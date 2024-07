Habitantes de Gaza huyen de las nuevas ofensivas israelíes mientras los rescatistas luchan

Hace 23 horas

Por Fergal Keane en Jerusalén, BBC News

Los trabajadores de rescate en Gaza dicen que a menudo luchan por identificar cuerpos

Las cosas que ven. La niña muerta bajada por una cuerda desde un edificio en ruinas. Se balancea ligeramente, luego se detiene, las piernas plegadas debajo de ella sobre los escombros.

Ven personas y partes de personas tendidas en el exterior donde la explosión o la bala los alcanzó. Muerte violenta en todas sus contorsiones.

Cuerpos tendidos en las calles, en las salas de estar abiertas y en las casas, bajo los escombros. A veces cubiertos por tanto concreto que los hombres nunca los alcanzarán, y solo en el futuro cuando la guerra haya terminado vendrá alguien a darles un entierro decente.

Los hombres de la Defensa Civil de Gaza no pueden cerrar los ojos a nada de esto. No hay forma de evitar el olor. Todos los sentidos están alerta. La muerte puede llegar desde el cielo en un instante.

Cuando los enfrentamientos en lugares como Shejaiya en el este de la Ciudad de Gaza, o Tal Al-Sultan, cerca de Rafah, en el sur, son tan intensos como lo han sido en los últimos días, las ambulancias de la Defensa Civil no se atreven a aventurarse afuera.

“Entrar en áreas cercanas a la ocupación israelí es peligroso, pero intentamos intervenir para salvar vidas y almas”, dice Muhammed Al Mughayer, un funcionario local de la Defensa Civil.

Él y sus hombres aprovechan cualquier tregua en el conflicto para recuperar a los muertos y los heridos. Las familias preguntan constantemente por parientes desaparecidos.

Muhammed Al Mughayer, un funcionario de la Defensa Civil de Gaza, dice que puede llevar días llegar a los heridos

“Es muy difícil identificar los cuerpos”, explica el Sr. Mughayer. “Algunos permanecen sin identificar debido a la descomposición completa”.

Los animales callejeros también se alimentan de los cadáveres, arrancando la ropa y esparciendo papeles que podrían usarse para identificarlos.

Los equipos de ambulancias tienen poco combustible. Hace dos días, una se descompuso en Tal Al-Sultan y tuvo que ser remolcada, una experiencia desgarradora para los equipos. El riesgo de ser disparado por las fuerzas israelíes, dice el Sr. Mughayer, significa que las personas gravemente heridas a menudo no pueden ser rescatadas.

“Actualmente hay un informe de una persona herida cerca de la Mezquita Al-Salihin desde hace dos días, pero no podemos llegar a ellos debido a demoras en la coordinación. Puede resultar en su muerte”.

Los refugiados siguen huyendo de la ciudad de Gaza y áreas como Shejaiya. Muchos han sido desplazados varias veces.

Para ellos es un mundo sin leyes ni reglas. Los líderes mundiales expresan preocupación. Pero nadie viene a rescatarlos. Nada es más agudo para estas personas que la sensación de que pueden morir en cualquier momento.

Sharif Abu Shanab está afuera de las ruinas de su casa familiar en Shejaiya con una expresión que es parte confusión, parte dolor.

“Mi casa tenía cuatro pisos, y no puedo entrar en ella”, dice. “No puedo sacar nada de ella, ni siquiera una lata de atún. No tenemos nada, ni comida ni bebida. Arrasaron todas las casas, y no es nuestra culpa. ¿Por qué nos responsabilizan por la culpa de otros? ¿Qué hicimos? Somos ciudadanos. Mira la destrucción a tu alrededor…

“¿A dónde vamos, y con quién? Ahora nos han arrojado a las calles, no tenemos un hogar ni nada, ¿a dónde vamos? Solo hay una solución y es pegarnos con una bomba nuclear y liberarnos de esta vida”.

