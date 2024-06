Harry Kane dice que los ex jugadores de Inglaterra tienen una ‘responsabilidad’ después de las críticas de Gary Lineker.

Harry Kane ha respondido a la crítica de Gary Lineker sobre la campaña de la Euro 2024 de Inglaterra diciendo que los exjugadores del equipo nacional tienen la "responsabilidad" de considerar el impacto de sus palabras. Inglaterra fue objeto de escrutinio después de un empate 1-1 con Dinamarca en su segundo partido de grupo de la Euro 2024, con el exdelantero Lineker calificando la actuación de "m". Kane dijo que aunque entendía que los expertos tenían el deber de ser honestos, agregó que los exjugadores deberían ser conscientes de los desafíos de representar a Inglaterra dada las fallas históricas y persistentes del país en los grandes torneos. Preguntado específicamente sobre los comentarios de Lineker, Kane respondió: "Lo que los exjugadores tienen que darse cuenta es que es muy difícil no escucharlo ahora, especialmente para algunos jugadores que no están acostumbrados o que son nuevos en el entorno." "Siempre siento que tienen una responsabilidad. Sé que tienen que ser honestos y dar su opinión, pero también tienen la responsabilidad de ser exjugadores de Inglaterra a los que muchos jugadores admiraban. La gente se preocupa por lo que dicen y la gente los escucha. Todos tienen su opinión, pero la realidad es que no hemos ganado nada como nación durante mucho, mucho tiempo y muchos de estos jugadores también fueron parte de eso, por lo que saben lo difícil que es. No se trata de criticar a nadie. Es simplemente la realidad de que saben que es difícil jugar en estos grandes torneos y difícil jugar para Inglaterra. Nunca faltaría al respeto a ningún jugador. Todo lo que diría es que recuerden cómo es llevar la camiseta y que sus palabras son escuchadas. Lo escuchas. Todos queremos ganar un gran torneo. Ser lo más útiles posible y dar confianza a los chicos sería una forma mucho mejor de abordarlo." 闭口眼识。"GO DEEPER" "Gordon? ¿Wharton? ¿Tres en la defensa? Nuestros XIs de Inglaterra de nuestros escritores para enfrentar a Eslovenia". Lineker, de 63 años, anotó 48 goles en 80 apariciones con Inglaterra entre 1984 y 1992. Ganó la Bota de Oro en la Copa del Mundo de 1986 y fue parte del equipo de Inglaterra que llegó a las semifinales de la Copa del Mundo en Italia 90. Tras el empate de Inglaterra con Dinamarca, Lineker le dijo al podcast Rest is Football: "Creo que tenemos que reflejar el estado de ánimo de la nación. No puedo imaginar que nadie que sea inglés haya disfrutado de esa actuación porque fue lenta, fue triste. Puedes pensar en todo tipo de palabras y expletivos si quieres, pero fue m." Kane marcó su primer gol de la Euro ante Dinamarca, pero admitió que personalmente había estado por debajo de lo esperado en los dos primeros partidos. "Trato de mantenerme al margen (de ver y leer críticas de los medios)", agregó. "Creo que es casi imposible no ver algunas cosas hoy en día con todas las plataformas diferentes. Yo, como jugador, todos tienen derecho a su propia opinión y sé que cuando se trata de fútbol de torneos importantes siempre va a ser más crítico, las actuaciones van a ser examinadas. Si soy honesto conmigo mismo… ¿he jugado lo mejor que sé que puedo? No. Pero no marqué en la fase de grupos del Mundial, no marqué en la fase de grupos de la Eurocopa. Así que desde mi punto de vista, es un bono estar un gol por delante. Siempre me juzgo primero y sé que puedo jugar mejor y sé que muchos jugadores en el equipo piensan lo mismo: que todos podemos jugar un poco mejor. Eso es lo que hago. No entro en pánico. No me pongo demasiado eufórico ni demasiado bajo. Seguiré haciendo lo que hago e iré al siguiente".Consulta de Kane espera que Inglaterra mejore en la Euro 2024. " "Kane fue sustituido en la segunda parte del empate de Inglaterra contra Dinamarca, después de haberse perdido la conclusión de la temporada nacional alemana debido a una lesión en la espalda. Aunque ha habido preocupaciones por la forma física del jugador de 30 años, insistió en que se siente fresco y sin preocupaciones por lesiones. "Pensé que la preparación previa al torneo era buena para mí personalmente", dijo Kane. "Incluso los partidos en el torneo, el primer partido, me sentí tan en forma como lo he estado toda la temporada. Por supuesto, sé que salí en el segundo partido, pero eso fue porque el entrenador quería ver (algo) diferente, tal vez refrescar a los jugadores de ataque especialmente. Desde mi punto de vista, estoy en forma, mejorando cada juego y me estoy poniendo más en forma. He hablado en torneos anteriores sobre lo mismo, sobre tratar de asegurarme de llegar a tu mejor momento hacia la parte más importante del torneo, que son los octavos. Como siempre, el tiempo dirá. Si quedamos eliminados, se harán muchas preguntas, pero desde mi punto de vista, creo que entrar en esta etapa de eliminación (es importante) sentirse al 100 por