Hahnair se asocia con el piloto alemán de Fórmula 1, Nico Hülkenberg

(11/07/24)

Hahnair, una línea aérea chárter y una solución de distribución

y emisión de billetes para aerolíneas de todo el mundo, se ha asociado con

el piloto alemán de Fórmula 1, Nico Hülkenberg.

La

colaboración verá a Nico Hülkenberg luciendo el logotipo de Hahnair en su casco durante el

resto de la temporada de carreras de 2024 que comenzó en Baréin el 2

de marzo y terminará en Abu Dabi el 8 de diciembre.

Nico Hülkenberg (izquierda) con Daniel Rudas

Como parte del acuerdo, Nico Hülkenberg viajará

a sus carreras a bordo de la lujosa aeronave de Hahnair.

“Hahnair se complace en asociarse con Nico

Hülkenberg, un atleta excepcional que encarna la velocidad, el compromiso

con el éxito y las habilidades para dominar la tecnología de vanguardia”, dijo

Daniel Rudas, Director General y COO de Hahnair. “Hahnair garantiza

que las aerolíneas logren un éxito acelerado en el altamente

competitivo mercado de distribución aérea, reflejando la incansable

determinación y el rendimiento de vanguardia visto en la Fórmula 1”.

Nico Hülkenberg conduce para el Haas F1 Team

en la Fórmula 1. Ganó el Campeonato de la Serie GP2 en 2009 y las

24 Horas de Le Mans en 2015, y es un campeón anterior tanto de la

Fórmula 3 Euro Series como de la A1 Grand Prix, como parte del equipo A1 de

Alemania.

