los EE. UU., y es la aplicación más popular (por el momento) para iPhones. ChatGPT se encuentra en segundo lugar en la clasificación que actualmente se ve así:

Eso es lo que actualmente muestra la clasificación. | Fuente de la imagen – App Store de Apple en los EE. UU.

La aplicación está impulsada por el modelo DeepSeek-V3 y ha ganado una importante popularidad entre los usuarios estadounidenses desde su lanzamiento el 10 de enero, según informa Reuters. Los creadores de DeepSeek-V3 afirman que el modelo se encuentra entre los mejores modelos de código abierto y compite con los modelos cerrados más avanzados a nivel mundial.

DeepSeek está creciendo rápidamente, pero ¿su influencia desafiará las suposiciones sobre la predominancia estadounidense en la IA?

Después de todo, los modelos de IA (incluidos los de ChatGPT y DeepSeek), dependen de chips de alto rendimiento para el entrenamiento. Desde 2021, la administración de Biden ha ampliado las restricciones para evitar que dichos chips se exporten a China y se utilicen en el desarrollo de modelos de IA por empresas locales.

El “problema” es que los investigadores de DeepSeek afirman que su modelo DeepSeek-V3 fue entrenado usando chips H800 de Nvidia, con costos totales supuestamente inferiores a los 6 millones de dólares. Aunque esta afirmación ha sido recibida con cierto escepticismo, la sugerencia es clara. Si chips menos avanzados y costos de entrenamiento más bajos pueden lograr resultados como estos, ¿cuál es el punto de las sanciones? ¿Funcionan los controles de exportación?DeepSeek se describe como una startup relativamente pequeña con sede en Hangzhou, fundada en 2023. Ese mismo año, Baidu lanzó el primer modelo de IA de lenguaje en China. Desde entonces, numerosas empresas tecnológicas chinas han presentado sus propios modelos de IA. Sin embargo, DeepSeek es la primera en recibir reconocimiento de la industria tecnológica de EE. UU.

Personalmente, me gusta su nombre. Me recuerda a Deep Thought, la supercomputadora de la Guía del autoestopista galáctico. ¡Solo espero que no obtengamos 42 como respuesta cuando preguntemos la Pregunta Definitiva sobre la Vida, el Universo y Todo!

