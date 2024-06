Hallie Biden ‘entró en pánico’ al encontrar su pistola.

Hunter Biden, el exnovio de Hunter Biden, ha testificado que “entró en pánico” cuando registró su coche y encontró un arma: un momento que desencadenó una serie caótica de eventos que ha llevado al hijo del presidente a un tribunal federal. Hallie Biden, quien también es la viuda del difunto hermano del acusado, Beau, dijo que descubrió el revólver entre montones de ropa y basura en la guantera del camión de Hunter Biden. La corte de Delaware comenzará a escuchar a dos testigos más el viernes mientras los fiscales presentan su evidencia restante a los jurados. No está claro si el Sr. Biden en sí testificará en lo que es el primer juicio para el hijo de un presidente estadounidense en ejercicio. El acusado de 54 años está acusado de mentir en un formulario sobre su uso de drogas cuando compró el arma y las municiones el 12 de octubre de 2018. Podría enfrentar hasta 25 años de prisión si es condenado. El Sr. Biden se ha declarado no culpable de tres cargos relacionados con su posesión de un arma de fuego mientras presuntamente usaba narcóticos. Su equipo de defensa dice que estaba en recuperación en ese momento, por lo que fue sincero al indicar en el papeleo que no era un usuario de drogas. El jueves, el tribunal escuchó a Hallie Biden, una figura central en el caso que comenzó una relación romántica con el acusado poco después de la muerte de su hermano y su esposo en 2015. La Sra. Biden, de 50 años, dijo al tribunal que estaba “avergonzada y avergonzada” de haber comenzado a fumar crack ella misma después de que el Sr. Biden la presentara a la droga. En testimonio a menudo emocional y detallado, habló de la relación “volátil” y “intermitente” de la pareja, así como de sus luchas con el uso de drogas y batallas agonizantes para recuperarse. La Sra. Biden testificó que había dejado de usar la droga en agosto de 2018, pero que Hunter Biden había seguido usándola. Preocupada después de ver al Sr. Biden “agotado” y temer que pudiera haber recaído en el uso de crack, la Sra. Biden le dijo a los jurados que había registrado su camioneta temprano en la mañana del 23 de octubre de 2018, algo que había hecho con frecuencia. Allí, entre montones de ropa y basura, encontró “restos” de crack cocaína y parafernalia de drogas. “Oh, y el arma, obviamente,” añadió. Casi al instante, recordó, comenzó a sentir pánico. “No quería que se hiciera daño y no quería que mis hijos lo encontraran y se hicieran daño”, dijo la madre de dos hijos. “Tenía miedo de tocarlo, no sabía si estaba cargado”, agregó la Sra. Biden. Temerosa, envolvió el revólver Colt Cobra .38 en una bolsa de compras morada y lo introdujo en un contenedor de basura de una tienda de comestibles cercana. “Me doy cuenta de que fue una idea estúpida ahora”, dijo. “Pero estaba en pánico.” Inicialmente, no tenía planeado decirle al Sr. Biden lo que había hecho. Pero cuando se despertó esa mañana, se dio cuenta de que faltaba. “¿Lo tomaste de mí, Hallie?”, decía un mensaje enojado mostrado a los jurados. “Realmente necesitas ayudarme a pensar en este momento, Hallie. Esto es muy serio.” A instancias suyas, regresó a la tienda para encontrar el arma, pero no pudo hacerlo. Luego presentó un informe policial. “Tomaré la culpa”, le envió un mensaje de texto desde la escena. “No quiero vivir así.” Anteriormente se había revelado que la arma fue descubierta por un hombre que a menudo rebuscaba en la basura de la tienda de comestibles para recoger materiales reciclables. La Sra. Biden también dijo al tribunal que no había visto a Mr. Biden usar crack cocaína en los días previos a que él comprara el arma y ella la desechase. Mientras testificaba, Hunter Biden parecía mirar fijamente en su dirección. También miró a su esposa, Melissa Cohen Biden, quien ha asistido todos los días del juicio hasta ahora. Hallie Biden también le dijo al tribunal que solo después de que comenzara su relación se enteró del uso de drogas del Sr. Biden. Encontró crack cocaína en su casa, donde él se alojaría con frecuencia, y luego lo vio usar la droga repetidamente. La cocaína, dijo, lo dejaba “agitado o nervioso, pero en otros momentos, funcionaba bien”. El fiscal preguntó el jueves sobre un mensaje de texto que Hunter Biden le había enviado a la Sra. Biden al día siguiente de comprar el arma, diciendo que estaba esperando a un traficante llamado Mookie. Ella le dijo al tribunal que eso significaba “que estaba comprando crack cocaína”. Dos días después de la compra del arma, le envió un mensaje a la Sra. Biden diciendo que estaba “durmiendo en un coche fumando crack”. La serie de mensajes incluía varios mensajes emotivos de la Sra. Biden en los que le rogaba que se sobriera. “Temo que te mueras”, decía un mensaje. Los abogados del acusado explicaron los mensajes sugiriendo que su cliente había estado mintiendo sobre el uso de drogas para evitar ver a Hallie Biden, señalando que ella no tenía manera de saber lo que él estaba haciendo en realidad en ese momento. Durante el contrainterrogatorio, la Sra. Biden confirmó que no lo había visto usando drogas en ese momento. Abbe Lowell, el abogado del Sr. Biden, le preguntó si la solicitud de “ayúdame a sobriarme” también podría haberse referido al alcohol, a lo que ella estuvo de acuerdo. Sin embargo, el caso de la fiscalía descansa en convencer a los jurados de que era adicto. El testimonio de la Sra. Biden fue seguido por el de Millard Greer, un ex teniente de la policía estatal de Delaware que recuperó el arma, y Edward Banner, un jubilado de 80 años que encontró el arma mientras buscaba materiales reciclables en los contenedores de la tienda de comestibles. Mientras su hijo comparece en el tribunal, el presidente Joe Biden ha continuado con sus deberes públicos. El jueves, pronunció un discurso en Francia para conmemorar el 80º aniversario del Día D. En una entrevista con ABC News el mismo día, el Sr. Biden dijo que aceptaría el resultado del juicio de su hijo y que no lo indultaría si resultaba condenado. Hunter Biden también enfrenta un juicio en California en septiembre por cargos de no pagar $1,4 millones en impuestos.