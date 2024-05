¿Ha alcanzado el mercado de receptores amplios de la NFL un punto de quiebre? ¿Cuánto es demasiado?

No soy de dejar que jugadores buenos se vayan por la puerta.

Entiendo que al menos a veces, los equipos probados necesitan pagar un poco más por la continuidad.

Pero los contratos recientes para receptores de la NFL me han obligado a cuestionar mi filosofía. Y eso me dice que los gerentes generales y constructores de equipos alrededor de la NFL están sin duda contemplando esa pregunta también.

No es porque estos receptores carezcan de talento. Todos son realmente buenos jugadores. Pero los números de los contratos están haciendo que la ecuación de construcción del equipo sea más complicada que nunca.

El dilema es doble. Primero, si vas a pagarle a un receptor más de $30 millones al año, ¿estás seguro de que es un jugador diferenciador y no solo alguien que encaja en tu sistema? Y segundo, ¿es factible pagar grandes salarios a más de un receptor en tu lista?

El podcast Football GM está de vuelta con un recorrido por el #NFLDraft y más … @RandyMueller_ y yo unimos la evaluación de receptores en el draft, la valoración de receptores en el mercado de veteranos y lo que los #bills están intentando, por ejemplo. Además, algunos jugadores menos conocidos para ver #NFL…

— Mike Sando (@SandoNFL) 11 de mayo de 2024