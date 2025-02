Hamas, dice que pospondrá la liberación de rehenes, culpando a Israel.

Un portavoz de la rama armada de Hamás dice que el grupo está posponiendo la próxima liberación programada de rehenes israelíes, culpando de lo que dice son violaciones israelíes del acuerdo de alto el fuego.

Tres rehenes retenidos en Gaza deben ser liberados el sábado a cambio de más prisioneros palestinos retenidos en Israel.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, calificó el anuncio de Hamás de “una violación completa del acuerdo de alto el fuego”.

El aliado clave de Israel, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido que el alto el fuego debería ser cancelado si “todos” los rehenes retenidos en Gaza no son devueltos para el sábado.

“Digo que deberían ser devueltos para el sábado a las 12 en punto… todos ellos, no con cuentagotas, no dos y uno y tres y cuatro y dos”, dijo.

“Estoy hablando por mí mismo”, enfatizó. “Israel puede anularlo”.

Setenta y tres rehenes tomados durante el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023, y otros tres tomados una década antes, siguen siendo retenidos en Gaza.

Si los rehenes no eran liberados, añadió Trump, “todo el infierno se va a desatar”.

Preguntado si se refería a represalias por parte de Israel, dijo: “Lo descubrirás, y ellos también lo descubrirán. Hamás descubrirá lo que quiero decir”.

Katz dijo que había ordenado a las Fuerzas de Defensa de Israel “prepararse en el nivel más alto de alerta para cualquier escenario posible en Gaza y proteger a las comunidades”.

“No permitiremos un retorno a la realidad del 7 de octubre”, añadió el ministro de Defensa israelí.

El anuncio de Hamás llegó poco antes de que la gente se reuniera en Tel Aviv para conmemorar el 24 cumpleaños del rehén israelí Alon Ohel, su segundo en cautiverio.

Fue tomado como rehén en el festival Nova el 7 de octubre de 2023.

Mia Goldstein, asistente al mitin por Ohel, dijo a la BBC que debería haber una “inmensa presión” para sacar al resto de los rehenes, añadiendo que el retraso de Hamás era “horroroso”.

Michal Neeman, que participó en una protesta en Tel Aviv tras el anuncio de Hamás, dijo que los rehenes “deberían haber salido hace unos meses. Ves la situación, se están muriendo allí, y su sangre está en manos de este gobierno”.

El portavoz de la ONU, Farhan Haq, dijo que “cualquier retraso” en el frágil acuerdo de alto el fuego sería un problema y todas las partes involucradas deberían adherirse a sus acuerdos y plazos previamente establecidos.

Hamás ha dicho que la “puerta sigue abierta” para que el intercambio siga adelante el sábado si Israel “cumple” con sus obligaciones, según la agencia de noticias AFP.

El portavoz de Hamás, Abu Obeida, acusó a Israel de retrasar el regreso de palestinos desplazados al norte de Gaza, disparar contra personas y no permitir la entrada de ayuda humanitaria acordada.

El anuncio del grupo no se refirió a Trump o a la política de Estados Unidos, pero llega después de fuertes comentarios hechos la semana pasada por el presidente estadounidense sobre Estados Unidos tomando posesión de Gaza y reurbanizándola.

Su propuesta incluía el reasentamiento de palestinos fuera del territorio y fue elogiada como “revolucionaria y creativa” por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

La declaración del grupo armado es la última de una serie de acciones recriminatorias entre ambos lados.

Israel retrasó dos días permitir que los palestinos desplazados regresaran al norte de Gaza, acusando a Hamás de no cumplir con un compromiso de liberar a una rehén civil israelí.