Guerra con Hamas afecta la economía de Israel pero se prevé una fuerte recuperación posterior.

*

Economía se recuperará en 2025 si se contiene la guerra de Gaza

*

Multitudes regresan a centros comerciales y restaurantes

*

La demanda se está recuperando, dice economista bancario

*

La guerra inicialmente paralizó la economía

Por Steven Scheer

JERUSALÉN, 14 de febrero (Reuters) – La economía de Israel está sufriendo después de más de cuatro meses de guerra con Hamas, pero la economía parece estar creciendo ligeramente este año antes de recuperarse en 2025, siempre y cuando el conflicto se mantenga contenido en Gaza.

La economía de Israel, de $500 mil millones, venía en marcha y se esperaba que creciera alrededor del 3.5% el año pasado, pero después de que miembros armados del grupo islamista palestino Hamas atacaron el 7 de octubre, la economía se paralizó. Los israelíes dejaron de gastar y viajar, cientos de miles fueron convocados para el servicio militar de reserva en una de las movilizaciones de tropas más grandes que Israel haya visto y miles de trabajadores palestinos fueron despedidos.

Los datos preliminares sobre la actividad económica en el cuarto trimestre se conocerán el lunes a la 1 pm (1100 GMT) y los economistas esperan una contracción de dos dígitos debido a las caídas en el gasto del consumidor, la inversión en áreas como la construcción, donde la mitad de los sitios de construcción están inactivos desde que el gobierno aún no ha permitido el regreso de los trabajadores palestinos, y en exportaciones de servicios.

La confianza del consumidor se encuentra en niveles no vistos desde la pandemia de COVID-19 en 2020, mientras que la tasa de inflación anual ha vuelto a caer al 3%, lo que llevó a una reducción de un cuarto de punto en la tasa del Banco de Israel en enero.

Al comienzo de la guerra, el gasto privado se limitaba a bienes esenciales como alimentos, mientras que los israelíes no tenían ánimo de viajar por placer, ni de ir al cine o a espectáculos

Ahora, aunque la lucha continúa en Gaza, miles de reservistas han sido enviados a casa y las multitudes han regresado a los centros comerciales y restaurantes que estaban cerrados al inicio de la guerra.

“Parece que la economía está volviendo”, dijo Gil Bufman, economista jefe del Bank Leumi. Señaló datos en tiempo real como compras con tarjeta de crédito que indican que “la demanda está regresando” después de un “mes terrible” en octubre, antes de estabilizarse en noviembre y mejorar en diciembre.

La lenta recuperación en 2023 se estima en alrededor del 2 % con proyecciones para 2024 entre 0.5 % y 2 % – impulsada por un alto gasto estatal – antes de expandirse más rápidamente en 2025.

“No enfrentamos un problema fundamental en la economía. Al contrario. La economía es resistente”, Avi Simhon, asesor económico jefe del primer ministro Benjamin Netanyahu, dijo a Reuters. Citó ingresos fiscales más fuertes de lo esperado en enero que ayudaron a generar un superávit presupuestario mensual.

La agencia calificadora Moody’s rebajó la calificación crediticia de Israel a A2 desde A1 la semana pasada debido a los riesgos políticos elevados y las finanzas públicas más débiles derivadas de la guerra. Pero, señaló, la economía misma “ha manejado bastante bien las consecuencias del conflicto” con algunos indicadores que apuntan a una rápida recuperación y la fuerza laboral se acerca a los niveles previos a la guerra.

Advirtió, sin embargo, que si el conflicto involucra a Hezbollah en Líbano, donde ambas partes intercambian fuego transfronterizo a diario, el “impacto económico negativo se extendería a más sectores y sería más duradero”.

Si la guerra permanece contenida y termina pronto, se pronostica un fuerte repunte para 2025. Bufman ve una expansión del 5.5% mientras que el banco central proyecta un 5%.

“La economía israelí se basa en fundamentos económicos sólidos y saludables, y es líder mundial en los campos de innovación y tecnología”, dijo esta semana el gobernador del Banco de Israel, Amir Yaron.

Dijo que las recuperaciones económicas habían seguido a la sublevación palestina a principios de los años 2000, la segunda guerra del Líbano en 2006 y los conflictos con los militantes de Hamas en Gaza en 2008, 2012, 2014 y 2021.

Esto, dijo Bufman, se debe a que los impulsores del crecimiento siguen ahí, incluido un rápido crecimiento poblacional del 2% al año, la producción de gas natural de Israel, altos niveles de investigación y desarrollo y una fuerza laboral altamente calificada capaz de trabajar desde casa y reforzar el sector de servicios.

“Pasamos por un período muy difícil en el cuarto trimestre con todas las cosas que sucedieron, pero parece que las cosas están volviendo”, dijo Bufman. (Información de Steven Scheer, Edición de William Maclean)