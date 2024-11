Guerra de Ucrania: Zelensky dice que la membresía de la OTAN podría poner fin a la ‘fase caliente’

La recomendación es muy teórica. Como señaló Zelensky, nadie ha hecho tal oferta todavía.

Si la OTAN alguna vez consideraría tal movimiento es altamente dudoso.

“Ucrania nunca ha considerado tal propuesta, porque nadie nos la ha ofrecido oficialmente”, dijo Zelensky.

La OTAN tendría que ofrecer membresía a todo el país, incluyendo esas partes actualmente bajo control ruso, dijo.

“No se puede dar una invitación a solo una parte de un país”, dijo el presidente, según una traducción proporcionada por Sky News. “¿Por qué? Porque así reconocerías que Ucrania es solo ese territorio de Ucrania, y el otro es Rusia”.

Muchas personas estaban proponiendo ceses al fuego, dijo, pero sin un mecanismo para prevenir que Rusia ataque de nuevo, los ceses al fuego simplemente son muy peligrosos.

Solo la membresía en la OTAN, dijo, podría ofrecer ese tipo de garantía.

El presidente ucraniano ya ha dicho que cree que la guerra podría terminar el próximo año si los aliados de Ucrania muestran suficiente resolución.

Los reportes sugieren que la discusión del llamado modelo alemán occidental (membresía en la OTAN ofrecida a un país dividido) ha estado ocurriendo en círculos occidentales por más de un año.

Pero aún no se han hecho propuestas formales.

También vale la pena mencionar que hasta ahora el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no ha dado absolutamente ninguna indicación de que haya abandonado su deseo de subyugar completamente a Ucrania.

La idea de que estaría dispuesto a permitir que alguna parte de Ucrania se una a la OTAN es, por ahora, inimaginable.

Todas las indicaciones hasta ahora sugieren que cualquier implicación de la OTAN es un completo no arranque.