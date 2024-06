Hamas busca ‘alto total’ al conflicto en la propuesta de respuesta de Gaza

Hace 25 minutos por Matt Murphy, BBC News. Imágenes de Getty. Hamas dice que ha presentado su respuesta a un plan respaldado por Estados Unidos para un alto el fuego en Gaza, con un alto funcionario del grupo que le dijo a la BBC que aún requiere un compromiso israelí para un alto el fuego permanente. En una declaración, el grupo y sus aliados de la Yihad Islámica Palestina (PIJ) expresaron “disposición para alcanzar un acuerdo positivo”. El plan de alto el fuego propuesto, que fue respaldado por el Consejo de Seguridad de la ONU el lunes por la noche, pide un alto el fuego de seis semanas que eventualmente se convertiría en permanente. Catar y Egipto, que junto con Estados Unidos, han mediado en las negociaciones entre Israel y Hamas, confirmaron que el grupo palestino había presentado su respuesta. En su declaración del martes por la noche, Hamas pidió una “cese completo” de los combates en Gaza. “La respuesta prioriza los intereses de nuestro pueblo palestino y enfatiza la necesidad de un cese completo a la agresión en curso en Gaza”, dijeron Hamas y la PIJ. Los grupos agregaron que estaban listos “para comprometerse positivamente a alcanzar un acuerdo que ponga fin a esta guerra”. El portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que era “útil” que Hamas hubiera presentado una respuesta y que los funcionarios estadounidenses estaban “evaluando” las solicitudes del grupo. Anteriormente el martes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había “reafirmado su compromiso” con el plan de alto al fuego en Gaza y el mundo estaba esperando la respuesta de Hamas. La propuesta presentada por el presidente Biden el mes pasado implica un alto el fuego inicial de seis semanas, con Hamas liberando a algunos rehenes a cambio de Israel liberando un número no especificado de prisioneros palestinos. Una segunda fase vería la liberación de los rehenes restantes por parte de Hamas y la retirada total de las fuerzas israelíes de Gaza como parte de un alto el fuego “permanente”, pero este último seguiría estando sujeto a negociaciones. No se ha hecho público el plan israelí real, que se dice es más largo que el resumen presentado por el Sr. Biden, y no está claro si difiere de lo que el presidente transmitió en su declaración el 31 de mayo. Fue presentado a Hamas días antes del discurso del Sr. Biden. Netanyahu ha reconocido que su gabinete de guerra ha autorizado el plan pero no ha expresado un apoyo inequívoco. Miembros de extrema derecha de su gabinete han amenazado con renunciar a su coalición y provocar su colapso si el acuerdo sigue adelante, viéndolo como una rendición a Hamas. Mientras Blinken se reunía con funcionarios israelíes en Tel Aviv el martes, los manifestantes afuera de su hotel sostenían banderas estadounidenses pidiendo un acuerdo. Muchos sostenían fotos de rehenes y cantaban: “SOS, USA” y “confiamos en ti, Blinken, sella un acuerdo”. Vicki Cohen, la madre de Nimrod Cohen, de 19 años, un soldado israelí secuestrado por Hamas el 7 de octubre, sostenía una pancarta con su foto. Ella le dijo a la BBC: “Venimos aquí para pedirle a Blinken y al gobierno de EE. UU. que nos ayuden, que nos salven de nuestro gobierno. Nuestro primer ministro no quiere traer de vuelta a nuestros seres queridos, necesitamos su ayuda para presionar a nuestro gobierno”. Luego viajó al Mar Muerto para una conferencia de líderes árabes que pedían un mayor acceso humanitario a Gaza, donde dijo que Israel “puede hacer más”. También anunció $404 millones en nueva ayuda para los palestinos, instando a otros países a “intensificar” la asistencia. La guerra comenzó después de que Hamas atacara a Israel el 7 de octubre, matando a unas 1,200 personas y llevando a 251 otras de regreso a Gaza como rehenes. El Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamas, dice que más de 37,000 personas han muerto en la ofensiva israelí desde entonces.