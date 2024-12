Guía de Millas de Capital One 2024

“

¿Sabías que en 1990, solo el 5% de los estadounidenses tenían pasaporte? Para diciembre de 2023, ese número había aumentado al 48%. Queríamos empezar con ese dato curioso por dos razones:

Creemos que es genial que tantos estadounidenses estén viajando al extranjero y experimentando otras culturas.

También creemos que este creciente interés en viajar destaca la necesidad de programas de recompensas como Capital One Miles.

Porque, como descubrirás, el programa Capital One Miles tiene una ligera inclinación hacia los viajes internacionales en comparación con los nacionales. Tiene más de una docena de socios internacionales de aerolíneas para transferencias, una asociación con hoteles Accor (aproximadamente el 99% de los cuales están ubicados en el extranjero) e incluye la tarjeta de crédito más barata del mercado con visitas ilimitadas a salas VIP de aeropuertos (la Capital One Venture X Rewards Credit Card).

Pero si tu pasaporte está acumulando polvo—y tu próximo gran viaje es a Boston, no a Brujas—Capital One Miles tiene menos que ofrecerte. No hay una sola aerolínea nacional a la cual transferir puntos, y si necesitas convertir millas a devolución de efectivo en un apuro, te enfrentarás a una tasa de redención desalentadora de 0.5 centavos por punto.

Vamos a desglosarlo todo y cubrir todo lo que necesitas saber sobre Capital One Miles.

¿Qué son exactamente estas “millas”?

Capital One Miles es, simplemente, tanto el nombre del programa de recompensas como la moneda que ganas como usuario del programa. No están conectados con “millas” como una medida física de distancia ni están vinculados a una aerolínea específica como, por ejemplo, las millas Delta SkyMiles.

Básicamente, piensa en “millas” como sinónimo de “puntos” al referirte a las recompensas ganadas.

Ganas Capital One Miles principalmente a través de gastos en tarjetas de crédito elegibles y puedes canjearlos por viajes ya sea en el portal del emisor o transfiriéndolos a programas de lealtad de socios.

Pros: respaldado por tres tarjetas de recompensas de viaje con ventajas sólidas, recompensas y bonificaciones de bienvenida. Puedes usar las millas para cubrir gastos de viaje hasta 90 días atrás en tu estado de cuenta. Los socios de transferencia incluyen 15 aerolíneas internacionales y tres cadenas hoteleras que abarcan más de 21,000 propiedades en todo el mundo, por lo que es una buena opción para trotamundos.

Contras: las millas solo valen medio centavo cada una al ser canjeadas por efectivo o equivalentes en efectivo. Ni siquiera la tarjeta Venture X de gama alta recibe un multiplicador de bonificación por redenciones de viaje. Los socios de transferencia no incluyen a Hyatt, IHG, Marriott ni ninguna aerolínea nacional de EE. UU. Tres tarjetas no son muchas opciones en comparación con algunos programas competidores.

Explicación de las millas de Capital One

Lo primero que debes saber sobre las millas de Capital One es que Capital One no parece utilizar dos nombres separados para a) su programa de recompensas y b) los puntos que ganas dentro de dicho programa.

Lo que queremos decir es que Chase Ultimate Rewards tiene puntos de Chase Ultimate Rewards. Citi ThankYou Rewards tiene puntos de Citi ThankYou. Pero Capital One parece contentarse con usar “Capital One Miles” en todos los contextos.

Así que nosotros también lo haremos.

Ahora, cubramos lo básico. Capital One Miles funciona como la mayoría de los programas de recompensas de tarjetas de crédito: ganarás millas usando ciertas tarjetas de recompensas de Capital One, y una vez acumules lo suficiente, podrás canjearlas por premios.

Y no dejes que el término “millas” te engañe—puedes canjearlas por mucho más que solo vuelos, incluyendo hoteles, alquiler de autos, tarjetas de regalo, devolución de efectivo, tratamientos de spa y más. En efecto, son puntos flexibles de tarjetas de crédito que van por otro nombre.

Ahora que conoces lo esencial, nos adentraremos en los detalles, comenzando por cómo ganarlas.

Cómo ganar millas de Capital One

Puedes ganar millas de Capital One usando cualquiera de las tres tarjetas de crédito de recompensas de viaje del emisor. Aquí tienes un resumen rápido de cada una, además de un enlace a nuestra revisión completa:

La tarjeta Capital One VentureOne Rewards Credit Card no cobra tarifa anual, ofrece una bonificación de bienvenida de 20,000 millas después de gastar $500 en compras en los primeros 3 meses desde la apertura de la cuenta, y genera 5x millas en hoteles y alquiler de autos reservados a través de Capital One Travel, más 1.25X en todas las demás compras. La VentureOne es una de nuestras opciones para las mejores tarjetas de crédito de viaje sin tarifa anual.

