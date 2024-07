Gurú de la aptitud física Richard Simmons fallecido a los 76 años, informan los medios de comunicación según Reuters.

“

Por Rich McKay

(Reuters) – El gurú del fitness Richard Simmons ha fallecido a la edad de 76 años, según informaron varios medios de comunicación, incluyendo ABC News y TMZ.

Los informes indican que su ama de llaves lo encontró inconsciente el sábado por la mañana y llamó a la policía de Los Ángeles. TMZ informó que la policía estaba tratando el caso como una muerte natural.

La policía de Los Ángeles dijo que no podía confirmar la muerte de Simmons.

Nacido Milton Teagle “Richard” Simmons, el extravagante instructor de fitness se convirtió en un nombre conocido y fue pionero en los gimnasios como lugares seguros para personas que no estaban en perfecta forma. Reveló en una serie de publicaciones en redes sociales este año que le habían diagnosticado cáncer de piel.

En una publicación en X en marzo declaró: “Tengo noticias que contarles. Por favor, no estén tristes. Estoy… muriendo. Oh, puedo ver sus caras ahora.” No hubo otro contexto para la declaración y más tarde se disculpó por el revuelo mediático que causaron sus comentarios. A través de su representante, dijo que el único propósito de la publicación era ser inspirador.

Simmons, quien creció en el barrio francés de Nueva Orleans antes de establecerse en California, pesaba 268 libras (121.56 kg) cuando se graduó de la escuela secundaria, según su sitio web.

Su propia historia de lucha contra la pérdida de peso, donde probó todo, desde dietas de moda hasta laxantes, antes de optar por el ejercicio y mejores hábitos de vida, inspiró a millones de personas a hacer lo mismo.

A lo largo de los años, produjo una serie de videos de fitness aeróbico y tuvo una cadena de estudios de fitness, y presentó el “Richard Simmons Show” de 1980 a 1984, un programa que ganó cuatro premios Emmy diurnos.

En los últimos años, el instructor de fitness una vez ubicuo parecía haberse alejado del foco público, donde solía hacer apariciones en programas de entrevistas diurnos, pero mantenía una gran base de seguidores en internet.

Simmons publicó en Facebook (NASDAQ:) el viernes para agradecer a los fans por sus deseos de cumpleaños, ya que cumplió 76 años.

“Muchos de ustedes me han enviado deseos de cumpleaños en mi Facebook y en otras plataformas”, escribió. “Lo aprecio mucho. No sé cuándo es tu cumpleaños, pero ¡te deseo un feliz y saludable cumpleaños!”