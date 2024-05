Guerra en Gaza: Tanques israelíes avanzan hacia el centro de Rafah.

Hace 2 horas

Rushdi Abu Alouf, David Gritten

Reuters

Las fuerzas israelíes han alcanzado el centro de la ciudad sureña de Gaza, Rafah, y han tomado una colina estratégicamente importante que domina la frontera con Egipto.

Testigos y periodistas locales dijeron que los tanques estaban estacionados en la rotonda de al-Awda, considerada un punto de referencia clave.

También dijeron que los tanques estaban en la colina de Zoroub, dando a Israel el control del Corredor de Filadelfia, una franja estrecha de tierra que corre a lo largo de la frontera con el mar.

El ejército israelí dijo que sus tropas seguían realizando actividades contra “objetivos terroristas” en Rafah, tres semanas después de lanzar la operación terrestre allí.

Las áreas occidentales de la ciudad también fueron bombardeadas intensamente durante la noche, dijeron los residentes, a pesar de la condena internacional a un ataque aéreo israelí y a un incendio resultante el domingo que mató a decenas de palestinos en un campamento de tiendas para personas desplazadas.

El ejército israelí dijo que estaba investigando la posibilidad de que el incendio fuera causado por la explosión de armas almacenadas por Hamas en las cercanías.

También negó informes de funcionarios locales de salud y servicios de emergencia el martes por la tarde de que proyectiles de tanques habían alcanzado otro campamento en al-Mawasi, en la costa al oeste de Rafah, matando al menos a 21 personas.

La ONU dice que alrededor de un millón de personas han huido de la lucha en Rafah, pero cientos de miles más aún podrían estar refugiándose allí.

Israel ha insistido en que la victoria en su guerra de siete meses con Hamas en Gaza es imposible sin tomar Rafah y ha rechazado las advertencias de que podría tener consecuencias humanitarias catastróficas.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) comenzaron lo que llamaron operaciones terrestres “selectivas” contra combatientes e infraestructura de Hamas en el este de Rafah el 6 de mayo.

Desde entonces, los tanques y las tropas han empujado gradualmente hacia las zonas construidas del este y del centro, al mismo tiempo que se movían hacia el norte a lo largo de los 13 km de frontera con Egipto.

El martes, al parecer alcanzaron el centro de la ciudad por primera vez.

La rotonda de al-Awda, que está a solo 800 metros de la frontera, es el lugar de importantes bancos, instituciones gubernamentales, negocios y tiendas.

Un testigo dijo que vio a soldados posicionarse en la parte superior de un edificio que domina la rotonda y luego comenzar a disparar a cualquiera que se moviera.

Mientras tanto, un video publicado en línea mostraba marcas de ruedas de tanque en una carretera a unos 3 km al oeste de la rotonda de al-Awda y a 300 m del hospital de campaña indonesio, que resultó dañado durante la noche.

Reuters

La ONU dice que alrededor de un millón de personas han huido de Rafah desde el inicio de la operación terrestre israelí en la ciudad

Anteriormente, los residentes le dijeron a la BBC que los tanques habían ocupado la colina de Zoroub, a unos 2,5 km al noroeste de la rotonda de al-Awda, después de enfrentamientos armados con combatientes liderados por Hamas.

La colina es el punto más alto a lo largo de la frontera con Egipto y su toma significa que todo el lado de Gaza de la frontera está ahora efectivamente bajo control israelí.

La colina de Zoroub también domina el oeste de Rafah, donde los residentes dijeron que había habido los ataques aéreos y de artillería más intensos durante la noche desde el inicio de la operación israelí.

Un periodista local dijo que el bombardeo obligó a cientos de familias a buscar refugio temporal en el patio de un hospital, mientras las ambulancias luchaban por llegar a las víctimas en las áreas afectadas.

Al amanecer, se veía a miles de personas dirigiéndose hacia el norte, abarrotadas en coches, camiones y carros tirados por burros y caballos.

“Las explosiones están sacudiendo nuestra tienda, mis hijos están asustados, y mi padre enfermo nos impide escapar de la oscuridad”, dijo el residente Khalid Mahmoud a la BBC.

“Se supone que estamos en una zona segura según el ejército israelí, pero no hemos recibido órdenes de evacuación como en la región este [de Rafah]”, agregó. “Temos miedo por nuestras vidas si nadie interviene para protegernos”.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) no comentaron sobre los diversos informes pero emitieron un comunicado diciendo que “durante la noche, las tropas llevaron a cabo actividades en el Corredor de Filadelfia mientras realizaban una actividad operativa precisa basada en inteligencia que indicaba la presencia de objetivos terroristas en la zona”.

