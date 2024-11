Haberman dice que la visita de Zuckerberg a Mar-a-Lago es una señal de que la industria podría estar cortejando a Trump.

La corresponsal política nacional Maggie Haberman dijo que la reciente visita del CEO de Meta, Mark Zuckerberg, al resort Mar-a-Lago del presidente electo Trump podría mostrar que las industrias están buscando construir un puente con Trump antes de la inauguración, y no al revés.

“No está claro si Zuckerberg buscó esta reunión o si Trump buscó esta reunión, pero una persona la describió como Trump básicamente diciendo ‘oye … ¿por qué no vienes a Mar-a-Lago?'” dijo el miércoles por la noche en “AC360” de CNN.

“Y como dijiste, Zuckerberg expresó elogios a Trump a principios de este año por su postura desafiante después de ser disparado en Butler, Pennsylvania, por un asesino en potencia”, le dijo a John Berman, añadiendo más tarde que “claramente Zuckerberg quiere tener una mejor relación con Trump “.

“Creo que aprenderemos más, pero estamos viendo como con un número de industrias”, continuó Haberman, una reportera principal de The New York Times. “Pero ciertamente, la industria tecnológica, mucha gente viene a Trump y no al revés”.

La reunión fue reportada por primera vez por el asesor de Trump Stephen Miller, el próximo subdirector de política. Miller, en una entrevista en Fox News, dijo que Zuckerberg y otros líderes de la industria querían ser un “partidario” de “hacer próspera nuestra economía”.

“Quieren ser un elemento, un partidario, un impulsor de hacer próspera nuestra economía, cumplir con los trabajadores estadounidenses y asegurarse de que Estados Unidos sea la nación más poderosa, rica y libre de la faz de la tierra”, dijo Miller.

Zuckerberg es el último CEO tecnológico que intenta mejorar su relación con el ex presidente después de tensiones pasadas. Trump aparentemente cambió de opinión sobre el fundador de Facebook después de que optó por no respaldarlo durante las elecciones presidenciales de 2024.

Las plataformas de Meta, incluidas Facebook e Instagram, también han buscado cada vez más alejarse del contenido político. Instagram actualizó sus estándares a principios de este año para no recomendar más contenido político a menos que los usuarios lo soliciten manualmente.

El presidente electo también se ha acercado al CEO de SpaceX y Telsa, Elon Musk. Trump eligió a Musk, quien lo respaldó para presidente, junto con el empresario de biotecnología Vivek Ramaswamy, para dirigir un nuevo “Departamento de Eficiencia Gubernamental” (DOGE) cuando regrese a la Casa Blanca.

En la misma entrevista, Haberman señaló que la asociación Trump-Musk podría durar “por bastante tiempo” a pesar de las críticas.

“Si Trump se está cansando de él, Trump no está haciendo eso, especialmente en público”, dijo.

“Musk también, y según el día, es el hombre más rico o uno de los hombres más ricos del mundo, y Trump tiene una gran fascinación por la riqueza”, añadió la veterana periodista más tarde. “Como señalaste, Trump equipara la riqueza con la inteligencia, y así que creo que esta relación podría durar bastante tiempo.”

