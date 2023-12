¿Hacer greenwashing o hacer lo correcto? Dilemas corporativos en la COP28

Llaman al gigantesco evento empresarial sobre clima que se desarrolla fuera de las conversaciones de las Naciones Unidas de la COP28 en Dubai la “zona verde”.

Con el enorme recinto de la antigua Expo 2020 entregado a empresas verdes -y no tan verdes- para promocionar sus credenciales climáticas, el sector privado nunca ha sido tan bien recibido en una cumbre sobre el clima como lo ha sido en la rica ciudad petrolera.

Un asombroso número de 400,000 visitantes se han registrado para pases diarios al animado evento futurista, con stands que promocionan la última tecnología de captura de carbono, hasta un jardín de vegetales tratando de soportar el calor del desierto.

Y eso sin contar las 80,000 personas acreditadas para las conversaciones en sí.

Los compromisos corporativos han llegado de forma rápida y constante, con la aerolínea Emirates con sede en Dubai – que tiene su propio pabellón enorme – anunciando su primer vuelo con “combustible de aviación 100 por ciento sostenible”, y el banco BNP Paribas anunciando que estaban eliminando la financiación de proyectos relacionados con la extracción de carbón coquizable.

Otros han sido más vagos. Los equipos de relaciones públicas de grandes empresas sienten que tienen que “presentar algo durante la COP”, dijo Laurent Lascols, experto en finanzas sostenibles, a AFP. Pero la mayor parte del tiempo reciclan “algo que ya tienen en marcha”.

Pero Sanda Ojiambo, secretaria general adjunta del Pacto Mundial de la ONU, que intenta impulsar a las empresas hacia el desarrollo sostenible, elogió el “movimiento empresarial muy activo y dinámico que ocurre en la COP.

“Siempre y cuando sea creíble, tangible y transparente, creo que realmente sigue demostrando una discusión de futuro”, añadió.

Pero sólo el 18 por ciento de las grandes empresas a nivel mundial están reduciendo emisiones “lo suficientemente rápido como para alcanzar cero neto para 2050”, según un informe del mes pasado de la consultora Accenture.

Otro realizado por Boston Consulting Group encontró que sólo el 14 por ciento había reducido sus emisiones de carbono de acuerdo con sus propias ambiciones en los últimos cinco años, y solo uno de cada diez las había medido con precisión.

Mientras que el presidente emiratí de la COP28, Sultan Al Jaber, no podría ser más favorable a los negocios, los expertos dicen que las sospechas persistentes de conflictos de interés – Jaber también es CEO de la empresa nacional de petróleo y gas de los Emiratos Árabes Unidos – ponen a las corporaciones en una posición complicada.

– Compromisos de grandes empresas –

No es tan fácil hacer grandes anuncios en Dubai “donde podrías estar en el punto de mira” en comparación con la COP26 en Glasgow, dijo Lascols, porque el Reino Unido era “más un modelo a seguir en términos de transición energética”.

“Nos planteamos la cuestión” de si deberíamos ir a Dubai, admitió el representante de un gran grupo francés, antes de decidir seguir adelante “porque es importante aprovechar cada oportunidad para ayudar a mover las líneas”. Otras empresas cuestionadas por AFP tomaron una postura similar.

Pero las corporaciones están también en la COP28 para influir además de vender, con un gran número de grupos de presión presentes.

Y no todos están tratando de evitar la responsabilidad por el clima.

Más de 200 grandes corporaciones incluyendo empresas como Ikea, Coca-Cola, Sony, DHL, Heineken y Nestlé han pedido recientemente a los líderes nacionales que fijen un plazo para eliminar los combustibles fósiles sin reducción – sin el uso de tecnologías controvertidas de captura y almacenamiento de carbono.

Muchos de ellos también están instando a sus proveedores de energía a hacer lo mismo y descarbonizar sus empresas.

Maria Mendiluce, directora de We Mean Business, que coordinó el llamamiento, dijo que necesitamos respaldar a las empresas que intentan hacer lo correcto. “Tendemos a centrarnos en criticar a aquellos que están haciendo algo… (pero) tenemos que destacar a los que no están haciendo nada.”

mdz-bp/ico/er/lap/fg/giv