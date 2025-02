Guía de los Texas Rangers y Kansas City Royals para el Entrenamiento de Primavera en Surprise, Arizona.

Los Texas Rangers y los Kansas City Realos pronto dominataran el Valle del Oeste.

¡SORPRESA, Ariz. – La primavera está en camino, lo que significa que el béisbol está de vuelta en el Valle.

El béisbol regresó oficialmente a mediados de febrero para la mayoría de los clubes de la gran liga, con lanzadores y receptores entrenando en lugares de todo Arizona y Florida.

El primer juego de entrenamiento de primavera en el Estadio de Surprise es el viernes 21 de febrero entre los Texas Rangers y los Kansas City Royals. Aquí tienes lo que necesitas saber:

Horario

Habrá 30 juegos de entrenamiento de primavera en el estadio este año. Los D-backs jugarán contra los Royals en el Estadio de Surprise el 17 de marzo para los fanáticos de Arizona que quieran ver a su equipo jugar antes de que comience la temporada regular.

Las entradas se pueden comprar aquí.

Información del estadio

El Estadio de Surprise está en 15850 N. Bullard Avenue y es sin efectivo, así que asegúrese de traer su tarjeta. No se permiten bebidas alcohólicas externas pero se venden en los eventos. No se permiten animales, excepto animales de servicio.

Las bolsas deben ser claras o un embrague pequeño. También es aceptable una bolsa de plástico transparente de un galón. Se permiten botellas de agua transparentes de plástico, así como botellas de hidro, pero deben estar vacías en la puerta. Hay estaciones para llenar botellas de agua dentro de las puertas.

Las mantas son aceptables pero no se permiten sillas.

Para obtener más información sobre el estadio, haga clic aquí.

Out of the Park Music Fest

Para finalizar la temporada de entrenamiento de primavera, los fanáticos pueden asistir al Out of the Park Music Fest en Mark Coronado Park con ERNEST, Chase Matthew, George Birge, Louie the Singer y Lauren Watkins el 22 de marzo.

Los combos de entradas para ver el último juego y el concierto comienzan en solo $38.

Las puertas para el festival de música se abren a las 2 p.m. y los actos musicales están programados para terminar alrededor de las 10 p.m.

Las entradas de admisión general son $40 y aumentarán a $50 el día del festival. Las entradas VIP cuestan $100 y el suministro es limitado.

Deportes en Arizona

La ciudad de Phoenix alberga cuatro equipos de ligas profesionales importantes; Los Arizona Cardinals de la NFL, los Phoenix Suns de la NBA, los Phoenix Mercury de la WNBA y los Arizona Diamondbacks de la MLB.

Los Cardinals han hecho del Estadio State Farm en Glendale su campo de casa y el Footprint Center en el centro de Phoenix es el hogar tanto de los Suns como del Mercury. El Arizona Rattlers de la Liga de Fútbol Indoor juegan en el Desert Diamond Arena en Glendale.

Phoenix también tiene un equipo de fútbol con el Phoenix Rising FC de la USL, que juega en el Estadio del Phoenix Rising FC en Phoenix.

El Valle alberga múltiples eventos deportivos importantes anualmente, incluidos el Tazón de Fiesta y el Tazón de Tarifa Garantizada del fútbol universitario; el evento más concurrido del PGA Tour, WM Phoenix Open; eventos de NASCAR cada primavera y otoño, incluido el fin de semana del campeonato en noviembre; y el entrenamiento de primavera de la Liga Cactus para 15 franquicias de las Grandes Ligas de Béisbol.

