Harris – quien una vez trató de “eliminar” los planes de salud privados – dice que Trump “amenazaría” el seguro de salud.

MADISON, Wis. – La vicepresidenta Kamala Harris, quien hizo campaña en el 2019 para abolir los planes de salud privados, acusó el viernes que es el ex presidente Donald Trump quien “amenazaría” el seguro de salud de los estadounidenses.

“[Trump] tiene la intención de terminar con el Affordable Care Act,” dijo la candidata demócrata a la presidencia a los votantes de Wisconsin durante un mitin en el condado de Dane profundamente azul.

“Básicamente está diciendo que amenazaría el seguro médico de 45 millones de personas en nuestro país basado en un concepto,” continuó Harris, refiriéndose a la afirmación del candidato republicano en el debate del 10 de septiembre de que tiene los “conceptos de un plan” que reemplazaría al ACA, también conocido como Obamacare, pero no está listo para presentarlo.

Harris atacó a Trump en el tema de la salud durante sus declaraciones en el estado clave de Wisconsin el viernes. AP

Desde que reemplazó al Presidente Biden en lo más alto de la boleta demócrata, Harris, de 59 años, ha hecho campaña en “expandir y fortalecer el Affordable Care Act” – huyendo de su apoyo anterior a un sistema de salud de un solo pagador “Medicare para todos.”

“La idea es que todos tengan acceso a atención médica, y no tengas que pasar por el proceso de tratar con una compañía de seguros,” dijo Harris durante su postulación a la Casa Blanca en 2019, cuando se le preguntó en una reunión en Iowa cómo su postura sobre la salud afectaría a las personas que están satisfechas con sus planes de seguro médico privados.

“Eliminemos todo eso. Avancemos,” agregó.

Se estima que 164.7 millones de personas en Estados Unidos tenían seguro médico patrocinado por el empleador en 2023, según la Fundación Familiar Kaiser – planes que habrían sido abolidos bajo la visión de “Medicare para todos” de Harris en 2019.

La campaña de Harris reunió a más de 10,000 partidarios en el Alliant Energy Center, justo afuera del centro de Madison, para el ruidoso mitin.

El área es conocida por su alto índice de participación electoral y apoyó firmemente a Biden (75.5%) sobre Trump (22.9%) en las elecciones de 2020.

El cambio de opinión de Harris respecto a “Medicare para todos” es uno de varias diferencias de postura política entre sus campañas presidenciales de 2019 y 2024. KAMIL KRZACZYNSKI/EPA-EFE/Shutterstock

Heidi Rosenberg, instructora universitaria de 61 años en Madison, le dijo a The Post que cree que Harris “en su corazón” aún apoya la atención médica gratuita para todos.

“Francamente, creo que muchos políticos — y ella no es la primera — dirían atención médica gratuita para todos,” dijo. “Ese es el objetivo. Pero no es un objetivo alcanzable.”

“Mantener el Affordable Care Act es el objetivo más razonable,” argumentó Rosenberg.

“Creo que necesitamos pensar en ambos y si le preguntaras [sobre atención médica gratuita para todos] creo que en su corazón ella diría que sí, pero no es realista en este momento,” añadió.

Mike Revello, ingeniero jubilado, y Julia Revello, educadora jubilada, viajaron desde Chicago para asistir al mitin y dijeron a The Post que esta es la primera vez que apoyan activamente a un candidato a la presidencia.

“Nunca habíamos hecho esto antes,” dijo Mike, señalando que él y Julia están haciendo llamadas telefónicas y enviando postales para la campaña de Harris en este ciclo.

“Es visceral,” añadió, notando que su principal problema es “bueno versus malo y egoísmo versus desinteresado.”

Los principales problemas de Julia son “preocuparse por la gente más que por uno mismo” y los derechos reproductivos.

“No puedo tolerar la idea de Donald Trump en el cargo,” dijo a The Post.

Al ser preguntado sobre el cambio de opinión de Harris sobre la atención médica, Mike dijo que no tiene un profundo conocimiento sobre “Medicare para todos” pero le gusta “el hecho de que el gobierno esté negociando con las compañías farmacéuticas.”

Aproximadamente una media docena de manifestantes contra Israel intentaron interrumpir al vicepresidente durante sus declaraciones pero Harris siguió adelante con sus discursos, sin detenerse para reconocer el alboroto en las gradas.

The Post presenció a un miembro del personal del evento arrancando de manera contundente una pancarta que decía “Financiar viviendas no genocidio” de dos de los manifestantes.

La miembro del personal, una mujer, cayó al suelo después de ganar la lucha de la pancarta.

La seguridad escoltó a esos dos disruptores, y otros, fuera del lugar.