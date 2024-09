‘Hay mucho en juego’

La próxima semana podría ser crucial para determinar si las acciones en máximos históricos pueden mantener su impulso, al menos por un tiempo más. El Dow Jones Industrial Average superó los 42,000 esta semana por primera vez, mientras que el S & P 500 superó el hito de 5,700, después de que la Reserva Federal recortara las tasas de interés en medio punto porcentual. Pero las próximas sesiones de negociación podrían determinar si el gran rally posterior a la Fed puede continuar, especialmente a medida que los inversores se preparan para octubre, un período históricamente débil para las acciones que podría ser aún más volátil de lo habitual debido a las elecciones presidenciales de EE. UU. que se acercan. “Mucho está en juego en los próximos días”, dijo Katie Stockton, fundadora de Fairlead Strategies. .SPX 5D mountain S & P 500 El viernes, el Dow de 30 acciones, el S & P 500 y el Nasdaq Composite cerraron cada uno más de un 1% más alto en la semana. ‘Confirmación pendiente’ Ahora que el S & P 500 ha superado la resistencia en 5,670, Stockton de Fairlead Strategies dijo que está monitoreando cuidadosamente ese nivel en los próximos días para ver si el avance puede continuar, aunque algunos signos de agotamiento la hacen dudar. El avance está “pendiente de confirmación”, dijo Stockton. “Y la confirmación es importante para nosotros, porque generalmente no hay nada peor que un avance no confirmado o falso”. Para el S & P 500, una confirmación sería un “desarrollo alcista a corto plazo” que indica que el índice más amplio podría subir a 5,935 en las próximas tres a ocho semanas, dijo. Eso es aproximadamente un aumento del 4% desde los niveles actuales. La técnica, que anticipa una corrección estacional en octubre, espera que una confirmación también minimice cualquier retroceso el próximo mes, mientras que una ruptura podría significar uno más profundo. “Si vemos la confirmación del avance, eso probablemente minimizaría la fase correctiva que estamos esperando”, dijo Stockton. “No significa que no podamos ver un retroceso, pero la corrección hacia ese rango de 5000 sería menos probable con un avance, en mi opinión”. En general, Stockton espera que la configuración a largo plazo para el S & P 500 esté “un poco exagerada”. Espera que las acciones estén en un entorno de rango comercial durante los próximos nueve meses. El índice más amplio estaba rondando el umbral de 5,700. Indicadores económicos más suaves, ¿inflación vencida? Al menos en términos del calendario, parece que las acciones tendrán mucho que probar en su avance en la próxima semana, ya que se espera que una serie de informes económicos muestren lecturas más suaves de lo que tenían anteriormente. Se espera que la confianza del consumidor en septiembre se haya debilitado, a 102.9 desde 103.3, según FactSet. Se espera que los pedidos duraderos, una medida de nuevos pedidos de productos manufacturados, hayan caído un 2.9% en agosto, en comparación con un aumento del 9.8% un mes antes. “La mayoría de los informes económicos deberían mostrar debilidad en lugar de fortaleza”, dijo Sam Stovall, estratega jefe de inversiones en CFRA Research. “Por lo tanto, supongo que tal vez algunos dirían, ‘Vaya, tal vez esa es la razón por la que recortamos las tasas, porque las cosas parecen estar un poco más débiles'”. Los inversores pueden seguir esperando buenas noticias en el frente de la inflación. Se espera que el índice de precios del gasto de consumo de agosto que se publicará el viernes muestre que las presiones de precios continúan retrocediendo desde sus máximos. Para los inversores, eso podría confirmar que la Fed está en lo correcto al cambiar su enfoque hacia el lado del empleo de su mandato, con el gobernador de la Fed Christopher Waller diciendo el viernes que la tendencia más fuerte hacia la baja estaba detrás de su apoyo a un recorte de tasas de medio punto en la última reunión. Es importante destacar que el presidente de la Fed, Jerome Powell, en su conferencia de prensa del miércoles, dijo que los economistas del banco central anticipan que el PCE aumentará un 2.2%. Estaba en 2.5% el mes anterior. “Creo que el PCE será la guinda del pastel”, dijo Stovall. Calendario de la próxima semana Todas las horas son del Este. Lunes, 23 de septiembre 8:30 a.m. Índice de actividad nacional de la Fed de Chicago (agosto) 9:45 a.m. PMI Composite preliminar (septiembre) 9:45 a.m. PMI de manufactura preliminar de Markit (septiembre) 9:45 a.m. PMI de servicios preliminar de Markit (septiembre) Martes, 24 de septiembre 9 a.m. Índice de precios de las viviendas FHFA (julio) 9 a.m. S & P/Case-Shiller comp.20 HPI (julio) 10 a.m. Confianza del consumidor (septiembre) 10 a.m. Índice de la Fed de Richmond (septiembre) Ganancias: AutoZone Miércoles, 25 de septiembre 10 a.m. Ventas de viviendas nuevas (agosto) Ganancias: Micron Technology Jueves, 26 de septiembre 8:30 a.m. Reclamaciones continuas de desempleo (14/9) 8:30 a.m. Órdenes duraderas excluyendo transporte (agosto) 8:30 a.m. PIB (Q2) 8:30 a.m. Solicitudes iniciales (21/9) 10 a.m. Índice de ventas pendientes de viviendas (agosto) 11 a.m. Índice de fabricación de la Fed de Kansas City (septiembre) Ganancias: Costco Wholesale, CarMax Viernes, 27 de septiembre 8:30 a.m. Deflactor PCE (agosto) 8:30 a.m. Deflactor PCE básico (agosto) 8:30 a.m. Gasto de consumo personal (agosto) 8:30 a.m. Inventarios mayoristas preliminares (agosto) 10 a.m. Sentimiento de Michigan final (septiembre)