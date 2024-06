Hábil negociador Steven Klinsky triunfa en silencio lejos del escenario de los años 80.

“

El experto en acuerdos Steven Klinsky tuvo un asiento en primera fila para presenciar el drama de adquisición más operático que Wall Street haya visto, la batalla de miles de millones de dólares por el control de RJR Nabisco.

De esa contienda de los años 80 aprendió una lección formativa: manténgase alejado de las adquisiciones altamente apalancadas orquestadas por adictos a la deuda temerarios. Los resultados han sido un éxito silencioso.

Su empresa New Mountain Capital se ha centrado en fortalecer empresas medianas en industrias predecibles utilizando modestas cantidades de deuda. Los rendimientos han sido sólidos y los inversores están premiando los resultados, con el grupo con sede en Nueva York recaudando $ 15.4 mil millones para su séptimo fondo de adquisición, superando un objetivo de $ 12 mil millones establecido el año pasado, y yendo en contra de una tendencia reciente de bajos fondos recaudados en toda la industria.

New Mountain se une a grupos de capital privado como CVC Capital Partners, Clayton, Dubilier & Rice, Warburg Pincus y EQT que han superado sus objetivos de fondos en un momento en que muchos rivales no han alcanzado sus metas.

Forma parte de una racha exitosa rara de los últimos años entre grupos de adquisiciones que evitaron ir tras acuerdos de valoración máxima durante los mercados frenéticos de 2021 y en su lugar devolvieron consistentemente efectivo a los inversores.

“Predico en contra del antiguo modelo de capital privado de hace 40 años en el que la gente piensa que se debe pedir prestado todo lo que se pueda, ir a jugar al golf y ver si todo funcionó en cinco años”, dijo Klinsky en una entrevista con el Financial Times.

El grupo es conocido por su capacidad para hacer crecer pequeños negocios en sectores como servicios de salud, software y manufactura para convertirlos en líderes de la industria al expandir sus productos a nuevos mercados, o al identificar adquisiciones.

“El uso juicioso de apalancamiento de New Mountain y su enfoque en construir negocios en partes de la economía de mayor crecimiento han protegido a la firma de los efectos de las subidas de tasas de interés de la Reserva Federal”, dijo Maxwell Snyder, vicepresidente de alternativas en NewEdge Wealth, un inversor en sus fondos.

La recaudación de fondos para la industria de capital privado se desaceleró drásticamente en 2022 cuando las tasas de interés subieron rápidamente y las valoraciones de las acciones públicas cayeron, lo que hizo que los grandes inversores quedaran sobreexpuestos a activos privados y se alejaran de invertir en nuevos fondos.

Los desafíos de la industria se han exacerbado por una desaceleración en la actividad de fusiones y adquisiciones y de salidas a bolsa que ha dificultado que los grupos de capital privado salgan de sus inversiones incluso cuando los mercados públicos alcanzan nuevos máximos. En 2023, las firmas de adquisición distribuyeron la menor cantidad de efectivo versus lo que habían llamado de los inversores desde la crisis financiera de 2008, según Bain & Co.

Sin embargo, New Mountain ha devuelto más capital del que ha invertido en los últimos años. Desde enero de 2021, la firma ha vendido más de 20 empresas, devolviendo mucho más de $ 10 mil millones en efectivo a sus inversores gracias a acuerdos exitosos como Signify Health, una empresa de tecnología de la salud.

Su fondo de adquisición de la era 2017 ha devuelto 1.16 veces lo que los inversores habían comprometido para finales de 2023, convirtiéndose en el raro fondo de ese año que ha devuelto un excedente de efectivo a los inversores, según documentos publicados por fondos de pensiones públicos. Al incluir las inversiones no vendidas restantes del fondo, se ha generado una ganancia de 2.4 veces.

Los activos bajo gestión de New Mountain se han más que duplicado a $ 55 mil millones desde 2018, cuando Klinsky vendió una participación minoritaria en el grupo a Blackstone que consolidó su estatus de multimillonario. La inversión le permitió a él y a sus socios invertir $ 1.4 mil millones en su nuevo fondo. También les ha dado el peso financiero para seguir siendo privados y resistirse a buscar una asociación con un gestor de activos más grande, agregó Klinsky.

