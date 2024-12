Guerra Israel-Gaza: Ministerio dirigido por Hamas dice que los ataques israelíes matan a 50 personas

Otro ataque golpeó un edificio de Defensa Civil en el campamento de refugiados urbano de Nuseirat en el centro de Gaza. El portavoz de la Defensa Civil, Mahmoud Basal, dijo que el ataque mató a los directores de sus centros de Nuseirat y Sheikh Radwan junto con dos voluntarios, uno de los cuales nombró como Ahmad Baker al-Louh. Otras cinco personas resultaron heridas, tres de ellas críticamente, agregó. “La ocupación israelí una vez más ha mostrado al mundo que no hay protección para los trabajadores humanitarios en Gaza y no se adhiere a las leyes internacionales humanitarias”, dijo, añadiendo que 94 trabajadores de Defensa Civil habían sido asesinados desde el inicio de la guerra. Ahmad al-Louh era un camarógrafo de la red Al Jazeera con sede en Qatar, que condenó enérgicamente lo que llamó “asesinato selectivo” de su periodista por parte de Israel. Dijo que Louh había estado cubriendo una operación de rescate de la Defensa Civil tras un ataque anterior el domingo y que ocurrió “pocos días después del ataque a su casa”. “La red hace un llamamiento a todas las organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación para condenar el asesinato sistemático de periodistas por parte de la ocupación israelí en frío, la evasión de responsabilidades bajo la ley humanitaria internacional, y llevar a los responsables de este horrendo crimen ante la justicia”, dijo un comunicado. Las FDI dijeron que el edificio de Defensa Civil fue utilizado por “terroristas para planificar y llevar a cabo un inminente ataque terrorista contra las tropas de las FDI”. “Entre los terroristas eliminados en el ataque estaba el terrorista de Yihad Islámica Ahmad Bakr al-Louh, que anteriormente había servido como comandante de pelotón en la Brigada Central de Campos de Yihad Islámica”, alegó, sin proporcionar ninguna evidencia. Al Jazeera no comentó sobre la acusación israelí, pero el primo de Louh, Mahmoud, le dijo a Associated Press: “Quedamos atónitos por el comunicado de la ocupación israelí”. “Estas afirmaciones son mentiras y engañosas para encubrir este crimen”, agregó. El Comité para la Protección de Periodistas dice que al menos 137 periodistas y trabajadores de medios han sido asesinados en Gaza, Cisjordania ocupada, Israel y Líbano desde que comenzó la guerra.