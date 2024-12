Harris desafía a los jóvenes estadounidenses: ‘Mantente en la lucha’

La Vicepresidenta Harris llamó a los jóvenes estadounidenses a seguir en la lucha en el nuevo año, seis semana después de que ella concedió la elección de 2024 al Presidente electo Trump.

“El verdadero examen de nuestro compromiso es si frente a un obstáculo, ¿levantamos las manos o nos remangamos?” dijo Harris en sus palabras en el condado de Prince George, Md., el martes.

“Al acercarnos al final de este año, muchas personas se me han acercado, diciéndome que se sienten cansadas, tal vez incluso resignadas. La gente me ha dicho que no están seguras de si tienen la fuerza, mucho menos el deseo, de seguir en la lucha” afirmó. “Pero déjenme ser muy clara: Nadie puede rendirse. Debemos seguir en la lucha. Todos y cada uno de nosotros.”

Los comentarios de Harris en Maryland fueron dirigidos a estudiantes de secundaria y universitarios recientes graduados que son activos en sus comunidades locales. El discurso fue uno de las pocas apariciones públicas que ha hecho desde la elección, después de la cual viajó a Hawai de vacaciones y luego regresó a Washington para juramentar a nuevos senadores y trabajar en la fiesta de vacaciones con el Presidente Biden.

Dijo el martes que quería expresar su gratitud a los jóvenes estadounidenses y “reafirmar nuestro compromiso compartido con el trabajo por delante.”

“Jóvenes, que tienen razón en estar impacientes por el cambio, me encanta eso de ustedes,” dijo, repitiendo líneas de su discurso electoral antes del Día de la Elección que buscaba apelar a los jóvenes votantes.

“No permitirán que su espíritu o su sentido de propósito sean derrotados,” añadió.

Harris ganó la mayoría de los votantes menores de 30 años por 6 puntos porcentuales, lo cual es un cuarto del margen que Biden tenía contra Trump en 2020, marcando aumentos para el presidente electo con la demográfica.

Harris nunca mencionó a Trump en su discurso ni habló sobre la elección, pero repitió más de su discurso electoral, incluyendo llama a los estadounidenses a seguir “luchando por una economía que funcione no solo para los de arriba, sino para la gente trabajadora.”

“Descansen durante las vacaciones, pasen tiempo con la gente que aman,” dijo Harris. “Luego les insto, de hecho, les reto, a regresar listos. Listos para trazar nuestro camino hacia el futuro. Cabeza en alto, hombros hacia atrás, siempre impacientes por el cambio.”

La vicepresidenta se mudará de la residencia en Washington, D.C., en enero para que el Vicepresidente electo JD Vance pueda mudarse.

Los demócratas han especulado sobre su siguiente paso, incluido si se postularía para gobernadora de California para reemplazar al Gobernador Gavin Newsom (D) en 2026. Harris fue elegida dos veces como fiscal general de California, en 2010 y 2014, y luego ganó su contienda al Senado en 2016, sirviendo hasta que fue seleccionada como compañera de fórmula de Biden en 2020.

Enlace de la fuente