¿Han mejorado los primeros seis meses de Milei la economía argentina?

¿Ha cumplido el Presidente Milei su promesa de reducir el gasto del gobierno? [Getty Images]

Cuando Javier Milei estaba haciendo campaña el año pasado para convertirse en presidente de Argentina, blandió una motosierra para simbolizar su determinación de recortar sustancialmente el gasto público.

Ahora, seis meses en su presidencia de derecha, ¿cómo está funcionando su terapia de shock para el gobierno y la economía del país?

“Los cambios que nuestro país necesita son drásticos”, dijo el Sr. Milei poco después de ser elegido. “No hay espacio para el gradualismo”.

Y ciertamente tomó medidas rápidas. En su paquete inicial de medidas, devaluó la moneda de Argentina, el peso, en un 50%, recortó los subsidios estatales para el combustible y redujo a la mitad el número de ministerios del gobierno.

La rápida reducción del gasto público ha ayudado a Argentina a pasar de un déficit fiscal -la diferencia entre el gasto y los ingresos del gobierno- de 2 billones de pesos (120 mil millones de dólares; 93 mil millones de libras esterlinas) en diciembre del año pasado a un superávit de 264.9 mil millones de pesos en abril.

Argentina también informó de un superávit en enero, febrero y marzo, marcando la primera vez que alcanzaba este objetivo mensual desde 2012.

Sin embargo, el Sr. Milei, que se describe a sí mismo como libertario, ha hecho de la reducción de la inflación su principal prioridad, diciéndole a la BBC el año pasado que era “el impuesto más regresivo que más afecta a la gente”.

La inflación se ha desacelerado – en abril la tasa mensual cayó al 8.8%, la primera vez desde octubre que no estaba en cifras de dos dígitos. Esta medida de inflación es seguida de cerca en países como Argentina que han tenido inflación alta.

Sin embargo, en lo que respecta a la tasa de inflación anual más globalmente reconocida, esta alcanzó el 289.4% en abril. Para ponerlo en perspectiva, en el Reino Unido la tasa anual es actualmente del 2.3%.

Y aunque aún no se dispone de cifras oficiales de crecimiento para el período desde que el Sr. Milei asumió el cargo el 10 de diciembre, hay evidencia de que la economía de Argentina ha contraído bruscamente, con el gasto del consumidor disminuyendo en los primeros tres meses de este año.

Entretanto, otras promesas que el Sr. Milei hizo durante la campaña, como reemplazar el peso con el dólar estadounidense y abolir el banco central, han pasado a un segundo plano recientemente.

El problema para el Presidente Milei es que su coalición La Libertad Avanza no tiene mayoría en el Congreso argentino. Y ha tenido dificultades para llegar a acuerdos transversales.

El Sr. Milei quiere que el Congreso le conceda poder para privatizar más de dos docenas de empresas estatales, incluyendo la aerolínea estatal, los ferrocarriles, el servicio postal y el proveedor nacional de agua.

Su proyecto de ley “omnibus” inicial, que contiene los planes de privatización y cientos de otras medidas económicas, no logró pasar a una segunda lectura en febrero. Una versión simplificada, presentada nuevamente al Congreso en abril, fue aprobada por la cámara baja pero aún no ha sido aprobada por el Senado.

La historia continúa.

El presidente también enfrenta una fuerte oposición de los sindicatos, que han salido a las calles en protesta, diciendo que los derechos de los trabajadores sufrirán por la desregulación total de la economía.

Juan Cruz Díaz, director ejecutivo de la consultora de riesgos geopolíticos con base en Argentina, Grupo Cefeidas, dice que las políticas económicas del Sr. Milei en el cargo son tan radicales como las prometidas durante la campaña, sólo algo retrasadas.

“Su administración se ha visto obligada a frenar estas reformas, dadas las trabas políticas y sociales que ha enfrentado”, dice el Sr. Díaz.

Añade que los factores específicos que hacen que el presidente avance con cautela son “el deterioro del poder adquisitivo de la gente y el miedo a un aumento de la agitación social”.

