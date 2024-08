Hamas acepta reunirse con mediadores en El Cairo antes de conversaciones sobre el alto el fuego

Representantes de Hamas se dirigían a El Cairo el sábado para reunirse con mediadores antes de una nueva ronda de conversaciones sobre un alto el fuego en Gaza, mientras que Estados Unidos, Qatar y Egipto presionan para alcanzar un acuerdo que esperan pueda evitar la creciente amenaza de guerra regional. La lucha en Gaza ha continuado incluso mientras los esfuerzos de alto nivel por un acuerdo se intensifican, con ataques israelíes durante la noche que mataron a decenas, según las autoridades de salud de Gaza. El viernes, el ejército israelí anunció que al menos un soldado había muerto y varios resultaron heridos en los combates en el centro de Gaza. Aunque funcionarios estadounidenses han insistido en que hay progreso en las negociaciones, las principales partes beligerantes, Israel y Hamas, han sido mucho más pesimistas. A finales de julio, Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, endureció la postura de Israel en varios asuntos clave, incluida la exigencia de una presencia israelí post guerra a lo largo de la frontera de Gaza con Egipto. Hamas dijo en un comunicado que su delegación llegaría a El Cairo el sábado por la noche para “escuchar los resultados” de una reciente ronda de discusiones entre Israel, Egipto y Estados Unidos. Dijo que estaba dispuesto a seguir con una propuesta de principios de julio, antes de que Netanyahu presentara sus nuevas condiciones. Los negociadores han estado presionando para una cumbre importante tan pronto como el domingo para seguir con las conversaciones. Hamas no especificó si participaría; sus funcionarios no se unieron a una ronda similar de discusiones en Qatar a principios de este mes, calificándola de inútil dadas las nuevas demandas israelíes. Pero la visita a El Cairo deja la puerta abierta para más conversaciones. El secretario de Estado, Antony J. Blinken, visitó Israel, Egipto y Qatar esta semana para impulsar una “propuesta de mediación”, que busca cerrar las brechas entre Israel y Hamas. Pero la propuesta no aborda varios puntos clave de controversia. Uno de los principales conflictos es la insistencia de Netanyahu en que las fuerzas israelíes mantengan cierta presencia a lo largo del Corredor de Filadelfia, una sección de la frontera entre Egipto y Gaza. Netanyahu dijo que sin supervisión israelí, Hamas utilizaría rápidamente la zona para contrabandear armas y rearme.