Hay vislumbres ocasionales de alivio. La familia Al-Fayoumi, llegando cerca de Deir Al Balah en el centro de Gaza, estaba aliviada de haber escapado de la ciudad de Gaza. Esto después de una advertencia esta semana para evacuar de las Fuerzas de Defensa de Israel que envió a miles de personas a la carretera hacia el sur.

Los miembros de la familia Al-Fayoumi se abrazan al reunirse después de huir de la ciudad de Gaza

En el calor sofocante de la carretera de asfalto, sin sombra, los miembros de la familia se reunieron con otros que habían ido antes que ellos.

A los recién llegados se les dio agua y refrescos. Un niño chupó de un cartón de jugo, luego lo exprimió con todas sus fuerzas para sacar las últimas gotas.

Nadie en el grupo dio por sentada su supervivencia. Así que ver a todos vivos, todos en el mismo lugar, trajo sonrisas y llantos de felicidad. Una tía se metió en un auto para abrazar a su joven sobrina. Al principio la niña sonrió. Luego volvió la cabeza y sollozó.

¿Dónde estarán mañana, la próxima semana, el próximo mes? No tienen forma de saber. Depende de a dónde se mueva la lucha a continuación, de la próxima orden de evacuación israelí, de los mediadores y de si Hamas e Israel pueden acordar un alto el fuego.

Estas líneas podrían haber sido escritas en cualquier momento en los últimos meses. Civiles muriendo. Tomando las carreteras. Hambre. Hospitales luchando. Conversaciones sobre un alto el fuego.

Desde febrero, hemos estado siguiendo la historia de Nawara al-Najjar cuyo esposo Abed-Alrahman fue uno de los más de 70 muertos cuando las fuerzas israelíes lanzaron una operación para rescatar a dos rehenes en Rafah.

Ellos habían huido de Khan Younis a 9 km (6 millas) al norte, y buscaron refugio más cerca de Rafah cuando las balas y la metralla atravesaron el campamento de tiendas donde dormían.

Abed-Alrahman al-Najjar (izquierda) fue asesinado el 12 de febrero

Nawara estaba embarazada de seis meses cuando quedó viuda y cuidaba de seis niños, de cuatro a 13 años. Cuando una colega de la BBC la encontró hoy de nuevo, Nawara estaba amamantando a su recién nacida, Rahma, de solo un mes de edad.

Ella dio a luz en una noche de intensos ataques aéreos, llevada rápidamente al hospital por sus suegros.

“Seguía diciendo: ‘¿Dónde estás, Abed-Alrahman? Esta es tu hija que llega al mundo sin padre”. La bebé Rahma tiene el pelo rojo como su padre fallecido.

El avance israelí en Rafah el mes pasado envió a Nawara y sus hijos huyendo de nuevo, de regreso a su antiguo hogar en Khan Younis. Ella luchó por instalarse allí de nuevo.

“Las cosas de mi esposo estaban allí, su risa, su voz. No pude abrir la casa. Intenté ser fuerte. Luego tomé a mis hijos y abrí la puerta, y caminamos por la casa, pero fue difícil. Lloré por mi esposo… Él era quien limpiaba la casa, cocinaba para nosotros, se aseguraba de que estuviera cómoda”.

Hubo combates alrededor de Khan Younis nuevamente en la última semana. Un ataque aéreo israelí cerca de una escuela mató a 29 personas, dicen fuentes del hospital local, y dejó heridas a docenas más.

Pero Nawara está decidida a no mudarse nuevamente. Aquí está cerca del recuerdo del hombre al que ama. Imagina a su esposo como una presencia aún viva. Ella envía mensajes de texto a su teléfono: “Me quejo con él, y lloro con él… Intento tranquilizarme, diciéndome que necesito ser paciente. Me imagino que él es quien me lo dice”.

Con informes adicionales de Haneen Abdeen, Alice Doyard y Nik Millard.

