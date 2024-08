Harley-Davidson Celebra la marca de 1 millón de pilotos capacitados por Investing.com.

“

Harley-Davidson (NYSE:) ® Riding Academy continúa formando motociclistas confiados, seguros y hábiles a través de la red de entrenamiento de motociclistas más grande en los Estados Unidos

MILWAUKEE, 2 de agosto de 2024 /PRNewswire/ — Harley-Davidson, Inc. (NYSE: HOG) anunció hoy que ha entrenado a un millón de motociclistas a través de su programa de Riding Academy, consolidando su estatus como el programa de entrenamiento de motociclistas más grande en los Estados Unidos.

“Estamos orgullosos de haber entrenado a un millón de motociclistas, y es un hito significativo para la Harley-Davidson Riding Academy. Promover la educación y formación de motociclistas, tanto novatos como experimentados, es una parte importante del ecosistema de manejo. En Harley-Davidson, estamos comprometidos en fomentar la conducción y profundizar nuestra conexión con los clientes, reforzando en última instancia nuestro objetivo de ser la marca de motocicletas y estilo de vida más deseada del mundo”, dijo Jochen Zeitz, Presidente, CEO y Presidente de Harley-Davidson.

Lanzado en 2000 como Rider’s Edge, el programa fue rebrandado en 2013 como Harley-Davidson ® Riding Academy. Hoy en día, Harley-Davidson Riding Academy ofrece entrenamiento a través de una red de más de 225 concesionarios de Harley-Davidson en 43 estados de EE. UU., convirtiéndolo en la red de entrenamiento de motociclistas más grande de los Estados Unidos y el único programa de licencia de conducir para motocicletas a nivel nacional patrocinado por un fabricante de motocicletas.

Con una serie de experiencias premium de desarrollo para motociclistas diseñadas para mejorar y enriquecer la trayectoria de cualquier motociclista, Harley-Davidson Riding Academy es líder en proporcionar habilidades de conducción de motocicletas de por vida. La base del entrenamiento de Riding Academy es el Curso para Nuevos Motociclistas que ayuda a los estudiantes a lograr su sueño de manejar una motocicleta.

Riding Academy también ofrece cursos para motociclistas de nivel intermedio, aquellos que desean aprender a operar un vehículo de 3 ruedas, aventuras en motocicleta de turismo y Práctica de Habilidades para motociclistas que desean adquirir habilidades en sus propias motocicletas. En la mayoría de los estados, la finalización exitosa del Curso para Nuevos Motociclistas, Intermedio o de 3 Ruedas otorga al estudiante un permiso de licencia para obtener un endoso de motocicleta en su licencia en el DMV del estado.

La mayoría de los instructores de Harley-Davidson ® Riding Academy están certificados dualmente por Riding Academy y la Fundación de Seguridad de Motocicletas (MSF) para garantizar que se adhieran a los más altos estándares de profesionalismo, seguridad y principios de aprendizaje para adultos. Riding Academy se enorgullece de contar con más de 1,500 instructores certificados en su red.

Si estás interesado en aprender a manejar una motocicleta, puedes encontrar una ubicación de Riding Academy cerca de ti en riders.harley-davidson.com.

Sobre Harley-Davidson

Harley-Davidson, Inc. es la empresa matriz de Harley-Davidson Motor Company y Harley-Davidson Financial Services. Nuestra visión: Construir nuestra leyenda y liderar nuestra industria a través de la innovación, la evolución y la emoción. Nuestra misión: Más allá de construir máquinas, representamos la búsqueda eterna de la aventura. Libertad para el alma. Nuestra ambición es mantener nuestro lugar como la marca de motocicletas más deseada del mundo. Desde 1903, Harley-Davidson ha definido la cultura de las motocicletas al ofrecer un estilo de vida en moto distintivo y personalizado, experiencias, accesorios para motocicletas, equipo de manejo y ropa. Harley-Davidson Financial Services proporciona financiamiento, seguros y otros programas para ayudar a los motociclistas a tomar la carretera. Harley-Davidson también tiene un interés controlador en LiveWire Group, Inc., la primera empresa de motocicletas eléctricas totalmente pública en los Estados Unidos. LiveWire es el futuro en desarrollo para la búsqueda de aventuras urbanas y más allá. Basándose en su ADN como un disruptor ágil con el linaje de Harley-Davidson y capitalizando una década de aprendizaje en el sector de vehículos eléctricos, la ambición de LiveWire es ser la marca de motocicletas eléctricas más deseada del mundo. Obtén más información en harley-davidson.com y livewire.com.

