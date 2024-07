Gurú de capturas de la NFL hace un enigmático post en redes sociales insinuando posible cambio de escenario.

Parece que con cada día que pasa, los New England Patriots están anunciando algún tipo de extensión a uno de sus jugadores. Sin embargo, incluso con la nueva administración entregando extensiones como si fueran dulces de Halloween, Matt Judon ha estado mirando desde afuera los diversos días de pago. Y eso, junto con algunas actividades recientes en redes sociales, ha generado preguntas sobre su futuro en Foxborough.

El estrella de la defensa de pases está ingresando al último año del contrato de cuatro años y $56 millones que firmó con el club en 2021. Judon se saltó algunas de las porciones voluntarias del programa de pretemporada de Nueva Inglaterra, pero estuvo presente en el minicampamento obligatorio. Los dos lados pasaron por una saga similar el año pasado y finalmente pudieron ajustar su contrato para mover dinero de 2024 a 2023. Esta vez, pedir prestado de años futuros no es una opción, por lo que parece que una extensión sería necesaria para que estos dos lados coexistan en 2024. Pero ¿eso va a suceder?

El miércoles, Judon tuvo alguna actividad interesante en redes sociales que podría sugerir que su tiempo con los Patriots está llegando a su fin. Un usuario etiquetó a Judon en una publicación instando a Nueva Inglaterra a “pagarle al hombre lo que quiere”. Judon luego respondió a la publicación y agregó más dudas sobre ese resultado deseado diciendo, “Ion creo que eso está a punto de suceder.”

Poco después de ese intercambio, Judon publicó un GIF que la gente ha supuesto que sugiere que está a punto de dejar a los Patriots.

Dado que no se espera que los Patriots sean competitivos en el próximo año y que Judon, que viene de una lesión en el bíceps que puso fin a su temporada, está listo para entrar en su temporada número 32, puede que no encaje en la línea de tiempo para que este equipo lógicamente le haga una extensión. Entonces, ¿podría haber un cambio en el horizonte si los Patriots deciden no darle una extensión? Si es así, aquí hay un trío de lugares lógicos de aterrizaje para el destacado defensor de pases.

Hay cierta familiaridad aquí con el nuevo entrenador de los Seahawks, Mike Macdonald, que fue entrenador de linebackers de los Ravens de 2018 a 2020. Judon estuvo en Baltimore durante los primeros cinco años de su carrera y los tres finales los pasó con Macdonald entrenando su grupo de posición. En ese tiempo, Judon también fue nombrado a dos Pro Bowls. Si bien Seattle posiblemente podría usar más un linebacker de cobertura, Judon sería una buena adquisición para asociarse con Boye Mafe y Leonard Williams a lo largo de la línea defensiva. Un obstáculo aquí podría ser la capacidad de Seattle para darle a Judon la extensión que busca, sin embargo, ya que el equipo solo tiene $8.4 millones en espacio salarial, según Over The Cap.

Similar a Seattle, el dinero podría ser el problema clave con este posible matrimonio ya que los Falcons tienen solo $3.4 millones en espacio salarial disponible, pero la necesidad está ahí para que ordenen sus libros. Atlanta se lanzó este verano impulsando su ofensiva, encabezada por la firma de Kirk Cousins en la agencia libre. Si bien ese lado de la pelota debería ser mucho mejor que en temporadas pasadas, los Falcons podrían seguir utilizando a alguien que presione al mariscal de campo si quieren contender seriamente en la NFC.

Este sería el tipo de cambio que envía ondas de choque en toda la NFL y señala que los Lions no están bromeando. Detroit lideró la liga en índice de presión la temporada pasada, pero se podría argumentar que podrían ser aún mejores con Judon opuesto a Aidan Hutchinson. Los Lions vienen de su temporada más exitosa en décadas y ahora intentan dar otro salto en 2024, por lo que un cambio total por Judón tendría sentido y podría ayudar enormemente a su secundaria recién mejorada a recuperarse después de una temporada difícil en 2023. Este lugar de aterrizaje también pondría a Judon en una situación en la que podría contender seriamente por un Super Bowl. Los Lions tienen $34,5 millones en espacio salarial, por lo que una extensión tampoco estaría fuera de la cuestión aquí.