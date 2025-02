Hamas dice que continuará liberando rehenes bajo el acuerdo de Gaza.

Hamas ha dicho que está comprometido a implementar el acuerdo de alto el fuego en Gaza con Israel y seguirá liberando rehenes dentro del plazo acordado. Tras las conversaciones en El Cairo, el grupo armado palestino dijo que mediadores egipcios y qataríes habían confirmado que “removerán obstáculos” para el acuerdo. No hubo respuesta inmediata de Israel. Pero informes egipcios y qataríes dijeron que los mediadores habían superado las diferencias entre las dos partes y ambas estaban comprometidas a seguir con la implementación. El martes, Israel dijo que el alto el fuego terminaría si Hamas no devolvía a los rehenes este sábado. Hamas había dicho previamente que estaba posponiendo las liberaciones debido a lo que afirmaba eran violaciones por parte de Israel. Hamas dijo que Israel no estaba permitiendo las cantidades acordadas de ayuda humanitaria vital, como tiendas de campaña y refugios, lo cual Israel negó. El anuncio del grupo provocó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propusiera que Israel cancelara el acuerdo y “dejara que estallara el infierno” a menos que “todos los rehenes” fueran devueltos para el sábado.