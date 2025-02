Hamas nombra rehenes programados para ser liberados el sábado.

Al menos 60,000 unidades de viviendas prefabricadas y 200,000 carpas deberían ser entregadas a Gaza durante la primera fase del acuerdo, además de equipos para la eliminación de escombros, según una copia del texto del acuerdo vista por The New York Times.

A partir del viernes, seguía sin estar claro si Israel se había vuelto a comprometer a permitir que los suministros entraran en Gaza. Omer Dostri, portavoz del primer ministro Benjamin Netanyahu de Israel, dijo el jueves que Israel no permitía la entrada de viviendas prefabricadas o equipos pesados de construcción, sin explicar la razón. No dijo si eso podría cambiar.

Pero incluso cuando el acuerdo parece estar de vuelta en camino para un futuro cercano, las disputas han provocado un mayor pesimismo sobre si la tregua durará. La primera fase está programada para expirar a principios de marzo, e Israel y Hamas aún no han llegado a un acuerdo sobre los términos para extender el acuerdo.

Se suponía que comenzarán conversaciones indirectas sobre la segunda fase la semana pasada, incluida la negociación de un fin de la guerra, la liberación de los rehenes restantes y la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza.

Pero el jueves, el Sr. Dostri dijo que Israel “actualmente no está llevando a cabo negociaciones sobre la segunda fase del acuerdo”. El Sr. Netanyahu se ha enfrentado a la presión de miembros de su coalición gobernante de derecha para reanudar la lucha contra Hamas después de que hayan pasado las seis semanas.

Los tres cautivos israelíes han estado incomunicados desde el 7 de octubre de 2023, cuando Hamas lanzó su ataque sorpresa contra Israel en el que murieron 1,200 personas y se tomaron como rehenes a 250. Los tres fueron secuestrados de Nir Oz, una comunidad fronteriza israelí devastada por el asalto; aproximadamente una cuarta parte de sus 400 habitantes fueron asesinados o secuestrados.

Para la familia de Iair Horn, su liberación seguramente será agridulce. Su hermano, Eitan Horn, no ha sido incluido en la lista de 33 rehenes israelíes a ser liberados, lo que significa que su libertad ha sido retrasada a la “segunda fase” nebulosa.

Iair Horn fue un miembro de larga data de Nir Oz que dirigía el pub local. Eitan estaba visitando a su hermano por un fin de semana de vacaciones cuando comenzó el ataque de Hamas, según su padre, Itzik Horn, quien agregó que perdió el contacto con ellos poco después.

“Que liberen a todos los prisioneros palestinos que tenemos aquí, a todos los terroristas, ¿a quién le importa?”, dijo el Sr. Horn en una entrevista con The New York Times en diciembre de 2023. “Lo más importante no es derrotar a Hamas. La única victoria aquí es traer de vuelta a todos los rehenes.”

El Sr. Dekel-Chen, padre de tres hijas pequeñas, fue secuestrado mientras trabajaba en el taller de máquinas de Nir Oz la mañana del asalto. Nunca ha conocido a su tercera hija, que nació dos meses después de su secuestro, según el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, un grupo de defensa.

Su padre, Jonathan Dekel-Chen, ha hecho campaña incansablemente por su liberación, incluidos viajes a la Casa Blanca para reunirse con funcionarios estadounidenses. Ha criticado al gobierno israelí, al que ha acusado de no haber hecho lo suficiente para liberar a los cautivos anteriormente.

El Sr. Troufanov, ingeniero de una subsidiaria de Amazon, fue secuestrado por un grupo militante más pequeño, la Yihad Islámica Palestina, que también confirmó el viernes que sería liberado. Su padre fue asesinado durante el ataque liderado por Hamas y su madre, abuela y novia también fueron tomadas como rehenes. Fueron liberados junto con más de 100 otros rehenes durante una tregua de una semana en noviembre de 2023.

En noviembre, la Yihad Islámica Palestina publicó un video de rehenes con el Sr. Troufanov, en el que aparecía cansado, con una barba sin recortar y bolsas bajo los ojos. Mencionó la falta de alimentos y agua.