La tarjeta Capital One Venture Rewards Credit Card cobra una tarifa anual de $95 pero ofrece una bonificación de bienvenida más generosa de 75,000 millas una vez que gastes $4,000 en compras en los primeros 3 meses desde la apertura de la cuenta para compensar. Al igual que la VentureOne, la Venture genera 5x millas en hoteles, alquileres de vacaciones y autos de alquiler reservados a través de Capital One Travel, pero su tasa base es de 2x millas en cada compra.

La tarjeta Capital One Venture X Rewards Credit Card es la tarjeta insignia de recompensas de viaje de Capital One, que ofrece una bonificación de bienvenida de 75,000 millas de bonificación después de gastar $4,000 en compras en los primeros 3 meses desde la apertura de la cuenta, recompensas elevadas de 10X millas por dólar en hoteles y alquiler de autos reservados a través de Capital One Travel, más 5X millas por dólar en vuelos y alquileres de vacaciones reservados a través de Capital One Travel, y una tasa base de 2X millas por dólar en cada compra, todos los días. La tarjeta cobra una fuerte tarifa anual de $395, pero los $300 de crédito anual para viajes y los 10,000 millas de bonificación (equivalente a $100 para viajes) cada año, a partir de tu primer aniversario, se combinan para un valor anual de más de $400. Y eso ni siquiera considera sus otros beneficios, como el acceso a salas VIP ilimitado.

Los titulares de tarjetas también han dicho en discusiones en línea que si tienes tanto una tarjeta de devolución de efectivo como una tarjeta de viaje de Capital One, hay una opción para convertir tu devolución de efectivo en millas. Con eso en mente, podrías optar por emparejar dos tarjetas de Cap One—por ejemplo, la Capital One Savor Cash Rewards Credit Card para recompensas elevadas en restaurantes, compras de supermercado y entretenimiento, y la Venture X para beneficios de viaje premium y una tasa plana de 2X millas en compras que no estén en las categorías de bonificación de la Savor.One.

Capital One Venture X Rewards Credit Card

Bonificación de introducción

Gana 75,000 millas de bonificación después de gastar $4,000 en compras en los primeros 3 meses desde la apertura de la cuenta

Tarifa anual

$395

APR de compra

Variable entre 19.99% y 29.49%

Tarifa por transacción extranjera

Ninguna

Una vez que hayas elegido la(s) tarjeta(s) adecuada(s) para tu cartera y conseguido una sabrosa bonificación de bienvenida, ¿cómo deberías gastar tu nueva fortuna en millas? Veamos las opciones de canje.

Cómo canjear millas de Capital One

Capital One te ofrece ocho opciones totales para canjear tus duramente ganadas millas:

Cubrir gastos de viaje que hayan aparecido (valga la redundancia) en tu estado de cuenta en los últimos 90 días.

Transferir millas a uno de los 18 socios de viaje de Capital One, que incluye a Flying Blue, Wyndham Rewards y más (ver la lista completa a continuación).

Reservar un viaje a través del portal de Capital One Travel, donde puedes reservar vuelos, hoteles o alquiler de autos usando efectivo, millas o una combinación de ambos.

Compartir tus recompensas, es decir, transferir millas a un amigo o familiar.

Obtener tarjetas de regalo de una amplia selección de más de 285 tiendas minoristas.

Canjear por devolución de efectivo, convirtiendo millas en dólares a una tasa de 0.5 centavos por punto (lo cual no recomendamos a menos que realmente necesites el efectivo).

Pagar con millas en Amazon o a través de PayPal.

Conseguir entradas para uno de los más de 500,000 eventos a través de Capital One Entertainment.

Esa es una amplia gama de opciones de canje, pero si eres como nosotros, naturalmente te inclinarás hacia la(s) opción(es) con el mejor valor de canje general.

Así que vayamos al grano—¿en qué deberías gastar tus millas de Cap One? Es probable que no te sorprenda que la respuesta sea típicamente “viajes”. Sigue leyendo para obtener más detalles sobre cómo obtener el máximo valor de tus millas.

¿Cuánto valen las millas de Capital One?

Las millas de Capital One generalmente oscilan en valor entre 0.5 y 1 centavo cada una, dependiendo de cómo las canjees.

Si estás canjeando las millas de Cap One por devolución de efectivo o equivalente en efectivo (por ejemplo, pagar con millas o tarjetas de regalo), generalmente obtendrás alrededor de medio centavo por milla en valor. Pero si las canjeas a través de Capital One Travel, obtendrás ese centavo completo por punto.

Esto significa que en la “economía de puntos” global, las millas de Capital One son definitivamente una de las monedas de recompensas más débiles que hay. Para comparar, los puntos de Chase y Wells Fargo valen ambos un centavo en redención de efectivo, y si tienes las tarjetas o Chase Sapphire Reserve® (que compiten con las tarjetas Venture y Venture X), tus puntos valdrían 1.25 y 1.50 centavos en valor del portal de viajes, respectivamente.

