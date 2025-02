Guía Michelin 2025: El restaurante Trafford mantiene su lugar.

No hubo nuevas entradas en la guía de Trafford para 2025, pero Örme en Urmston ha mantenido su lugar entre los mejores restaurantes del país por otro año.

Apareció por primera vez en la codiciada guía de restaurantes en 2022

La página de Örme en el sitio web de la Guía Michelin dice: “Encontrará una calidad agradablemente acogedora en este pequeño restaurante dirigido por tres jóvenes propietarios.

“Hay un toque nórdico distintivo en los procedimientos, pero los productos británicos están en el corazón de los atractivos menús degustación, disponibles en 5 o 7 platos.

“Los platos bellamente presentados ofrecen sabores audaces y vibrantes con una mezcla de lo clásico y lo moderno en sus influencias. También están disponibles vuelos de vino, incluida una opción especialmente interesante temática británica.”

El gran ganador para Greater Manchester este año, sin embargo, fue Skof en el centro de la ciudad, liderado por el chef Tom Barnes.

El restaurante de alta cocina, que abrió en abril de 2024, ha ganado su primera estrella Michelin, convirtiéndose en solo el segundo restaurante de Manchester en lograr el reconocimiento, después de mana en Ancoats.

La única otra nueva entrada en la guía para Manchester en 2025 fue Maya, ubicada cerca de Canal Street en el centro de la ciudad.

La mayoría de las 13 entradas de la Guía Michelin para Greater Manchester se encuentran en el centro de la ciudad de Manchester, aparte de Örme, The White Hart en Oldham y el ganador de la estrella verde Where the Light Gets In en Stockport.

Justo afuera de Greater Manchester en el Peak District, Deacon’s Bank en Chapel-en-le-Frith también fue otra nueva entrada en la guía para 2025.

Los nuevos ganadores del Reino Unido de la estrella Michelin y Bib Gourmand se anunciaron en la ceremonia anual, que tuvo lugar en la Galería de Arte y Museo Kelvingrove en Glasgow el 10 de febrero.

Las entradas a la guía Michelin se anuncian a lo largo del año y las entradas existentes son inspeccionadas regularmente por expertos, quienes deciden si se mantienen en la lista.