Como socio en sus primeros 30 años en Forstmann Little, un pionero temprano de la industria de capital privado de $ 4 billones, Klinsky se convirtió en un teniente de confianza de Ted Forstmann mientras el prolífico financiero estudiaba una oferta por RJR Nabisco. Fue el acuerdo seminal de la bulliciosa década de 1980, más tarde plasmado en el libro Barbarians at the Gate.

Klinsky tuvo un papel memorable en la saga.

Ross Johnson, el director ejecutivo de RJR, se acercó a Forstmann sobre unirse como un “caballero blanco” para contrarrestar un esfuerzo de adquisición liderado por KKR. Después de escuchar el argumento de Johnson, Forstmann consultó a Klinsky, un calculador de confianza, para ver si era factible. “Creo que está totalmente loco”, se cita a Klinsky diciendo en el libro.

Forstmann nunca ofertó por RJR, que fue vendida a KKR por $ 29 mil millones, pero rápidamente se convirtió en un emblema de la arrogancia de la industria de capital privado mientras luchaba bajo el peso paralizante de su deuda de adquisición.

Cuando dejó Forstmann Little en 1999 para crear su propia empresa de capital privado, Klinsky optó por un enfoque diferente.

Muchas de las empresas que New Mountain adquiere son negocios familiares que nunca han realizado una adquisición o construido operaciones fuera de los EE. UU. En muchos acuerdos, New Mountain forja estrategias corporativas novedosas.

Este estilo ha ayudado a la firma a obtener grandes ganancias en un momento en que muchos rivales están lidiando con un ajuste de cuentas en la industria.

En 2017, New Mountain incursionó en la llamada “atención de valor agregado”, con empresas centradas en medidas de salud preventiva para reducir costos. Adquirió y fusionó dos empresas pequeñas en el sector por menos de $ 500 millones y renombró el grupo como Signify Health. El año pasado, New Mountain vendió la empresa a CVS por $ 8 mil millones.

También tuvo éxito en inversiones tecnológicas. La empresa de Klinsky adquirió una pequeña empresa de software de logística llamada RedPrairie en 2010 por $ 550 millones. Con una nueva dirección, la empresa planeó adquisiciones y construyó herramientas de inteligencia artificial que la convirtieron en un líder en la identificación de cuellos de botella en la cadena de suministro. En 2021, vendió la empresa rebautizada, Blue Yonder, a Panasonic por $ 8 mil millones, generando más de $ 5 mil millones para sus inversores y empleados de la empresa.

Otro gran éxito ha sido Avantor, una empresa de productos químicos farmacéuticos que New Mountain adquirió de Mallinckrodt por menos de $ 300 millones en 2010. La empresa de Klinsky impulsó a Avantor hacia productos químicos especializados que generan márgenes más altos. En 2019, Avantor se convirtió en una empresa con una valoración de $ 15 mil millones. New Mountain ha obtenido ganancias superiores a $ 3 mil millones, según los cálculos del FT.

Klinsky dijo que prefiere invertir en estas empresas de tamaño mediano en parte porque ofrecen muchas más oportunidades de crecimiento para que sus más de 200 hacedores de acuerdos y consultores persigan.

“Una empresa de $ 500 millones podría ser líder en una industria nicho importante, pero hay tantas cosas que la administración aún no ha hecho… Si eres una empresa de $ 10 mil millones, probablemente ya hayas hecho casi todo inteligente que hay por hacer”, dijo. Tales empresas son más fáciles de vender a compradores corporativos y a otros grupos de capital privado, agregó.

Aunque el capital privado está bajo presión por la desaceleración en la actividad de fusiones y adquisiciones, Klinsky no ve una próxima debacle en la industria. Dijo que el sector se ha vuelto más profesional con estructuras de capital menos descuidadas.

“No veo un aterrizaje duro ni una crisis en el capital privado”, dijo. “Las empresas ahora están mucho menos endeudadas que en la época anterior. En 1981, una adquisición tenía 19 partes deuda y solo una parte de capital propio. Así que la gente abandonaba las llaves en los malos acuerdos”.

“