Hay una gran falla en la tesis más alcista del mercado de valores.

Los fondos de mercado monetario no salvarán al mercado de valores de una dolorosa caída, según Bank of America.

Un recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos de la Reserva Federal no cambiará el comportamiento de los ahorradores, según el banco.

Si el efectivo abandona los fondos del mercado monetario, no fluirá hacia las acciones.

Los $6 billones en fondos del mercado monetario no salvarán al mercado de valores de una dolorosa caída.

Un componente común de la tesis alcista para las acciones en el último año es que billones de dólares de efectivo en la banca lateral están listos para inundar el mercado de valores una vez que la Reserva Federal recorte las tasas de interés, poniendo presión sobre el jugoso rendimiento sin riesgos del 5% que ofrecen la mayoría de los fondos del mercado monetario.

Pero Bank of America dice que no tan rápido, ofreciendo dos razones estructurales por las que los fondos del mercado monetario no serán el catalizador de un rally alcista continuo que muchos inversionistas esperan.

Primero, un recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos de la Reserva Federal probablemente no cambiará el comportamiento de los ahorradores, ya que un rendimiento en efectivo más cercano al 4% seguiría siendo mucho mejor que las tasas cerca de 0% ofrecidas de 2009 a 2021.

Una disminución de cientos de puntos básicos de tasas de interés tampoco lograría el objetivo, según el banco.

“Históricamente, el crecimiento de los activos bajo administración de los Fondos del Mercado Monetario suele ser positivo a menos que las tasas de interés a corto plazo sean <2%," dijo el estratega de tasas de Bank of America, Mark Cabana, en una nota el jueves.

Según Cabana, para que los fondos del mercado monetario vean flujos negativos, la Fed tendría que recortar las tasas en al menos 300 puntos básicos, y eso no está programado para suceder pronto.

“Los recortes de la Fed verán ralentizarse los flujos a los Fondos del Mercado Monetario pero seguirán siendo positivos a menos que las tasas se acerquen a cero,” dijo Cabana.

El objetivo de diciembre de 2025 para la tasa de fondos federales es ligeramente superior al 3%, según la herramienta CME FedWatch.

El segundo problema es que incluso si la Fed recortara radicalmente las tasas de interés y provocara una ola de redenciones de los fondos del mercado monetario, ese efectivo probablemente no fluiría hacia el mercado de valores.

Según Cabana, los bonos serían los grandes beneficiarios en su lugar porque los fondos del mercado monetario compiten principalmente con cuentas corrientes que ofrecen rendimientos cercanos al 0% en lugar de acciones.

“Si se producen salidas de los fondos del mercado monetario, es probable que el efectivo se mueva hacia renta fija de mayor rendimiento, no hacia acciones. De los Fondos del Mercado Monetario a las acciones = un paso demasiado lejano,” dijo Cabana.

Los alcistas del mercado de valores deberían finalmente abandonar la idea de que los billones de dólares de los fondos del mercado monetario ayudarán a mantener los precios de las acciones, dijeron los analistas.

“El efectivo de los Fondos del Mercado Monetario debería permanecer en la banca lateral desde una perspectiva de toma de riesgos,” concluyó Cabana.

