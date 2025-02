Hamas nombra 3 rehenes que serán liberados en el próximo intercambio de alto el fuego.

El 7 de febrero de 2025, Hamas anunció el nombramiento de tres rehenes israelíes que dijo que liberaría este fin de semana a cambio de prisioneros palestinos, lo último de una serie tensa de pasos delineados en un acuerdo de alto el fuego con Israel que ahora se ha mantenido durante casi tres semanas. Abu Obeida, portavoz de la ala armada de Hamas, identificó a los tres hombres como Eli Sharabi, 52 años; Or Levy, 34 años; y Ohad Ben-Ami, 56 años. Los tres hombres fueron secuestrados durante el ataque liderado por Hamas el 7 de octubre de 2023, que desató la guerra en Gaza. Hamas publicó los tres nombres más tarde de lo previsto, suscitando preocupaciones de que el acuerdo hubiera encontrado un obstáculo. Para el viernes por la tarde, funcionarios del gobierno israelí dijeron que habían recibido la lista e informado a las familias de los hombres. Desde que el alto el fuego entró en vigor, ha sido sacudido por varias crisis, ya que ambas partes se han acusado mutuamente de violar el acuerdo. Esta vez, Israel acusó a Hamas de no liberar los nombres en el momento acordado. Hamas, a su vez, acusó a Israel de violar el alto el fuego al evitar la entrega suficiente de ayuda según lo acordado. Los funcionarios israelíes no comentaron sobre la afirmación específica de Hamas, pero dijeron que están comprometidos a cumplir con el acuerdo. En esta primera fase del alto el fuego, programado para durar 42 días, Hamas se comprometió a liberar al menos 33 rehenes a cambio de más de 1,500 palestinos encarcelados por Israel. En tres intercambios anteriores, alrededor de 18 rehenes han sido liberados a cambio de más de 550 prisioneros palestinos. Se esperaba que los funcionarios palestinos publicaran el viernes por la noche los nombres de decenas de prisioneros palestinos programados para ser liberados por Israel. Bajo el acuerdo, al menos algunos de los prisioneros a ser liberados están cumpliendo condenas de por vida por cometer ataques mortales. El alto el fuego ha puesto en pausa más de un año de devastadora guerra que comenzó con el ataque a Israel, en el que aproximadamente 1,200 personas murieron y otras 250 fueron tomadas como rehenes, en su mayoría civiles. Más de 70 rehenes permanecen en Gaza, al menos 35 de los cuales se cree que están muertos, según el gobierno israelí. En respuesta, Israel lanzó una campaña contra Hamas en Gaza que mató a más de 45,000 personas, según autoridades de salud locales, que no hacen distinción entre civiles y combatientes. Los palestinos en la franja han vivido un año de hambre y miedo; muchos ya no tienen hogares a los que regresar. Israel y Hamas se han comprometido a negociar un fin más duradero de los enfrentamientos y la liberación de los rehenes restantes vivos. Pero sigue sin estar claro si las dos partes pueden llegar a un acuerdo de este tipo, que las obligaría a ambas a hacer concesiones dolorosas. Esta semana, el presidente Trump, cuya administración ayudó a mediar en el alto el fuego, propuso trasladar a los aproximadamente dos millones de residentes palestinos de Gaza y que Estados Unidos se haga cargo de la franja. Algunos analistas vieron sus declaraciones como un intento de impulsar las negociaciones, mientras que otros dijeron que sus ideas de gran alcance podrían torpedearlas. El Sr. Sharabi, uno de los rehenes previstos para ser liberado, vivía en Be’eri, una comunidad israelí cerca de la frontera con Gaza que fue duramente golpeada por el ataque de Hamas. Su esposa y dos hijas fueron asesinadas en el asalto. Su hermano Yossi también fue tomado como rehén en Gaza, donde fue asesinado en un ataque aéreo israelí, según informó posteriormente el ejército israelí a su familia. También de Be’eri, el Sr. Ben-Ami fue tomado como rehén junto con su esposa, Raz Ben-Ami. Ella fue liberada junto con más de 100 otros rehenes durante un alto el fuego de una semana entre Israel y Hamas en noviembre de 2023. El Sr. Levy y su esposa, Eynav Elkayam Levy, habían dejado a su hijo de dos años al cuidado de los padres de Sr. Levy antes de dirigirse al festival de música Nova, que se celebraba a pocos kilómetros de la frontera con Gaza. Durante el ataque de Hamas, la rave se convirtió en una masacre. Más de 300 personas murieron allí, incluyendo a la Sra. Elkayam Levy. El Sr. Levy, como decenas de otros en el lugar, fue llevado a la Franja de Gaza.