Guggenheim reduce el objetivo de acciones de Five Below en medio de preocupaciones por ventas comparables. Por Investing.com.

El miércoles, Guggenheim mantuvo una calificación de Compra en Five Below (NASDAQ:) pero redujo el precio objetivo a $125 desde los anteriores $165 por acción. El ajuste sigue a un desafiante 2024 para la minorista, con una notable disminución en las ventas comparables de tiendas (comps) en julio y la inesperada salida de su CEO de larga data Joel Anderson. Estos factores contribuyeron a una caída adicional del ~10% en las acciones de la empresa después del horario de cierre.

El rendimiento acumulado en lo que va del año de las acciones de Five Below ha visto una disminución de más del 50%, en marcado contraste con el aumento aproximado del 19% del S&P 500 durante el mismo período. Esto sitúa las acciones de la empresa en su punto más bajo desde el brote inicial de COVID.

La transición de un aumento del 3% en las ventas comparables del cuarto trimestre a una declinación de un solo dígito alto es sorprendente y preocupante, con varios problemas macroeconómicos y específicos de la empresa en juego. La gerencia ha reconocido los desafíos relacionados con la oferta de productos, percepción de valor y experiencia del cliente.

Ante estos acontecimientos, Guggenheim ha reducido significativamente sus proyecciones de ventas y EBIT para Five Below para los años 2024-2027. Esta revisión tiene en cuenta un plan de expansión reducido y un aumento en los gastos de marketing.

A pesar de la reducción en el precio objetivo y de los desafíos actuales que enfrenta Five Below, Guggenheim mantiene una visión positiva sobre el modelo de negocio de la empresa. La firma cree que una vez que el crecimiento de las ventas comparables y la expansión del margen EBIT vuelvan a encarrilarse, es probable que el interés de los inversores se reviva.

En otras noticias recientes, Five Below ha experimentado cambios significativos en su perspectiva financiera y liderazgo. La empresa ha informado un aumento del 12% en las ventas totales, alcanzando los $811.9 millones, a pesar de una caída del 2.3% en las ventas comparables de tiendas.

Sin embargo, Five Below ahora anticipa una disminución en las ventas comparables del 6%-7% para el trimestre, junto con unas ganancias por acción (EPS) entre $0.53 y $0.56. Esto es una revisión a la baja del rango de EPS previamente pronosticado de $0.57 a $0.69.

El CEO Joel Anderson ha renunciado, con el COO Ken Bull asumiendo el cargo de Presidente y CEO Interino. Este cambio de liderazgo siguió a la rebaja de Five Below de Sobrepeso a En línea por Evercore ISI, y una reducción significativa del precio objetivo a $113 desde $160. Otras firmas como BofA Securities, Telsey Advisory Group, Citi, Truist Securities, Morgan Stanley y Loop Capital también han revisado su postura sobre Five Below.

La perspectiva revisada por Evercore ISI incluye una reducción en la estimación de ganancias por acción (EPS) para el año calendario 2025 a $5.15, reflejando el potencial de una desaceleración en la expansión de tiendas y la necesidad de mayores inversiones en márgenes. Estos son desarrollos recientes para Five Below.

Insights de InvestingPro

A medida que Five Below (NASDAQ:FIVE) navega por un periodo tumultuoso, los datos y análisis en tiempo real de InvestingPro ofrecen contexto adicional para los inversores. La capitalización de mercado de la empresa es de $5.62 mil millones y actualmente cotiza con un ratio P/E de 18.97, lo que sugiere una valoración premium en relación al crecimiento de las ganancias a corto plazo. A pesar de los desafíos recientes, los activos líquidos de Five Below superan las obligaciones a corto plazo, lo que indica un grado de estabilidad financiera ante las presiones actuales.

Las recomendaciones de InvestingPro destacan que si bien los analistas han revisado recientemente a la baja las expectativas de ganancias y la acción está cerca de su mínimo en 52 semanas, se espera que la empresa siga siendo rentable este año, habiendo sido rentable en los últimos doce meses. Además, el precio ha experimentado una caída significativa en los últimos tres meses, lo que puede presentar una oportunidad de compra para inversores a largo plazo. Para aquellos que buscan un análisis más detallado, hay consejos adicionales disponibles en InvestingPro, los cuales pueden ser accedidos con una oferta especial utilizando el código de cupón PRONEWS24 para obtener hasta un 10% de descuento en una suscripción anual Pro y una suscripción anual o bianual Pro+.

Los datos también reflejan un sólido crecimiento de ingresos del 15.24% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2025, con un margen de beneficio bruto del 35.74%, lo que sugiere que la empresa mantiene una sólida capacidad para generar ganancias en relación con las ventas. Si bien el rendimiento de la acción ha sido decepcionante recientemente, con un retorno total del precio en seis meses de -46.07%, la estimación del Valor Justo de InvestingPro de $131.31 indica una posible subvaluación, lo cual puede interesar a inversores orientados al valor.