Chase Sapphire Preferred® Card

Bonificación de introducción

60,000 puntos de bonificación después de gastar $4,000 en compras en los primeros 3 meses desde la apertura de la cuenta

Tarifa anual

$95

APR regular

20.74%–27.74% variable

Claro, siempre puedes gastar tus millas de Cap One en viajes para obtener un valor completo de 1 centavo por milla—pero ten en cuenta que cuando estás gastando millas, no estás ganando millas.

En otras palabras, al canjear 10,000 millas de Cap One por una habitación de hotel a través de Capital One Travel, no ganas recompensas. Pero si canjeas 10,000 puntos de Wells Fargo Rewards por $100 y luego reservas una habitación con tu tarjeta Visa® Autograph Journey de Wells Fargo, ganarás 4X de Wells Fargo y recompensas adicionales en el lado del hotel si eres miembro del programa de lealtad del hotel (por ejemplo, 10X como miembro base de IHG One Rewards).

En este punto, es posible que estés pensando pshh, no es gran cosa, simplemente transferiré mis millas de Cap One a un socio de lealtad y obtendré más de un centavo de valor de esa manera.

Y sí, esa es definitivamente una estrategia sólida—pero dependiendo del tipo de viajero que seas, podría haber un gran “pero” adjunto a esa opción también.

Socios de transferencia de Capital One

La lista de socios de transferencia de Capital One da una buena primera impresión. Hay un total de 18 (lo que supera con creces los 14 de Chase) y todos menos dos aceptan las millas de Capital One a una relación de 1:1.

Pero los viajeros veteranos notarán dos posibles problemas con la lista de inmediato.

En primer lugar, no hay una sola aerolínea nacional de EE. UU. entre los socios de transferencia de Capital One. Las 15 de 15 aerolíneas enumeradas son compañías internacionales que tal vez solo vueles una vez al año (si es que vuelas alguna vez), lo que significa que no hay un socio de transferencia que pueda ayudarte a ir de San Francisco a Nueva York.

No es el fin del mundo si estás dispuesto a aprender cómo aprovechar las alianzas de aerolíneas. Por ejemplo, podrías transferir las millas de Capital One a Virgin Red, luego usar los puntos de Virgin para reservar un vuelo en Delta Air Lines ya que ambas son miembros de la alianza SkyTeam.

Pero esta solución no es perfecta, ya que las aerolíneas pueden ofrecer disponibilidad de asientos limitada a los socios.

El segundo problema, más subjetivo, es el trío de socios hoteleros. En conjunto, las redes de Wyndham, Choice y ALL comprenden más de 21,000 propiedades en todo el mundo, lo cual es sin duda una enorme cantidad. Pero nuevamente, si estás buscando reservar algo nacional, es posible que sientas rápidamente la ausencia de Hyatt, Marriott o IHG.

Por otro lado, cualquier persona con un pasaporte que se está llenando rápidamente puede ver la larga lista de socios internacionales como una gran ventaja. Los vuelos internacionales ciertamente no son baratos, y cada uno de los socios enumerados a continuación representa una región del mundo a la que podrías visitar casi “gratis” con tus millas (aunque aún tendrás que pagar impuestos y tasas en tus boletos, como es estándar).

En otras palabras, si alguna vez has fantaseado con canjear recompensas de tarjetas de crédito a cambio de una suite de primera clase totalmente cerrada en Emirates, las millas de Capital One pueden ser el programa para ti.

En cualquier caso, aquí está la lista completa de socios de transferencia de Capital One a partir de este escrito:

Aerolíneas

Aeromexico Club Premier

Air Canada – Aeroplan

Cathay Pacific – Asia Miles

Avianca LifeMiles

British Airways Executive Club

Emirates Skywards

Etihad Guest

EVA Air (a una tasa de 1,000 millas de Capital One a 750 millas de Eva Air)

Finnair Plus

Flying Blue

Qantas Frequent Flyer

Singapore Airlines KrisFlyer

TAP Miles&Go

Turkish Airlines Miles&Smiles

Virgin Red

Hoteles

Accor Live Limitless (a una tasa de 1,000 millas de Capital One a 500 puntos ALL)

Choice Privileges

Wyndham Rewards

Cómo se compara Capital One Miles con otros programas de recompensas

En general, como programa de recompensas de tarjetas de crédito, Capital One Miles no se compara bien con la dura competencia que enfrenta en 2024.

Desde el principio, la mayor desventaja competitiva del programa es que las millas solo valen medio centavo cada una en la redención de devolución de efectivo. Eso es la mitad del valor del punto equivalente de Chase o Wells Fargo canjeado por devolución de efectivo, y para mayor referencia, los puntos de American Express Membership Rewards valen hasta un centavo en redenciones de tarjetas de regalo y los puntos de Citi ThankYou valen un centavo cada uno en devolución de efectivo en la mayoría de los casos.

Incluso si guardas tus millas de Capital One solo para redenciones de viaje, aún no obtendrás tanto valor por milla (1 centavo) como podrías obtener de un punto de Chase o U.S. Bank (hasta 1.5 centavos cada uno).

Finalmente, vale la pena reiterar que la falta de socios de