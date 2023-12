Las guerrillas en Melitopol, región de Zaporizhzhya, realizaron un exitoso ataque contra las fuerzas de invasión rusas alrededor del mediodía del 1 de diciembre, según el servicio de prensa de la Inteligencia de Defensa de Ucrania o HUR.

Las Fuerzas de Resistencia Ucraniana destruyeron varios soldados rusos e impactaron su camión cisterna de combustible, lo que resultó en la deshabilitación del equipo militar ruso, según informó la HUR.

La “represalia” tuvo lugar en el 115 de la Avenida Bohdan Khmelnytskyi, donde los ocupantes “solían tomar un descanso para fumar ocasionalmente”, según indicó la HUR en su informe sobre la operación.

Después del incidente, la administración de ocupación rusa en Melitopol está tratando de ocultar las consecuencias del ataque por miedo a los servicios especiales del Kremlin.

Otro edificio en la región temporalmente ocupada de Kherson, donde se llevaba a cabo una reunión de rusos, fue atacado el 28 de noviembre. Como resultado, cinco altos mandos del ejército ruso fueron eliminados.

El mismo día, se escucharon explosiones en Tokmak, región de Zaporizhzhya. Los residentes informaron que un edificio tomado por los rusos fue alcanzado. El número exacto de tropas enemigas muertas se está aclarando actualmente.

Ucrania también atacó un edificio en la aldea de Kumachove el 21 de noviembre. Soldados rusos se habían reunido en una sala de conciertos para celebrar el Día de la Artillería Rusa. Más tarde, las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmaron oficialmente el ataque exitoso.

Según los medios de propaganda rusos, decenas de soldados rusos murieron y alrededor de 100 más resultaron heridos. El ataque también mató a la cantante Polina Menshikh, quien estaba actuando para los ocupantes.

Un soldado ucraniano con el seudónimo Magyar llamó al ataque una represalia por un ataque con misiles rusos contra los soldados de la 128ª Brigada de Asalto de Montaña Independiente durante una ceremonia de premiación en la región de Zaporizhzhya.