Esto sucede en un momento en que no ha habido un respiro en el número de personas viviendo en la pobreza, que ha aumentado de alrededor de un cuarto de la población en 2017 a más de la mitad ahora.

Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional, que en décadas ha prestado más dinero a Argentina que a cualquier otro país, dio altas calificaciones al gobierno en mayo, diciendo que su rendimiento era “mejor de lo esperado” y que su programa económico estaba “firmemente en marcha”.

Regarding President Milei being able to get more policies agreed by the parliament, Mr. Díaz says that although some opposition sectors are open to dialogue with the government, left-wing parties are totally against his agenda. These include the Peronist faction controlled by former President Cristina Fernández de Kirchner.

“In this context, the government’s ability to negotiate and build consensus is being tested on a daily basis, a test that Milei himself often hinders with certain outbursts and unnecessary confrontational statements,” says Mr. Díaz.

In fact, many Argentines see Mr. Milei’s ebullient personality as more of a hindrance than a help.

In its latest survey, the Zuban Córdoba political consultancy firm found that 54% of respondents thought the president was paying more attention to his international political image than to solving Argentina’s problems.

That perception has no doubt been bolstered by Argentina’s current diplomatic row with Spain, which has led Madrid to recall its ambassador to Buenos Aires.

Kimberley Sperrfechter of Capital Economics says Argentina needs to balance its books [Capital Economics]

Kimberley Sperrfechter, economist in emerging markets at research group Capital Economics, says the main problem for President Milei is that he has to overcome “years and years of economic mismanagement” in Argentina.

“One key factor is that the government has been spending way beyond its means [for decades],” she says. “And that deficit has been financed by the central bank printing money to finance the government spending.”

This printing helped cause the country’s soaring inflation.

Argentina, the world’s eighth-largest country, has in fact been in decline for more than a century. Its downfall serving as a cautionary tale of how the wealth of a nation can be frittered away.

Before World War One, it ranked as one of the world’s 10 richest countries.

But a subsequent slow economic contraction was substantially accelerated by the populist policies – and overspending – of President Juan Perón, who was in power from 1946 to 1955.

There were some short-lived free-market reforms in the 1990s under President Carlos Menem, who privatised many of the firms that Perón had nationalised, and made serious attempts to restore faith in the Argentine currency.

But things took a sharp turn for the worse at the end of 2001, when the country suffered a catastrophic economic meltdown and a massive $102bn (£80bn) debt default.

Argentina had essentially locked itself into a currency regime that gave it no flexibility, by fixing the peso at parity with the dollar. That, coupled with the government’s habitual overspending, had exposed it to the ups and downs of the US economy, and left it powerless when a run on Argentina’s banks ensued in 2001.

In the two decades following that crisis, the country has mostly been governed by left-wing protectionists, who basically muddled through without tackling Argentina’s deep-rooted problems.

Now, with a right-wing libertarian administration in power, the country is attempting to chart a new course – and that means getting the government’s finances on a sound footing.

To help President Milei’s government achieve this, research firm Consensus Economics says the administration is focusing on Argentina’s vast agricultural exports of grain, soya, meat and wine.

“Policymakers are pinning their hopes on agricultural exports bringing in badly needed foreign currency as they hope to build up the central bank’s depleted [foreign exchange] reserves and, in turn, boost the state’s financial credibility,” says Consensus.

President Milei’s plans are being hampered by not having a majority in Congress [Reuters]

Yet Ms Sperrfechter thinks the Argentine economy is at a “tipping point” at the moment, and Mr Milei cannot rely on public support, despite his election victory.

“It’s not that people were convinced by his policies, it was more of a protest vote,” she says. “Things could not continue the way they had been.”

Ms Sperrfechter feels that despite the devaluation of the peso, the currency continues to be overvalued, possibly by as much as 30%. The exchange rate is still being managed, instead of being fully free to rise or fall, she says, and this is holding back growth and harming competitiveness.

“With Argentina, you never really know, but I think the shine is coming off,” Ms Sperrfechter says. “The optimism is going to fade, and the economy is going to struggle.”

Más artículos sobre Argentina”