Hamas dice que entregó el cuerpo de Shiri Bibas a la Cruz Roja.

La organización palestina militante Hamas dijo que ahora había entregado el cuerpo del rehén israelí Shiri Bibas, que fue asesinado en la Franja de Gaza, a la Cruz Roja. Un funcionario de Hamas confirmó esto a dpa el viernes. Los restos mortales de la mujer, junto con los de sus dos pequeños hijos, deberían haber sido devueltos a Israel el jueves. Sin embargo, el ataúd que Hamas entregó a la Cruz Roja contenía el cuerpo de una mujer desconocida. La organización terrorista admitió más tarde que se había cometido un posible error. El intercambio, ya sea intencional o accidental, ha provocado indignación en Israel. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, condenó a Hamas por no entregar los restos de Shiri, y dijo que el cuerpo liberado era el de una residente de Gaza. Hamas entregó los cuerpos de los hijos de 32 años de la mujer germano-israelí, Ariel y Kfir —que tenían solo 4 años y 9 meses cuando fueron secuestrados— junto con otro cautivo fallecido, el activista de paz de 84 años Oded Lifshitz, el jueves. Expertos forenses israelíes determinaron más tarde que los restos en un cuarto ataúd no pertenecían a Shiri Bibas como afirmaba Hamas. El ejército israelí lo calificó como una “violación de la máxima gravedad” de un acuerdo de alto el fuego que ya era frágil. En una declaración, Netanyahu dijo: “La crueldad de los monstruos de Hamas no conoce límites.” “Actuaremos con determinación para traer a Shiri a casa junto con todos nuestros rehenes —tanto vivos como muertos— y asegurarnos de que Hamas pague el precio completo por esta violación cruel y viciosa del acuerdo,” añadió. También afirmó que Shiri, Ariel y Kfir fueron “asesinados con una crueldad terrible mientras estaban en cautiverio de Hamas.” Hamas ha afirmado que fueron asesinados en un ataque aéreo israelí en los primeros meses de la guerra en Gaza, aunque no se ha presentado evidencia para respaldar esto. Ismail al-Thawabta, portavoz de Hamas, describió el incidente como un error, diciendo que los restos de Shiri Bibas se habían mezclado con los de otras personas que murieron cuando un edificio fue alcanzado. Dijo que Netanyhau “es el único que lleva la completa responsabilidad de matarla a ella y a sus hijos de una manera horrible y brutal.” El padre de los niños, Yarden Bibas, 34, fue liberado con vida por Hamas el 1 de febrero. Los cuatro miembros de la familia fueron secuestrados del Kibutz Nir Oz en el sur de Israel el 7 de octubre del 2023. El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos dijo que estaba “horrorizado y devastado” por la noticia de que Shiri no fue devuelta, “a pesar del acuerdo y nuestras esperanzas desesperadas.” “Al mundo, les decimos: No miren a otro lado. En el infierno de Hamas en Gaza, otros 70 de nuestros hijos, hermanos, hermanas y padres siguen en cautiverio, soportando terror inimaginable. No los abandonen a su suerte. Sáquenlos de esta pesadilla,” decía una declaración. Seis rehenes más serán liberados por Hamas el sábado, en la última ronda de liberaciones bajo la fase inicial de seis semanas del acuerdo de alto el fuego que entró en vigor el 19 de enero. El paso final en la primera fase del acuerdo será la entrega de cuatro cuerpos más de rehenes la próxima semana. Pero los últimos acontecimientos relacionados con la familia Bibas han arrojado dudas sobre el proceso. En Berlín, el gobierno alemán criticó a Hamas por la “incredulidad y la repulsión increíbles” demostradas al entregar los restos de rehenes israelíes un día antes. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores en Berlín dijo el viernes que era difícil imaginar “el infierno por el que está pasando la familia y los parientes en este momento.” Hamas montó un escenario en el lugar de la entrega del jueves, y numerosos espectadores vitoreaban junto a militantes encapuchados y enmascarados con uniforme. Cuatro ataúdes negros fueron exhibidos en el escenario, con un fondo que representaba a Netanyahu como un vampiro ensangrentado que se cierne sobre imágenes de los cuatro rehenes fallecidos. Israel cerró el principal cruce para las entregas de ayuda. Israel cerró el principal cruce para las entregas de ayuda a la Franja de Gaza, dijo un portavoz de Netanyahu el viernes, sin proporcionar razones. El portavoz Omer Dostri afirmó en X que “el cruce de Kerem Shalom está cerrado hoy, y no ha entrado ningún equipo en Gaza desde ayer.” La autoridad israelí de asuntos palestinos, COGAT, también confirmó el cierre cuando se le preguntó, sin dar razones tampoco. Según Hamas, unas 10 casas contenedor fueron llevadas a Gaza a través de Kerem Shalom poco antes del cierre. La entrega de estas viviendas temporales para los aproximadamente 2 millones de gazatíes que viven en tiendas de campaña y ruinas es una de las demandas clave de Hamas para la continuación del alto el fuego y el intercambio acordado de rehenes israelíes de Gaza por palestinos encarcelados.