“La actividad se lleva a cabo mientras se continúan haciendo esfuerzos para evitar dañar a civiles no involucrados en la zona”, agregaron.

“Las tropas están luchando con terroristas en combate a corta distancia y ubicando pozos de túneles de terror, armas e infraestructura terrorista adicional en la zona”.

Las IDF han ordenado a los civiles en el este de Rafah que evacuen por su propia seguridad a un “área humanitaria ampliada” que se extiende desde al-Mawasi, un área costera justo al norte de Rafah, hasta la ciudad central de Deir al-Balah.

La agencia de noticias Reuters citó a funcionarios de salud locales diciendo que al menos 21 personas murieron cuando proyectiles de tanque israelíes alcanzaron un grupo de tiendas en al-Mawasi el martes. Un oficial de la fuerza de defensa civil dirigida por Hamas también le dijo a AFP que hubo un ataque mortal israelí a las tiendas.

Imágenes de video gráfico circuladas por los medios palestinos parecían mostrar al menos cinco cuerpos tendidos en un área arenosa rodeada de tiendas.

Un portavoz del Cuerpo Médico Internacional, una ONG que opera en Gaza, le dijo a la BBC que estaban atendiendo “a muchos cientos de pacientes como resultado de los recientes ataques aéreos en la región de Rafah”, pero no pudo comentar sobre la ubicación exacta de las explosiones.

Sin embargo, las IDF dijeron luego en un comunicado: “Contrariamente a los informes de las últimas horas, las FDI no atacaron en el área humanitaria en al-Mawasi”.

EPA

El primer ministro de Israel dijo que la muerte de civiles en un ataque aéreo y el incendio resultante en Rafah el domingo fue una “tragedia”.

El domingo por la noche, al menos 45 personas, más de la mitad de ellos niños, mujeres y ancianos, murieron cuando un ataque aéreo israelí desató un enorme incendio en un campamento para personas desplazadas cerca de una base logística de la ONU en el área de Tal al-Sultan, según el ministerio de salud dirigido por Hamas.

Cientos más fueron tratados por quemaduras severas, fracturas y heridas de metralla.

La IDF dijo que estaba apuntando a dos altos funcionarios de Hamas en el ataque, que ocurrió horas después de que los combatientes de Hamas en el sureste de Rafah lanzaran cohetes hacia la ciudad israelí de Tel Aviv por primera vez en meses.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que había ocurrido un “incidente trágico” “a pesar de nuestros inmensos esfuerzos por evitar dañar a no combatientes” y prometió una investigación exhaustiva.

El portavoz jefe de las IDF, contraalmirante Daniel Hagari, dijo el martes que el ataque había apuntado a una estructura utilizada por los comandantes de Hamas que estaba lejos de cualquier tienda, usando “dos municiones con cargas explosivas pequeñas”.

“Tras este ataque, se encendió un incendio grande por razones que aún se están investigando. Nuestras municiones solas no podrían haber encendido un incendio de este tamaño”, dijo.

Rear Adm Hagari agregó que los investigadores estaban examinando la posibilidad de que el incendio fuera causado por la explosión de armas o municiones almacenadas en una estructura cercana, y reprodujo lo que dijo que era una conversación telefónica interceptada entre dos gazatíes que sugería eso. La grabación de audio no pudo ser verificada de inmediato.

Sam Rose de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, Unrwa, dijo a la BBC desde el oeste de Rafah que la matanza de tantos civiles no podía ser descartada como un accidente.

“Gaza ya era uno de los lugares más superpoblados del planeta. Es absolutamente imposible llevar a cabo una campaña militar que implique municiones a gran escala, ataques desde el cielo, el mar, los tanques, sin causar grandes bajas civiles”, dijo.

“Parece que estamos alcanzando nuevos niveles de horror, derramamiento de sangre y brutalidad cada día. Y si esto no es una llamada de atención, entonces es difícil ver qué será”.

La semana pasada, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a Israel “detener de inmediato su ofensiva militar y cualquier otra acción en el Gobernador de Rafah, que pueda infligir al grupo palestino en Gaza condiciones de vida que podrían llevar a su destrucción física total o parcial”.

Israel lanzó una campaña militar en Gaza para destruir a Hamas en respuesta al ataque transfronterizo del grupo en el sur de Israel el 7 de octubre, durante el cual murieron alrededor de 1.200 personas y 252 fueron tomadas como rehenes.

Desde entonces, al menos 36.090 personas han muerto en Gaza, según el ministerio de salud dirigido por Hamas.