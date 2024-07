Hakluyt jefe Chandra preparado para desempeñar un destacado papel en los negocios de Labor | Noticias de negocios

El jefe de Hakluyt, la firma de inteligencia corporativa, está siendo alineado para un papel empresarial en la incipiente administración laborista del Sir Keir Starmer.

Sky News ha aprendido que Varun Chandra, quien ha sido socio gerente de Hakluyt desde 2019, está en conversaciones avanzadas para unirse al gobierno.

Las fuentes dijeron el martes que probablemente asumirá un papel importante de enlace empresarial en 10 Downing Street, un papel ocupado por el Lord Petitgas, el ex banquero de Morgan Stanley, en la administración de Rishi Sunak.

Al igual que el Lord Petitgas, el Sr. Chandra es un ex banquero de Lehman Brothers que luego estableció las operaciones comerciales reguladas de Tony Blair, el ex primer ministro.

Hakluyt es una empresa privada que se especializa en inteligencia corporativa para clientes: un área que se ha vuelto cada vez más lucrativa en el complejo panorama geopolítico que enfrentan las empresas multinacionales.

Las fuentes laboristas advirtieron el martes que el papel de Chandra aún no se había finalizado y que aún podría asumir una posición alternativa como el cargo de ministro de inversión ocupado por Lord Johnson en el último gobierno.

Si asume un rol en el gobierno, el Sr. Chandra debería deshacerse de su interés en Hakluyt o colocarlo en un fideicomiso ciego o una estructura equivalente.

Hakluyt se negó a comentar mientras que Downing Street no respondió a las consultas.

