¿Hay un cambio notable en el mercado a la vuelta de la esquina?

Estamos viendo más azul esta semana que la anterior, lo que indica que en los últimos cuatro días, las tarifas spot han aumentado para una muestra de tamaño decente en los EE. UU. Pero ¿esto indica un cambio inminente?

El mercado de carga ha estado en todas partes para los pequeños transportistas, y en este momento, hay una sensación de que algo está a punto de pasar. La gran pregunta es si este cambio va a funcionar a tu favor o simplemente seguirá apretando un poco más las tarifas del mercado spot.

La demanda de carga de camión (la necesidad de tus servicios como transportista pequeño) sigue siendo un 16% menor que en septiembre pasado, pero también estamos viendo que algunos transportistas están llegando al límite. Eso significa menos camiones en la carretera pero no suficiente demanda de carga para que los transportistas y corredores comiencen a subir las tarifas. Al menos, aún no.

Si estás trabajando con la tabla de cargas, debes enfocarte en dos cosas:

Deja de perseguir cargas, comienza a seguir las tendencias. Lo peor que puedes hacer en este momento es aceptar lo primero que aparezca. En su lugar, revisa tus últimos 30 días de carga. ¿Dónde te quedaste atascado? ¿Dónde encontraste las mejores recargas? Si un carril te perjudicó el mes pasado, probablemente no sea mejor ahora. Ajústate.

Establece una tarifa mínima por milla y mantente firme en ella. Si no sabes cuánto necesitas para ser rentable, los corredores definitivamente no te lo dirán. La tarifa spot nacional es de $2.29 por milla, pero ese número no significa nada si tu costo operativo es más alto. Fija tu número de equilibrio y no vayas por debajo de él.

Los transportistas que están teniendo éxito en este momento no solo están “luchando”. Están tomando decisiones deliberadas y respaldadas por datos sobre dónde trabajan y qué transportan.

La carga está en movimiento, ¿pero está pagando? Columbus, Ohio; Kansas City, Missouri; y Memphis, Tennessee, están viendo un fuerte crecimiento en volumen de salida, mientras que mercados como Stockton, California, y Tifton, Georgia, se están enfriando. Saber hacia dónde se dirige la carga es clave para tomar las decisiones correctas en este mercado.

Más transportistas se están alejando del mercado spot y asegurando carga en contrato porque las tarifas se están manteniendo mejor. Si todavía estás trabajando con la tabla de cargas, probablemente hayas notado que los corredores no están moviéndose en las tarifas, y negociar un pago decente se está volviendo cada vez más difícil día a día.

Los números lo respaldan. La tarifa spot nacional ha bajado de $2.42 el mes pasado a $2.29 hoy, una disminución del 5.4% en solo cuatro semanas. Eso está sucediendo incluso mientras algunos transportistas más pequeños salen del mercado. Pero no esperes que esto fuerce las tarifas a subir aún: todavía hay suficientes camiones en la carretera para cubrir la demanda, por lo que los transportistas no se sienten presionados para pagar más.

En papel, los volúmenes de carga están aumentando, pero aquí está el problema: los transportistas en contrato ya no están rechazando cargas como solían hacerlo. En cambio, están tomando lo que sea disponible solo para seguir adelante. Eso significa que un mayor volumen de carga no se traduce en mejores tarifas.

Aquí es donde está ocurriendo el mejor crecimiento en demanda de carga de salida:

Columbus (+19.5%)

Kansas City (+18.5%)

Memphis (+16%)

Si buscas mejores oportunidades en tablas de carga, estos son los mercados a tener en cuenta. Pero si estás llegando a estas ciudades, sé inteligente: ten un nuevo cargamento listo antes de llegar.

Mientras tanto, Stockton, Tifton y Nashville, Tennessee, se están desacelerando. Si estás llegando a esos mercados, espera menos opciones y tarifas más débiles.

Algunos transportistas se están retirando, pero no lo suficientemente rápido como para hacer subir las tarifas.

Las tarifas spot todavía están bajando, incluso cuando la capacidad se reduce.

La gran pregunta: ¿Es este el comienzo de un repunte de las tarifas, o los corredores y los cargadores seguirán controlando el mercado?

Si todavía estás trabajando en el mercado spot, no puedes simplemente esperar que las tarifas mejoren. Debes jugar inteligentemente en este mercado.

Antes de que veamos un cambio real en las tarifas, hay una próxima fecha límite importante que podría sacar algunos camiones de servicio.

A partir del 1 de abril, los nuevos criterios de Fuera de Servicio (FOS) de la CVSA entrarán en vigencia, implementando reglas más estrictas sobre frenos, neumáticos, suspensión y calificaciones de conductores (FreightWaves).

��

Sistemas de frenos: Si tu cable eléctrico o acoplamiento gladhand de servicio está desenchufado, eso es una violación automática. (Ejemplo, hotshotters con cables de desconexión sin conectar.)

��

Neumáticos: ¿Fugas en la pared lateral? Eso es una violación inmediata de FOS.

��

Suspensión: ¿Placas inferiores de U-bolt agrietadas? Quedarás fuera de servicio hasta que se solucione.

��

Restricciones de los conductores: ¿Fallaste una prueba de drogas? Ni siquiera puedes estar en el camión si el conductor tiene un permiso de aprendizaje comercial (CLP).

Si el mercado está cambiando, quedarse quieto no es una opción. Los transportistas que tomen las decisiones correctas primero serán los que mantengan intactas sus ganancias. Esto es lo que debes actuar de inmediato.

Ve hacia donde se está moviendo la carga. Columbus, Kansas City y Memphis se están calentando. Si estás trabajando con carga spot, estos son los carriles donde tendrás potencialmente más opciones. Pero recuerda: este mercado es fluido. Estos pueden cambiar en cualquier momento.

Mantente alejado de los mercados en desaceleración. Stockton, Tifton y Nashville están perdiendo impulso. No te quedes atrapado en un lugar sin recargas.

Planea tus recogidas antes de reservar. El viaje en vacío consume beneficios. Conoce de antemano de dónde obtendrás tu próxima carga antes de dejar la primera.

Verifica tu equipo ahora. Si tus frenos, neumáticos o suspensión tienen problemas, arréglalos antes de que un inspector te detenga.

Mantén actualizada tu tarjeta médica. Sin una certificación válida significa que estás fuera de servicio, sin preguntas.

Conoce las nuevas reglas de acompañamiento. Si estás entrenando a un nuevo conductor de CDL, asegúrate de cumplir: las infracciones pueden costarte más que solo tiempo.

Carriles más cortos, vueltas más rápidas. Las tarifas de largo recorrido no son lo que deberían ser. Los carriles con alta rotación mantendrán el flujo de efectivo.

Rechaza las tarifas bajas. Los corredores no pagarán más a menos que lo exijas. Conoce tus números y no aceptes cargas que te dejen en números rojos.

Reduce cada costo innecesario. El combustible, el mantenimiento y el tiempo de inactividad se acumulan rápidamente. Si no te genera dinero, te está costando dinero.

Este no es el momento de esperar que el mercado se ponga a tu favor. Haz los movimientos correctos ahora, o estarás jugando al catch-up más adelante.