ciento y siento que estoy allí." El equipo de Gareth Southgate se está preparando para su último partido de grupo C contra Eslovenia el martes y actualmente lidera con cuatro puntos. Después del empate con Dinamarca, Southgate dijo que Inglaterra no estaba en el "nivel físico" para presionar alto en el campo. Kane sugirió que las dificultades de Inglaterra para presionar vinieron de jugar contra un trío defensivo en Serbia y Dinamarca. Eslovenia se ha alineado en una defensa de cuatro en sus dos primeros partidos de grupo, y el capitán de Inglaterra dijo que esperaba que su equipo pudiera mostrar una actuación más enérgica. "Creo que ambos partidos jugando contra el trío defensivo nos causaron un poco de confusión en el campo", dijo. "Nos preparamos antes del partido. Pero luego creo que hubo ciertas cosas donde no pudimos obtener la presión que queríamos y no estábamos al 100 por ciento seguros de cuándo ir y es difícil". "No creo que estuviéramos tan bien con el balón lo que luego llevó a sentirte como si simplemente estuvieras corriendo constantemente. Así que fue difícil cambiar ese impulso. Creo que en el próximo partido, creo que planteará una amenaza diferente debido a la formación… es más probable que sea diferente a Eslovenia. Esperemos que podamos mostrar un poco más de energía y entusiasmo, especialmente sin el balón y creo que eso nos ayudará con el balón también". "GO DEEPER". "Southgate siente que Inglaterra está demasiado cansada para presionar – ¿tendrá razón?".

"H2" Lo que aprendimos de la contundente actuación de Kane". "Harry Kane entró en la sala de prensa de Inglaterra en el Castillo de Blankenhain, ganó un juego de dardos, se sentó, respondió preguntas, dio un trago de agua y luego se fue". "Pero la parte intermedia, donde el capitán de Inglaterra pasó 40 minutos aclarando la perspectiva del campamento, fue inusualmente reveladora". "Se decidió el domingo por la mañana que Kane sería el jugador que hablaría en la rueda de prensa abierta, como parte de una estrategia más amplia de la Asociación de Fútbol en cuanto a qué voces se escuchan y en qué momento, con Kane encantado de asumir la responsabilidad". "The Athletic analiza lo que dijo y lo que significaba". "Los críticos de Inglaterra". "’La realidad es que no hemos ganado nada como nación durante mucho tiempo y muchos de estos jugadores fueron parte de eso. Saben lo difícil que es", dijo Kane en referencia a la broma de Lineker. "Lineker no fue el único experto que criticó la actuación de Inglaterra contra Dinamarca, pero, como cara de la cobertura futbolística para el radiodifusor nacional del Reino Unido, sus palabras llevan más significado que la mayoría". "Kane, aunque permaneciendo respetuoso e incluyendo múltiples salvedades, claramente quería defender al equipo tras la negatividad dirigida hacia ellos". "Su propia forma física". "’Me sentí tan en forma como lo he estado toda la temporada. Sé que salí en el segundo juego, pero eso se debió a que el entrenador quería ver algo diferente y refrescar a los jugadores de ataque. Es importante llegar a esta etapa de eliminación sintiéndose al 100 por ciento y siento que estoy allí". "Kane fue rápido para desmentir la idea de que no está completamente en forma, después de perderse el último partido de la temporada del Bayern Múnich con una lesión en la espalda". "Se ha visto que está fuera de ritmo en los dos primeros partidos de Inglaterra en la Euro 2024, pero trató de tranquilizar a los seguidores de que no hay necesidad de preocuparse por sus niveles de forma física". "Luchas tácticas en los primeros partidos". "’Simplemente creo que ambos juegos jugando contra el trío defensivo nos causaron un poco de confusión en el campo. Nos habíamos preparado antes del juego. Pero luego creo que hubo ciertas cosas donde no pudimos obtener la presión que queríamos y no estábamos al 100 por ciento seguros de cuándo ir y es difícil". "Después del partido contra Dinamarca, Kane dijo que los jugadores no sabían cuándo debían presionar. Fue una revelación devastadora". "Y ahora ha añadido un poco más de contexto a esa evaluación, señalando cómo fue jugar contra un trío defensivo lo que perturbó los disparadores de la línea de ataque. Jugar contra los probables cuatro defensas de Eslovenia debería aliviar ese problema". "Manteniéndose ‘cálido’ y continuando". "’Creo que estamos tranquilos. Muchos de nosotros hemos estado aquí y lo hemos hecho y les hemos dado a los fans de Inglaterra momentos fantásticos. Sé que el 99 por ciento (de los fans) están totalmente detrás de nosotros. Luego, después del torneo, pueden juzgarnos". "La palabra ‘calma’ fue usada por Kane tres veces en el espacio de tantas respuestas en sus conferencias de prensa". "El mensaje que sale del campamento de Inglaterra después de Dinamarca es que, aunque las actuaciones han sido apagadas, se mantienen relajados, o intentan hacerlo. Kane reiteró ese mensaje el domingo, instando a los seguidores a guardar su juicio final hasta que termine el torneo de los Tres Leones".