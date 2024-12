Guinea: Decenas de personas fallecen en estampida en partido de fútbol – informes

Hasta ahora no se han dado cifras oficiales de víctimas.

“Todo comenzó con una decisión disputada por el árbitro. Luego los aficionados invadieron el campo”, dijo un testigo a la AFP.

Videos e imágenes en redes sociales parecen mostrar escenas caóticas fuera del estadio, con grandes multitudes intentando trepar por las paredes y numerosos cuerpos en el suelo.

La BBC no ha podido verificar de forma independiente estos videos.

Las autoridades regionales están trabajando para “restablecer la calma”, dijo el Primer Ministro Bah en un comunicado, y añadió que los hospitales están ayudando a los heridos.

Miles de espectadores estaban presentes cuando ocurrió la estampida en un partido entre los equipos guineanos N’zérékoré y Labé, informó el sitio web de noticias local MediaGuinee.

Se dijo que el partido del domingo formaba parte de un torneo en honor al presidente Mamadi Doumbouya, quien tomó el poder en un golpe de estado en septiembre de 2021.

Una de las peores masacres en la historia de Guinea también tuvo lugar en un estadio.

En 2009, 156 personas murieron después de que las tropas abrieran fuego en una manifestación de la oposición en un estadio en la capital, Conakry.

Muchos fueron disparados, apuñalados, golpeados o aplastados en una estampida mientras las fuerzas de seguridad lanzaban gas lacrimógeno y cargaban en el estadio. También hubo numerosas mujeres violadas.

El ex gobernante militar Moussa Dadis Camara fue recientemente condenado a 20 años de prisión por crímenes contra la humanidad en relación con la masacre.