Ha llegado el momento de que la política se ajuste.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sentó las bases el viernes para recortes en las tasas de interés, aunque se negó a proporcionar indicaciones exactas sobre el momento o la magnitud.

“Ha llegado el momento de ajustar la política”, dijo el líder del banco central en su muy esperado discurso principal en la reunión anual de la Fed en Jackson Hole, Wyoming. “La dirección del viaje es clara, y el momento y el ritmo de los recortes de tasas dependerán de los datos entrantes, la perspectiva en evolución y el equilibrio de riesgos”.

Con los mercados esperando dirección sobre hacia dónde se dirige la política monetaria, Powell se centró tanto en una retrospectiva de lo que causó la inflación que llevó a una serie agresiva de 11 subidas de las tasas desde marzo de 2022 hasta julio de 2023.

Sin embargo, señaló el progreso en la inflación y dijo que la Fed ahora puede centrar su enfoque igualmente en el otro lado de su mandato dual, es decir, asegurarse de que la economía se mantenga cerca del pleno empleo.

“La inflación ha disminuido significativamente. El mercado laboral ya no está sobrecalentado y las condiciones son ahora menos ajustadas que las que prevalecían antes de la pandemia”, dijo Powell. “Las restricciones de suministro se han normalizado. Y el equilibrio de los riesgos para nuestros dos mandatos ha cambiado”.

Prometió que “haremos todo lo posible” para asegurar que el mercado laboral se mantenga fuerte y que el progreso en la inflación continúe.

Las acciones se sumaron a las ganancias mientras Powell comenzaba a hablar, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron bruscamente. Los operadores mantuvieron un 100% de probabilidad de al menos un recorte de un cuarto de punto porcentual en septiembre y aumentaron las probabilidades de una reducción potencial de medio punto a alrededor de 1 de cada 3, según el FedWatch del Grupo CME.

“Este fue un discurso de despedida en el que el presidente Powell básicamente pasaba la página, diciendo que la misión, que se ha centrado en la inflación durante los últimos dos años, ha sido exitosa”, dijo el economista Paul McCulley, ex director gerente de Pimco, en CNBC’s “Squawk on the Street”.

