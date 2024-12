Hackulous, un servicio de aplicaciones piratas de primera categoría, cierra: Hoy en la historia de Apple

“

31 de diciembre de 2012: Hackulous, el centro de piratería de aplicaciones, cierra sus puertas, poniendo fin a dos de sus aplicaciones más populares, Installous y AppSync.

La herramienta de jailbreak para iPhone, Installous, permitía a los usuarios instalar aplicaciones “cracked” o pirateadas en sus dispositivos iOS, evitando así pagar tarifas de compra a Apple o a los desarrolladores. AppSync permitía a los usuarios sincronizar sus aplicaciones piratas con iTunes.

Hackulous cierra

Al igual que con la música y las películas, la era digital facilitó el robo de software. La popular App Store de Apple ofrecía una ruta legítima para poseer y descargar aplicaciones para iPhone. Pero servicios piratas como Hackulous permitían el robo a gran escala para los ladrones de software motivados.

Hackulous “ofrecía casi todos los títulos disponibles en la App Store, solo que no tenías que pagar ni un centavo para instalarlos”, escribió Cult of Mac en el momento del cierre del servicio. “Pero eso ya no es así.”

Después del cierre, un mensaje en el sitio web de Hackulous decía lo siguiente:

“Buenas noches, dulce príncipe.

Estamos muy tristes de anunciar que Hackulous está cerrando. Después de muchos años, nuestra comunidad se ha estancado y nuestros foros son un poco un pueblo fantasma. Se ha vuelto difícil mantenerlos en línea y bien moderados, a pesar de la dedicación de nuestro personal. Estamos increíblemente agradecidos por el apoyo que hemos tenido a lo largo de los años y esperamos que nuevas y mejores comunidades florezcan en nuestra ausencia.

Con mucho amor,

Equipo de Hackulous”

Inicio del fin del jailbreaking de iOS

Por un tiempo, Hackulous fue el Napster para aplicaciones “cracked”.

Foto: Hackulous

De alguna manera, la muerte de Hackulous marcó el inicio del fin del jailbreaking de iOS. Representó un declive en la popularidad del jailbreaking del cual la comunidad nunca se recuperó.

Antes de que debutara la App Store en 2008, el jailbreaking era una actividad popular. Les daba a los usuarios la posibilidad de instalar aplicaciones de terceros en sus iPhones en un momento en que Apple no lo permitía. Después de la llegada de la App Store, algunos miembros de la comunidad de jailbreak utilizaron Hackulous para descargar aplicaciones pirateadas. Funcionaba de manera similar a Napster, que ofrecía descargas de música pirateada unos años antes.

El problema de la piratería resultó ser un desafío desalentador para algunos desarrolladores. Por ejemplo, en diciembre de 2012, el mismo mes en que Hackulous cerró, el desarrollador Hunted Cow cerró su juego multijugador Battle Dungeon después de solo una semana. ¿La razón? Tasas de piratería de aproximadamente el 90% que hicieron imposible pagar la carga del servidor del juego.

¿Recuerdas la era del jailbreak de iOS?

Fuente: iDownloadblog

