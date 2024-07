Hacinamiento masivo, falta de salidas y lodo resbaladizo contribuyeron a estampida mortal en India.

LUCKNOW, India (AP) – Las autoridades dicen que la asistencia masiva, las salidas insuficientes y otros factores contribuyeron a una estampida mortal en un festival religioso en el norte de India que mató al menos a 121 personas. Cinco personas más murieron el miércoles por la mañana, dijo el funcionario local Manish Chaudhry, y 28 aún estaban siendo tratadas en el hospital. La estampida ocurrió el martes por la tarde en un pueblo en el distrito de Hathras en el estado de Uttar Pradesh, mientras grandes multitudes corrían para salir de una carpa improvisada. No estaba claro de inmediato qué provocó el pánico. Las autoridades están investigando lo sucedido y han iniciado la búsqueda de un gurú hindú conocido localmente como Bhole Baba, así como de otros organizadores. Las estampidas mortales son relativamente comunes en festivales religiosos indios, donde grandes multitudes se reúnen en áreas pequeñas con una infraestructura precaria y pocas medidas de seguridad. La asistencia, la mala planificación y el mal tiempo fueron algunos de los factores señalados como contribuyentes al desastre. Algunos veinticinco mil personas se presentaron a un evento que tenía permiso para albergar a 80,000, celebrado en una carpa instalada en un campo embarrado. No está claro cuántos lograron entrar en la carpa. El ministro de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, dijo a los reporteros que una multitud de devotos se abalanzó sobre el predicador para tocarlo mientras descendía del escenario, causando caos mientras los voluntarios luchaban por intervenir. Un informe inicial de la policía sugiere que en este punto miles de personas se agolparon hacia la salida, donde muchos resbalaron en el suelo embarrado, causando que cayeran y fueran aplastados por las multitudes. La mayoría de los muertos eran mujeres. La organización del predicador Sri Jagar Guru Baba pasó más de dos semanas preparándose para el evento. Devotos de todo el estado, que con más de 200 millones de habitantes es el más poblado de la India, viajaron al pueblo, con filas de vehículos estacionados que se extendían tres kilómetros. Los expertos dijeron que el evento violaba las normas de seguridad. “La función se llevó a cabo en una carpa improvisada sin garantizar múltiples rutas de salida. Típicamente, debería haber ocho a diez salidas bien marcadas que se abren a áreas abiertas”, dijo Sanjay Srivastava, un experto en gestión de desastres. En cambio, dijeron los funcionarios, parecía haber solo una pequeña salida en la carpa. El martes, cientos de familiares se habían reunido en los hospitales locales, llorando angustiados al ver a los muertos, colocados en camillas y cubiertos con sábanas blancas en el suelo afuera. Autobuses y camiones también transportaban docenas de víctimas a las morgues. Sonu Kumar fue uno de los muchos residentes locales que ayudaron a levantar y mover los cuerpos después del accidente. Criticó al predicador: “Se sentó en su coche y se fue. Y sus seguidores aquí cayeron unos sobre otros y algunos estaban en el agua.” “Los gritos eran tan desgarradores. Nunca hemos visto algo así antes en nuestro pueblo”, agregó Kumar. Binod Sokhna, que perdió a su madre, hija y esposa, lloraba mientras salía de la morgue el miércoles. “Mi hijo me llamó y dijo papa, mamá ya no está. Ven aquí inmediatamente. Mi esposa ya no está”, dijo, llorando. En 2013, los peregrinos que visitaban un templo para un popular festival hindú en el estado central de Madhya Pradesh se pisotearon entre sí por miedo a que un puente se derrumbara. Al menos 115 fueron aplastados hasta la muerte o murieron en el río. En 2011, más de 100 devotos hindúes murieron en una estampida en un festival religioso en el estado sureño de Kerala.