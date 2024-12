Gurman: Control por Voz para el Próximo Magic Mouse ‘Tiene Sentido’

Una próxima versión del Magic Mouse con control de voz para IA tendría sentido, según dijo hoy Mark Gurman de Bloomberg, aunque afirmó que no ha escuchado ningún rumor sobre esa característica hasta el momento.

Un reporte del filtrador coreano “yeux1222” esta mañana sugirió que Apple ha creado un prototipo de Magic Mouse que incluye una combinación de controles táctiles, de voz y gestos manuales. Gurman dijo en redes sociales que la funcionalidad es lógica en vista de la IA, pero también afirmó que el rumor es simplemente una “traducción incorrecta” de una línea de un reporte que compartió a principios de diciembre sobre un futuro Magic Mouse.

El control de voz en el nuevo Magic Mouse del que escribí este mes tiene sentido teniendo en cuenta la IA; y el hecho de que Apple tenga un ciclo de más de una década. Por lo que he escuchado, el enfoque principal es la ergonomía y los gestos (con un puerto USB-C reubicado también). Esperaría un nuevo teclado también. https://t.co/FtUcR2Yqdj

Como señala @ChanceHMiller, el rumor que está circulando hoy es simplemente una traducción incorrecta de esta línea de mi reporte inicial: “En un mundo informático ahora impregnado de pantallas táctiles, comandos de voz y gestos manuales…”

No está claro si el rumor de yeux1222 se basa en el informe original de Gurman, pero Gurman aclaró hoy que Apple planea centrarse en un diseño más ergonómico y gestos no especificados con el mouse actualizado.

Si el control de voz está incluido en el próximo Magic Mouse, podría ser utilizado para Apple Intelligence, permitiendo a los usuarios invocar a Siri o realizar acciones específicas mediante comandos de voz. Gurman afirma que incluso si no hay un caso de uso claro en el futuro cercano debido a que las Mac ya admiten funciones basadas en voz, podría haber uno en cinco o diez años.

Agregar control de voz al Magic Mouse podría hacerse pensando en el futuro dado el largo ciclo de actualización. Hasta ahora, Apple no ha actualizado con frecuencia el Magic Mouse, y no ha recibido actualizaciones importantes desde que se introdujo el Magic Mouse 2 en 2019. De hecho, Apple solo ha añadido nuevos colores y ha intercambiado el puerto Lightning por un puerto USB-C.

Tanto Gurman como la información compartida por yeux1222 sugieren que el Magic Mouse se lanzará en 2026, y es posible que lo haga junto con un MacBook Pro OLED, que también se rumorea que se lanzará ese año.