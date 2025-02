Hamas libera a 3 rehenes israelíes más: Actualizaciones en vivo.

Actualizado el 15 de febrero de 2025, a las 4:13 a.m. hora del este. Hamas liberó a tres rehenes israelíes de la cautividad en Gaza el sábado, prolongando un frágil alto el fuego con Israel que parecía al borde del colapso a principios de esta semana.

Los tres civiles masculinos fueron capturados en un pueblo rural israelí al comienzo de la guerra en octubre de 2023. A cambio de su liberación, se espera que Israel libere a más de 360 palestinos de sus prisiones, incluidos 36 cumpliendo condenas de por vida por ataques contra israelíes, según la comisión oficial de prisioneros palestinos.

Los tres cautivos israelíes fueron obligados a subir a un escenario en la ciudad sureña de Khan Younis, en Gaza, y dar discursos en hebreo frente a un telón de fondo con retratos de líderes de Hamas. Música alabando a las Brigadas Qassam, el ala armada de Hamas, resonaba de fondo.

Al menos uno de los rehenes lucía visiblemente demacrado, y otro también parecía frágil. Militantes armados afiliados a Hamas y a la Yihad Islámica Palestina se mantenían cerca. Algunos portaban armas israelíes, otra parte de la cuidadosamente cultivada exhibición de propaganda.

Sin embargo, los pistoleros no incitaron a los hombres a agradecer a sus captores, como hicieron durante la liberación de la semana pasada. Esas escenas conmocionaron e horrorizaron a los israelíes, que lo interpretaron como una forma de tortura psicológica.

En el escenario, los militantes habían colocado fotos de Matan Zangauker, un preso masculino que aún no ha sido liberado, y su madre, Einav Zangauker, quien ha estado haciendo campaña por su liberación. Estaban exhibidos junto a un reloj de arena y las palabras “El tiempo se está agotando”.

Los rehenes liberados fueron Sasha Troufanov, de 29 años; Iair Horn, de 46 años; y Sagui Dekel-Chen, de 36 años, uno de los pocos ciudadanos estadounidenses aún detenidos en Gaza.

El intercambio, el sexto de una serie de entregas establecidas por la tregua, probablemente extenderá el alto el fuego por al menos unos días más, aunque su futuro a largo plazo sigue siendo incierto.

El arreglo, que comenzó a finales de enero, está programado para expirar a principios de marzo a menos que Israel y Hamas puedan ponerse de acuerdo en una extensión. Pero esas negociaciones se han estancado ante señales de los líderes de derecha de Israel de que preferirían volver a la guerra para expulsar a Hamas del poder, después de 16 meses de combates que han destruido gran parte de Gaza sin derrotar al grupo.

El alto el fuego tambaleó a principios de esta semana después de que Hamas amenazara con retrasar la liberación de rehenes porque dijo que Israel había violado el acuerdo, incluyendo no enviar suficientes tiendas de campaña o cualquier equipo de caravanas y limpieza de escombros a Gaza.

Israel luego dijo que reanudaría la guerra si Hamas no cedía, mientras que el presidente Trump aumentó la apuesta al prometer desatar “todo el infierno” si Hamas no liberaba a todos los docenas de rehenes aún retenidos en Gaza. Para el viernes, ambas partes señalaron que el desacuerdo se había resuelto, y el Sr. Trump no parecía dispuesto a cumplir su amenaza.

Esto es lo demás que hay que saber:

Opinión pública: La condición de los tres rehenes podría moldear el discurso israelí sobre si prolongar el alto el fuego. Los tres hombres liberados la semana pasada lucían demacrados y desnutridos después de casi 500 días en cautiverio, provocando horror en Israel y llamados a prolongar el alto el fuego, incluso a costa de mantener a Hamas en el poder, para salvar a todos los otros rehenes que aún permanecen en cautiverio.

Retenidos en Gaza: Las partes han acordado liberar a 33 israelíes que fueron tomados como rehenes al comienzo de la guerra antes de que el acuerdo deba ser extendido. Se cree que algunos de los programados para ser liberados están muertos. Si el acuerdo colapsa en ese punto, aproximadamente 60 de los que aún no se han contabilizado, muchos de ellos presumiblemente muertos, permanecerían en Gaza.